Александра проводит ещё 6 экскурсий

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Дворец княгини Гагариной и парк Парадиз за 1 день!

Полюбоваться имением в стиле средневекового замка и погулять по живописному старинному парку

Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
Южный берег Крыма — кладезь потрясающих мест.

Вы рассмотрите причудливый дворец княгини Гагариной у мыса Плака и посетите парк 🌳 Парадиз, уютно расположившийся на склонах Кучук-Ламбатской бухты.

А мы поможем прочувствовать красоту этих мест и раскроем их богатую историю 📖.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Дворец княгини Гагариной и парк Парадиз за 1 день!
Дворец княгини Гагариной и парк Парадиз за 1 день!

Что вас ожидает

Дворец любви и памяти
Старинное имение княгини Гагариной в поселке Утес — одно из красивейших зданий Крыма, выполненное в стиле модерн с элементами готики. Вы осмотрите семейную часовню и фасад замка с острыми шпилями, резными окнами и угловыми башнями. Подниметесь на панорамную площадку и насладитесь шикарным видом на гору Аю-Даг. А мы расскажем о княгине Гагариной: ее старинном грузинском роде, счастливой свадьбе по расчету и трагически погибшем муже.

Ландшафтный парк 🌳 Парадиз
Парк Парадиз в поселке Партенит покорит вас фонтанами, искусственными озерами, изящными статуями, беседками, скульптурами и видовыми площадками. А еще — чарующим воздухом, сочетающем ароматы цветов, хвои и оливок. Мы раскроем, чье имение располагалось раньше на этой территории, какие именитые люди здесь бывали, как переводится название парка и каким образом он связан с античной культурой.

Организационные детали

Входной билет 🎫 в парк не включен в стоимость: 900 рублей взрослые, 600 рублей дети 7-14 лет.

Дворец княгини Гагариной и парк Парадиз за 1 день!
Дворец княгини Гагариной и парк Парадиз за 1 день!
Дворец княгини Гагариной и парк Парадиз за 1 день!
Дворец княгини Гагариной и парк Парадиз за 1 день!
Дворец княгини Гагариной и парк Парадиз за 1 день!
Дворец княгини Гагариной и парк Парадиз за 1 день!
Дворец княгини Гагариной и парк Парадиз за 1 день!
Дворец княгини Гагариной и парк Парадиз за 1 день!
Дворец княгини Гагариной и парк Парадиз за 1 день!
Дворец княгини Гагариной и парк Парадиз за 1 день!
Дворец княгини Гагариной и парк Парадиз за 1 день!
Дворец княгини Гагариной и парк Парадиз за 1 день!
Дворец княгини Гагариной и парк Парадиз за 1 день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
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