Владимир проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Живописное горное ущелье

Сначала вы посетите ландшафтный природный памятник – живописную Никитскую расщелину. Невероятно красивая скальная порода, словно рассеченная мечем надвое, образовала в этом месте прохладное ущелье. В расщелине любят тренироваться скалолазы, а в советский период здесь снималось множество фильмов, например, культовая «Кавказская пленница».

Виноградники на Красном камне

Затем вы окажетесь на смотровой площадке с чудесным видом на гору Аю-Даг (она же гора Медведь), скалы Адалары и поселок Гурзуф, где когда-то останавливались Пушкин и Чехов. Следующий пункт маршрута – скала Красный камень, где в Средневековье находился небольшой монастырь с крепостью. Всю местность в округе занимают виноградники, а сорт винограда мускат белый, который выращивается здесь, дал название лучшему ликерному вину «Массандры». С вершины Красного камня вам откроется невероятная круговая панорама на море 🌊 и горы!

Аромат лаванды и пейзажи Бирюзового озера

После мы отправимся к горному озеру через и сделаем остановку на заброшенных полях горной лаванды. Здесь лаванда «одичала» и перемешалась с горными ⛰️ травами, шиповником и крымской сосной, а ароматами этих мест просто невозможно надышаться! Завершится наш джип-тур остановкой на горном Бирюзовом озере, которое поразит вас яркой и чистейшей водой из горных источников. Здесь очень приятно искупаться в жаркий день, плавая в прозрачной воде.

Организационные детали

При желании у Бирюзового озера можно организовать небольшой пикник.