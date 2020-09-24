16 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Прогулка по главным достопримечательностям

Вы осмотрите главный объект Алушты – византийскую крепость «Алустон», узнаете, кем она основана и почему называется «генуэзской». Я расскажу вам о зарождении города, о старых кладах и храмах, а также поведаю предания о пристанище первых русских мучеников. Мы пройдем по курортной улице, где прогуливались императоры и поэты: Николай I, Александр II, Жуковский, Грибоедов, Горький, Бунин. Вы не только увидите старые улочки и колоритные виллы Алушты, но и рассмотрите редкие архивные фотографии 📸, чтобы понять, как изменился город 🏙️ за прошедшее столетие.

Алушта в историях и лицах

Курортная Алушта основана чуть больше века назад, но за это время здесь произошло множество удивительных историй и событий, о которых я вам расскажу на нашей прогулке 👣. Вы увидите маленькую южную виллу, где наследник и будущий Император Российский встретил свою невесту – Аликс. Узнаете, как связан с этими местами великий полководец Кутузов. Пройдете по профессорскому уголку, где собирались светила советской науки, и увидите места, где останавливался Сталин и читал первые главы «Неупиваемой чаши» Иван Шмелев.

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам любого возраста, которые хотят в самом начале своей поездки познакомиться с историей 📖 Алушты и окунуться в её атмосферу.