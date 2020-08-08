1 отзыв оставили туристы

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Долина Привидений — поездка из Алушты

Впечатлиться причудливыми камнями-гигантами и оценить горные панорамы места

4
1 отзыв
Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
Мы отправимся в таинственный край с тысячами фигур из камня, выточенными самой природой, — здесь может показаться будто вы в горном амфитеатре, где актёры — сказочные «скульптуры».

Вы прогуляетесь 👣 среди исполинов, осмотрите руины средневековой крепости, наберёте воды в источнике и узнаете с десяток легенд об этом необычном уголке Крыма.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 16 человек

  • 850 ₽ за человека

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Долина Привидений — поездка из Алушты
Долина Привидений — поездка из Алушты

Что вас ожидает

Каменное царство
Мы встречаемся в Алуште и отправляемся в село Лучистое, откуда и начинается пешеходная часть нашего путешествия. С первых шагов в глаза бросятся силуэты возвышающиеся над местностью «скульптур». По мере продвижения по горной тропе каменных фигур будет всё больше — все они удивительных форм, которые напомнят вам и животное, и человека, и фантастическое существо. Вы услышите не одну легенду о том, откуда же взялось такое количество исполинов, но вместе с этим вам расскажут и научную точку зрения каменных образований.

Природные достопримечательности 🏛️ долины
Кроме каменных героев Долине Привидений есть чем гордиться. На пути вам встретится дерево-знаменитость, а именно то, что мелькало в кадрах кинофильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». С него Балбес кидал в Шурика орехи — дерево 🌲 так и назвали «Орех Никулина». Не меньше впечатлений стоит ждать от Каменного Хаоса, который образовался во время землетрясений. И, конечно, приберегите эмоции для финала прогулки — у средневековой крепости Фуна перед вами откроется захватывающий дух вид на побережье и на гряду соседних гор!

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет 🎫 в крепость — 100 рублей/чел.

Начало и место завершения
🚩 на ул. В. Хромых
Долина Привидений — поездка из Алушты
Долина Привидений — поездка из Алушты
Долина Привидений — поездка из Алушты
Долина Привидений — поездка из Алушты
Долина Привидений — поездка из Алушты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
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1 отзыв оставили туристы

8 августа 2020
На экскурсии был гид, а не только шофёр, уже хорошо ))) Николай, гид, отличный рассказчик. Бодро, живо, без заученных интонаций, разбавлял историчекие факты местными байками и приколами. Впечатляющие виды с крепости. Единственный минус - экскурсия прошла в режиме "цигель-цигель". Вместо 4, 5 часов экскурсия заняла 3, 5 часа. Было ощущение, что меня всё время торопят и подгоняют. Пофотографироваться толком не успели.

Александра проводит ещё 6 экскурсий

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