Владимир проводит ещё 2 экскурсии

Прогулка по лавандовым полям Вы отправитесь к красивейшим лавандовым полям, где еще с советских времен растет и убирается для производства горная лаванда. Чистейший горный воздух здесь смешивается с манящим ароматом цветов. Поле находится в живописном панорамном месте, откуда открывается чудесный вид на гору Демерджи, морское побережье и Алушту. Вы сможете прогуляться 👣 по полю, сделать волшебные фотографии 📸, а перед отъездом собрать для себя букетик душистой лаванды.
Буковый лес 🌳 и роща Секвой Надышавшись горной лавандой, вы поднимитесь в горы ⛰️ на естественную смотровую площадку с круговой панорамой. Затем мы направимся в сказочный буковый лес с вековыми деревьями и единственную в Крыму рощу секвойи калифорнийской, высаженной здесь в качестве эксперимента сотрудниками Никитского ботанического сада. Следующая точка маршрута – еще одна смотровая площадка, где вы сможете насладиться потрясающими горными пейзажами и устроить небольшой пикник.
Организационные детали
Рекомендуем выбрать для экскурсии 🧭 удобную одежду и обувь.
Если вы захотите устроить пикник на панорамной горной площадке, заранее захватите с собой всё необходимое.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Владимир, мне 38 лет, я профессиональный гид в своей сфере. Специализируюсь на активном туризме, джиппинге, а также на исторических экскурсах территорий через которые проходят проложенные нами маршруты. Я вырос в Крыму в Алуште и историю связанную с нашим краем знаю досконально и постоянно чем нибудь дополняю. Индивидуальный и качественный подход к каждому туристу - вот основное мое преимущество. Цель моих экскурсий - разнообразить досуг туриста, сделать Ваш отдых ярче!