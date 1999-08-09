Юлия проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

На пути к городу — природа, места киносъемок и научные исследования

Дорога в город 🏙️ — живописная Южнобережная трасса, проходящая у самого подножья Главной гряды Крымских гор ⛰️, — не только удивит захватывающими видами, но и откроет вам местные тайны и любопытные факты. Вы увидите горы, словно высеченные великим скульптором, — «Кошка», «Дракон» и «Аджарга». В поселке Симеиз познакомитесь с обсерваторией, на которой под руководством С. П. Королева впервые в истории 📖 было принято первое изображение обратной стороны Луны. В программе также будет Кацивели — поселок, ставший на долгие годы научной базой для изучения физики моря 🌊, место, где рождался шторм и была разгадана тайна Сирен. Вы побываете в живописных местах, где проходили съемки культового фильма 60-х годов — «Человек-амфибия», и на виноградниках «Золотой балки». А затем вам предстоит встреча с мысом Сарыч — самой южной точкой Крыма, горой Гасфорта и Мишень, в недрах которой до сегодняшнего дня находится засекреченный командный пункт Черноморского флота, подготовленный на случай ядерной войны.

Севастополь — дорогой славы

Сапун-гора: именно здесь, на подступах к городу, в символическом месте, которое неоднократно становилось оборонительным рубежом, и начнется знакомство с городом. Перед вами откроется вид на изумрудную Балаклавскую долину — место легендарного сражения периода Русско-Турецкой войны 1854-1856 гг., ставшее не только страницей истории, но и подарившее культуре такие предметы и понятия как кардиган, балаклава и «тонкая красная линия». Пройдя через аллею орудий, участвовавших во Второй Мировой войне, вы достигнете диорамы Сапун-горы, где сможете совершить полное визуальное погружение в тот майский день, когда советские войска наступали, освобождая Севастополь. Дорога, ведущая в город, познакомит вас с Южной бухтой и Пересыпью, старейшими улицами и кварталами города. Вы побываете в местах, овеянных аурой героизма и подвига русских солдат: Панораме, 4-ом бастионе и Язоновском редуте, Историческом бульваре и Площади Нахимова, Мемориале героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., Графской пристани и многих других исторических достопримечательностях 🏛️.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Продолжительность экскурсии 🧭 10-12 часов

Экскурсия автомобильная, проводится на вашем транспорте или машине гида (в этом случае транспорт оплачивается отдельно и в стоимость не входит). Транспорт, предоставляемый гидом — с опытным профессиональным водителем, стоимость — 10000 руб.

Дополнительные расходы