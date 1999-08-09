Александра проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Выше облаков

По дороге от Алушты до поселка Мисхор мы насладимся высокогорными панорамами и поговорим об истории 📖 края. Прибыв на место, вы пересядете в вагончик, который взлетит на высоту 1154 метра над уровнем моря 🌊. Смотровая площадка на горе Ай-Петри откроет прекрасный вид на Южный берег Крыма, а прогулка 👣 над пропастью у знаменитых фигурных Зубцов повысит уровень адреналина и зарядит энергией. После мы пообедаем в высокогорном кафе с национальной крымско-татарской кухней и спустимся по серпантину через буковый лес 🌳 на северные склоны.

Большой Каньон

Пешеходная часть нашего маршрута начнется возле русла реки Аузун-Узень. Мы отправимся в заповедные места, где прежде находились охотничьи угодья князя Юсупова, увидим как в знаменитом Голубом озере плещется форель, и наберем воды в источнике Пания. Следуя по руслу Большого каньона Крыма вдоль 350-метровых стен, вы отыщете многочисленные природные ванночки, которые за много тысячелетий промыла горная река. Я расскажу легенду о «ванне молодости», а после, если захотите, вы сможете испытать на себе ее волшебные свойства.

Напоследок мы сделаем остановку у самого высокого крымского водопада Учан-Су, чтобы полюбоваться шумным потоком, буквально «летящим» со скалы.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Что входит в стоимость, а что — нет