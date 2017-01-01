Что вас ожидает
Потрясающие виды и нетривиальные истории
Вы насладитесь чудесными горными ⛰️ пейзажами Крыма и раскроете малоизвестные факты о топовых местах региона. В программе экскурсии:
- Гора Демерджи — вы подойдете к подножию одной из самых красивых 🤩 вершин Крыма, насладитесь ее потрясающей панорамой и услышите, за что ее так любят путешественники и местные жители.
- Долина Привидений — скопление скал причудливой формы. Я раскрою, почему здесь, вопреки названию, нет ни одного привидения. А также покажу, откуда лучше всего рассматривать каменных гигантов.
- Гора Лысый Иван — вы погрузитесь в историю 📖 этого удивительного места, погуляете по шикарному лугу на вершине и узнаете, какая христианская святыня исчезла с карты Крыма.
- «Камень Варлей» — камень, на котором якобы танцевала Варлей в «Кавказской пленнице». Я расскажу, в каком фильме 🎥 он снялся на самом деле.
- Крепость Фуна — руины средневековой крепости, расположенные на скальном холме. Вы услышите, кто, когда и при каких обстоятельствах ее разрушил.
Организационные детали
- Протяженность маршрута — около 15 км
- По желанию я могу вас пофотографировать и отправить снимки после экскурсии
- Экскурсия начинается у Ангарского перевала и заканчивается в селе Лучистое. Из Алушты туда и обратно легко добраться на маршрутке.
Начало и место завершения
🚩 у Ангарского перевала
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алёна
Я живу в Ялте, вожу экскурсии с 2017 года в окрестностях Ялты и Алушты. Действующий член Русского Географического Общества. Писательница. Фотограф. Обожаю Крым и с удовольствием влюблю в него вас!Напишите мне
Алёна проводит ещё 2 экскурсии
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