1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Каменное царство

Мы встречаемся в Алуште и отправляемся в село Лучистое, откуда и начинается пешеходная часть нашего путешествия. С первых шагов в глаза бросятся силуэты возвышающиеся над местностью «скульптур». По мере продвижения по горной тропе каменных фигур будет всё больше — все они удивительных форм, которые напомнят вам и животное, и человека, и фантастическое существо. Вы услышите не одну легенду о том, откуда же взялось такое количество исполинов, но вместе с этим вам расскажут и научную точку зрения каменных образований.

Природные достопримечательности 🏛️ долины

Кроме каменных героев Долине Привидений есть чем гордиться. На пути вам встретится дерево-знаменитость, а именно то, что мелькало в кадрах кинофильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». С него Балбес кидал в Шурика орехи — дерево 🌲 так и назвали «Орех Никулина». Не меньше впечатлений стоит ждать от Каменного Хаоса, который образовался во время землетрясений. И, конечно, приберегите эмоции для финала прогулки — у средневековой крепости Фуна перед вами откроется захватывающий дух вид на побережье и на гряду соседних гор!

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет 🎫 в крепость — 100 рублей/чел.