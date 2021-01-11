Как добраться до Абиджана на самолёте
В Абиджане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Felix Houphouet Boigny Airport» вам не избежать
Список аэропортов Абиджана
- Феликс Боини ABJFelix Houphouet Boigny Airport
Самые дешёвые билеты в Абиджан из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.01.2021
|из 🇫🇷Тулузы
|13 654
|53ч 50м (⇵2)
|08.01.2021
|из 🇮🇹Милана
|13 948
|22ч 5м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇲🇱Бамако
|14 492
|1ч 40м
|11.02.2021
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|17 135
|22ч 25м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|17 381
|22ч 20м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇫🇷Парижа
|17 697
|9ч 35м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|18 256
|8ч 45м (⇵1)
|31.01.2021
|из 🇸🇳Дакара
|19 052
|2ч 45м
|31.12.2020
|из 🇯🇴Аммана
|19 489
|29ч 40м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|20 448
|33ч 15м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇲🇷Нуакшот
|21 196
|5ч 15м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇬🇦Либревиля
|22 025
|2ч 30м
|11.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|22 463
|13ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|23 241
|21ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇹🇳Туниса
|23 252
|10ч 40м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|23 959
|37ч 30м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇰🇪Найроби
|24 889
|11ч 45м (⇵1)
|29.01.2021
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|25 260
|58ч 20м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇺🇬Энтеббе
|25 458
|10ч 30м (⇵1)
|26.01.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|26 530
|35ч 25м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇫🇷Нанта
|30 061
|25ч 5м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|30 706
|13ч 40м (⇵1)
|12.01.2021
|из 🇺🇸Детройт
|33 732
|28ч 15м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇱🇷Монровии
|34 630
|24ч 55м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|38 050
|34ч 35м (⇵2)
|25.10.2020
|из Браззавиля
|38 545
|6ч 35м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|38 805
|23ч 5м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|43 197
|58ч 40м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|43 629
|31ч 15м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇨🇻Прой
|45 005
|23ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|46 232
|17ч 15м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|46 393
|22ч 25м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇫🇷Бордо
|47 589
|38ч 25м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇳🇬Кано
|48 111
|15ч (⇵2)
|10.02.2021
|из 🇰🇿Алматы
|49 534
|39ч 20м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|50 778
|22ч 50м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|53 656
|34ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Роли
|53 868
|42ч 50м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇮🇳Дели
|56 359
|25ч 35м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇺🇦Херсона
|75 804
|40ч 50м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Мирного
|89 544
|45ч (⇵2)
|31.03.2021
|из 🇺🇸Ньюбурга
|95 955
|25ч 6м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|98 387
|32ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇲Яунде
|102 323
|27ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Абиджана
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Абиджана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аккра, Касабланка, Дакар, Дубай и Нуакшот
- 19.10.202027.10.2020
- 21.04.202124.04.2021
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