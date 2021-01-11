Летим в Абиджан

Как добраться до Абиджана на самолёте

В Абиджане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Felix Houphouet Boigny Airport» вам не избежать

Список аэропортов Абиджана

  1. Феликс Боини ABJ
    Felix Houphouet Boigny Airport

Самые дешёвые билеты в Абиджан из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.01.2021из 🇫🇷Тулузы13 65453ч 50м (⇵2)
08.01.2021из 🇮🇹Милана13 94822ч 5м (⇵1)
10.11.2020из 🇲🇱Бамако14 4921ч 40м
11.02.2021из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне17 13522ч 25м (⇵1)
20.12.2020из 🇪🇸Мадрида17 38122ч 20м (⇵2)
16.12.2020из 🇫🇷Парижа17 6979ч 35м (⇵1)
06.12.2020из 🇲🇦Касабланки18 2568ч 45м (⇵1)
31.01.2021из 🇸🇳Дакара19 0522ч 45м
31.12.2020из 🇯🇴Аммана19 48929ч 40м (⇵2)
10.01.2021из 🇷🇺Москвы20 44833ч 15м (⇵2)
19.10.2020из 🇲🇷Нуакшот21 1965ч 15м (⇵1)
11.11.2020из 🇬🇦Либревиля22 0252ч 30м
11.11.2020из 🇮🇹Рима22 46313ч 35м (⇵1)
16.10.2020из 🇧🇪Брюсселя23 24121ч 55м (⇵2)
09.11.2020из 🇹🇳Туниса23 25210ч 40м (⇵1)
10.11.2020из 🇪🇸Барселоны23 95937ч 30м (⇵2)
15.10.2020из 🇰🇪Найроби24 88911ч 45м (⇵1)
29.01.2021из 🇺🇸Нью-Йорка25 26058ч 20м (⇵2)
14.11.2020из 🇺🇬Энтеббе25 45810ч 30м (⇵1)
26.01.2021из 🇷🇺Краснодара26 53035ч 25м (⇵2)
20.11.2020из 🇫🇷Нанта30 06125ч 5м (⇵2)
30.10.2020из 🇱🇧Бейрута30 70613ч 40м (⇵1)
12.01.2021из 🇺🇸Детройт33 73228ч 15м (⇵2)
16.10.2020из 🇱🇷Монровии34 63024ч 55м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга38 05034ч 35м (⇵2)
25.10.2020из Браззавиля38 5456ч 35м (⇵1)
04.11.2020из 🇮🇳Мумбаи38 80523ч 5м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Калининграда43 19758ч 40м (⇵2)
16.11.2020из 🇵🇱Вроцлава43 62931ч 15м (⇵2)
01.11.2020из 🇨🇻Прой45 00523ч 20м (⇵2)
13.10.2020из 🇹🇷Стамбула46 23217ч 15м (⇵2)
19.10.2020из 🇵🇰Исламабада46 39322ч 25м (⇵1)
15.10.2020из 🇫🇷Бордо47 58938ч 25м (⇵2)
21.10.2020из 🇳🇬Кано48 11115ч (⇵2)
10.02.2021из 🇰🇿Алматы49 53439ч 20м (⇵2)
14.10.2020из 🇧🇾Минска50 77822ч 50м (⇵2)
27.10.2020из 🇱🇺Люксембурга53 65634ч 30м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇸Роли53 86842ч 50м (⇵2)
25.10.2020из 🇮🇳Дели56 35925ч 35м (⇵2)
31.10.2020из 🇺🇦Херсона75 80440ч 50м (⇵2)
14.12.2020из 🇷🇺Мирного89 54445ч (⇵2)
31.03.2021из 🇺🇸Ньюбурга95 95525ч 6м (⇵2)
05.12.2020из 🇨🇳Гуанчжоу98 38732ч 30м (⇵2)
10.11.2020из 🇨🇲Яунде102 32327ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Абиджана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аккра, Касабланка, Дакар, Дубай и Нуакшот

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Абиджана