1 отзыв оставили туристы

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Аю-Даг: пейзажи и предания Медведь-горы

Отправиться на живописный и познавательный трекинг из Алушты

5
1 отзыв
Наталия
Наталия – Гид из Алушты
Недалеко от Алушты, между морем и Партенитской долиной, есть удивительная гора, похожая на медведя.

Она невысокая, но коварная: однако, со мной как опытным проводником вам не страшны ее осыпи и обрывы.

Вы налюбуетесь морскими панорамами, погуляете по крымскому лесу 🌲, узнаете о местной флоре и фауне, найдете развалины средневекового монастыря и откроете тайны Аю-Дага.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Аю-Даг: пейзажи и предания Медведь-горы
Аю-Даг: пейзажи и предания Медведь-горы

Что вас ожидает

Захватывающий поход
Гора Аю-Даг похожа на медведя, который лежит, опустив голову в море 🌊. Мы поднимемся от его «хвоста» к вершине, затем по хребту спустимся к «голове», осмотрим археологические памятники и по «ребрам» вернемся к исходной точке. По пути нас будут сопровождать панорамы Черного моря. Вы со смотровой площадки увидите поселок Гурзуф, скалы Адалары, детский лагерь «Артек», а еще насладитесь прогулкой по крымскому лесу 🌲.

Исследовать руины и услышать местные истории
На вершине горы ⛰️ Аю-Даг вас ждут развалины древнего поселения Партенит, а неподалёку — средневекового монастыря Св. Иоанна Готского и базилики Петра и Павла. Я расскажу об истории 📖 этой земли, о находках археологов, о редких растениях и животных, населяющих эти склоны. Вы услышите, почему Медведь-гору считают местом силы и что здесь видели местные жители.

Организационные детали

  • К началу маршрута мы доберемся на общественном транспорте. Проездные оплачиваются дополнительно (троллейбус — 25 руб., маршрутка — 50 руб. ).
  • На маршруте есть крутой подъем, поэтому объективно оцените свои силы, выбирая эту экскурсию
Начало и место завершения
🚩 на автовокзале Алушты
Аю-Даг: пейзажи и предания Медведь-горы
Аю-Даг: пейзажи и предания Медведь-горы
Аю-Даг: пейзажи и предания Медведь-горы
Аю-Даг: пейзажи и предания Медведь-горы
Аю-Даг: пейзажи и предания Медведь-горы
Аю-Даг: пейзажи и предания Медведь-горы
Аю-Даг: пейзажи и предания Медведь-горы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
В Алуште я родилась, туризмом увлекаюсь с детства. Семнадцать лет работаю профессиональным экскурсоводом. Провожу автобусные экскурсии по разным регионам Крыма, но особенно люблю горно-пешеходные маршруты. Хочу показать нашим гостям, что в Крыму есть не только море, но и потрясающие горы — со своей историей, легендами и удивительными фактами!
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1 отзыв оставили туристы

22 сентября 2020
Всем привет! Ходили на Аю-даг с Александром. Показал нам все достопримечательности, мы наслаждались потрясающими видами сверху. Экскурсовод внимателен к участникам похода, все будет по силам не сомневайтесь идите на экскурсию, кто хочет экстрима тот тоже его получит!

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