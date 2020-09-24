16 отзывов оставили туристы

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Алушты древний лик

История курортного города от византийской крепости до наших дней

5
16 отзывов
Юлия
Юлия – Гид из Алушты
Вас ждет приятная прогулка 👣 по курортной Алуште, залитой солнцем и обдуваемой морскими ветрами.

Давайте ненадолго отвлечемся от приморской неги и откроем самые яркие страницы истории 📖 города! Ведь стоит только присмотреться к старым виллам или необычным названиям улиц – и сразу оживают рассказы об удивительных событиях и людях, чьи судьбы неразрывно связаны с Алуштой.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Алушты древний лик
Алушты древний лик

Что вас ожидает

Прогулка по главным достопримечательностям
Вы осмотрите главный объект Алушты – византийскую крепость «Алустон», узнаете, кем она основана и почему называется «генуэзской». Я расскажу вам о зарождении города, о старых кладах и храмах, а также поведаю предания о пристанище первых русских мучеников. Мы пройдем по курортной улице, где прогуливались императоры и поэты: Николай I, Александр II, Жуковский, Грибоедов, Горький, Бунин. Вы не только увидите старые улочки и колоритные виллы Алушты, но и рассмотрите редкие архивные фотографии 📸, чтобы понять, как изменился город 🏙️ за прошедшее столетие.

Алушта в историях и лицах
Курортная Алушта основана чуть больше века назад, но за это время здесь произошло множество удивительных историй и событий, о которых я вам расскажу на нашей прогулке 👣. Вы увидите маленькую южную виллу, где наследник и будущий Император Российский встретил свою невесту – Аликс. Узнаете, как связан с этими местами великий полководец Кутузов. Пройдете по профессорскому уголку, где собирались светила советской науки, и увидите места, где останавливался Сталин и читал первые главы «Неупиваемой чаши» Иван Шмелев.

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам любого возраста, которые хотят в самом начале своей поездки познакомиться с историей 📖 Алушты и окунуться в её атмосферу.

Начало и место завершения
🚩 Алушта, ул. 15 Апреля, д. 21
Алушты древний лик
Алушты древний лик
Алушты древний лик
Алушты древний лик
Алушты древний лик
Алушты древний лик

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Профессиональный экскурсовод-гид (аттестованный Министерством культуры и туризма Республики Крым). Образование: Таврическая Академия КФУ (Географический и исторический ф-ты). В туризме более 10 ти лет. Провожу индивидуальные экскурсии по южному берегу Крыма, Бахчисараю. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Крыма, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Крым — необыкновенный и потрясающий!
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16 отзывов оставили туристы

24 сентября 2020
Все было отлично! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. Большое спасибо Юле за профессионализм и любовь к городу! Лучший гид Крыма!!
18 сентября 2020
Огромное спасибо за экскурсию. Понравилось все. Вообще все. Не первый год проводим в Алуште много времени, вроде бы везде были и на экскурсии ходили, но наш гид сумела за пару часов столького всего рассказать нового и интересного, сколько мы не слышали за все предыдущие экскурсионные походы по Алуште. Очень харизматичная, много знающая, умеющая захватить все внимание слушателей… Продолжать можно долго, но просто поверьте на слово:встретить таких великолепных специалистов - огромная удача и масса позитивных впечатлений. Единственный минус - все очень быстро закончилось. Ещё раз спасибо за экскурсию, а нашему экскурсоводу - отдельная благодарность и респект.
10 августа 2020
Юлия замечательный гид и человек. Экскурсия прошла интересно и совершенно не заметно для нас. Огромное количество информации, положительных эмоций и впечатлений. Спасибо огромное
5 июля 2020
Очень интересная экскурсия, масса новых впечатлений и знаний!
31 июля 2019
Спасибо большое гиду по Алуште и знатоку своего города, Юлии, за интересную и познавательную экскурсию. Всем рекомендую эту экскурсию. Юлия проведёт вас по интересным местам центральной части Алушты, покажет красивые виды города, расскажет много интересного.
Наталья
27 июля 2019
Спасибо большое Юлии за содержательную экскурсию по центру города! По протяженности маршрут не велик, но показаны одни из самых интересных объектов и дано много информации! Мы как будто немного заглянули за кулисы курортной жизни - нашли интересные Юлия коммуникабельна, сразу располагает к себе. Маршрут подойдёт и пенсионерам, так как нет сложных подъемов. Надеюсь, встретимся с Юлией и на других маршрутах
11 июля 2019
Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо!
5 июля 2019
Спасибо Юлии за увлекательное путешествие по историческим страницам и местам Алушты! Было интересно. Рекомендуем!
8 мая 2019
Узнали много интересного из истории города, маршрут составлен удобно, Юлия- прекрасный гид, дала много дополнительной информации об Алуште и Крымском полуострове в целом. Рекомендуем!
5 мая 2019
Юлия, интеллигентный экскурсовод. С ней было интересно, весело и не скучно:. Отвечала на все наши вопросы. Рассказала много интересного, показывала фотографии. Рекомендуем!
10 сентября 2018
Юлия - высокопрофессиональный и знающий Экскурсовод. Нам все очень понравилось. Спасибо. Людмила и Александр из Санкт-Петербурга
Дарья
24 июля 2018
Спасибо Юлии за отлично проведенное время. По приезду, Алушта нас не зацепила. Юлия смогла нам показать "обратную" самобытную сторону города, его историю, трагические страницы. Если появится возможность приехать в Алушту, то мы обязательно обратимся к Юлии, потому что не уложились в отведенное время из-за футбольного матча сборной России и Хорватии.
13 июня 2018
Экскурсия была шикарная, гид-Юля большая молодец. Очень интересно, доступно все рассказала, показала. Вместо 2-х часов мы с ней провели 3 часа и если бы ребенок не выбился из сил совсем, еще бы походили, наверно. Мы довольны, масса полезной и интересной информации
4 июня 2018
Юлия замечательный гид. Интеллигентная и доброжелательная. Хорошо знает историю. Провела для нашей небольшой компании 3 взрослых и 2 ребенка интересную экскурсию. Мы были в Алуште проездом, но благодаря Юле нам захотелось сюда вернуться. Спасибо огромное за вашу любовь к городу.
4 мая 2018
Здравствуйте! Пишу, чтобы ещё раз сказать спасибо, Юлии! Экскурсия была очень интересной. Мы были семьёй: 2 взрослых и 3 детей. Дети 8 л, 5л и 10 месяцев. Т. е. мы были с коляской. Маршрут был построен так что мы его легко приодалели. Дети слушали рассказ с интересом, задавали вопросы. Мы узнали много интересного и увидели красивые места, мимо которых проходили сами и не замечали. Спасибо!
Ещё 1 отзыв

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