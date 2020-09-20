2 отзыва оставили туристы

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Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов

Императорская резиденция, парк графа Воронцова и легендарные крымские вина в путешествии из Алушты

4.5
2 отзыва
Наталия
Наталия – Гид из Алушты
Массандра неизменно ассоциируется с крымскими винами 🍷 и императорским дворцом.

На экскурсии 🧭 мы, конечно, не забудем про эти символы курортного поселка, но рассмотрим и его малоизвестные, но не менее интересные уголки.

Вы окажетесь в пышном Массандровском парке 🌳 19 века, подниметесь на гору Браво и откроете историю 📖 крымского виноделия.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 100 ₽ за человека

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Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов

Что вас ожидает

Массандра во всей красе
Знакомство с курортным поселком начнется, конечно, у Массандровского дворца — роскошной резиденции императора Александра lll. Вы прогуляетесь 👣 по придворцовому парку, разбитому ещё при графе Воронцове, увидите древние таврские могильники. Подниметесь на вершину скалы Браво, где любили отдыхать члены царской семьи, и посетите прохладные гроты. Затем поговорим о советской истории 📖 Массандры, рассматривая с горы ⛰️ территорию гос. дачи «Малая Сосновка». И, наконец, отправимся в живописнейший нижний Массандровский парк 🌳, основанный в 19 веке графом Воронцовым: здесь вас встретят знаменитая Аллея Роз, вековой тис, атласские кедры, бамбуковая роща и другие фотогеничные пейзажи.

Винная дорога Крыма
Поездка на Массандровский винзавод, основанный в 1894 году, даст нам отличный повод поговорить о крымских винах: вы узнаете о создании на полуострове винных подвалов и погребов, услышите историю становления российского виноделия. В дегустационном зале вам предложат оценить девять образцов местных вин, а после экскурсии 🧭 вы сможете приобрести вина Массандры в фирменном магазине.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе 🚌 в составе группы, трансфер включен в стоимость
  • Дополнительные расходы: экскурсия ⛳ во дворце — 350 руб. /чел., экскурсия по винзаводу — 300 руб. /чел., дегустация на винзаводе — 450 руб. /чел. Экскурсии внутри дворца и/или завода необязательны, оплачиваются на месте по желанию.
Начало и место завершения
🚩 на автовокзале Алушты
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов
Дивная Массандра: от дворцов до винных погребов

Экскурсия проводится в субботу в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Наталия
Наталия
В Алуште я родилась, туризмом увлекаюсь с детства. Семнадцать лет работаю профессиональным экскурсоводом. Провожу автобусные экскурсии по разным регионам Крыма, но особенно люблю горно-пешеходные маршруты. Хочу показать нашим гостям, что в Крыму есть не только море, но и потрясающие горы — со своей историей, легендами и удивительными фактами!
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2 отзыва оставили туристы

20 сентября 2020
Замечательная экскурсия. Гид Наталья прекрасно владеет темой, четко, внятно излагает материал, держит внимание группы. Удобный транспорт. Маршрут построен грамотно. Даже сложные участки преодолели люди не в самой хорошей физической форме. Экскурсия прекрасно сочетает небольшой горный маршрут, красоты дворца и парка, и чудную дегустацию. Спасибо!
6 сентября 2020
Спасибо Наталье за удивительные, таинственные места: грот и Нижний парк, куда не водят обычно экскурсии, за море интересной информации, за позитив и новые впечатления!! Наталья умница и настоящий профессионал! Советуем, вы не пожалеете!!

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