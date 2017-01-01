Алёна проводит ещё 2 экскурсии

Алёна – Гид из Алушты

Вокруг крымских популярных достопримечательностей 🏛️ годами складывались невероятные истории 📖 и легенды.



Предлагаю развеять некоторые их них и узнать, что же на самом деле происходило в «местах силы»! Вы узнаете, почему в Долине Привидений нет ни одного привидения, а макушку горы ⛰️ Лысый Иван покрывает шикарная зеленая шевелюра.

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