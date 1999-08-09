Владимир проводит ещё 2 экскурсии

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Джип-тур «Лавандовое море»

Путешествие к лавандовым полям живописного Алуштинского предгорья

Владимир
Владимир – представитель из Алушты
Наш авторский джип-тур пройдет по живописному Алуштинскому предгорью, где раскинулись благоухающие поля горной лаванды.

Вы перенесетесь на склоны русского Прованса, полюбуетесь горными ⛰️ пейзажами, сделаете восхитительные фотографии 📸 на фоне лавандового моря 🌊 и соберете на память ароматный букет.

Это цветочное путешествие подарит вам невероятные эмоции и впечатления!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 200 ₽ за экскурсию

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Джип-тур «Лавандовое море»
Джип-тур «Лавандовое море»

Что вас ожидает

Прогулка по лавандовым полям
Вы отправитесь к красивейшим лавандовым полям, где еще с советских времен растет и убирается для производства горная лаванда. Чистейший горный воздух здесь смешивается с манящим ароматом цветов. Поле находится в живописном панорамном месте, откуда открывается чудесный вид на гору Демерджи, морское побережье и Алушту. Вы сможете прогуляться 👣 по полю, сделать волшебные фотографии 📸, а перед отъездом собрать для себя букетик душистой лаванды.

Буковый лес 🌳 и роща Секвой
Надышавшись горной лавандой, вы поднимитесь в горы ⛰️ на естественную смотровую площадку с круговой панорамой. Затем мы направимся в сказочный буковый лес с вековыми деревьями и единственную в Крыму рощу секвойи калифорнийской, высаженной здесь в качестве эксперимента сотрудниками Никитского ботанического сада. Следующая точка маршрута – еще одна смотровая площадка, где вы сможете насладиться потрясающими горными пейзажами и устроить небольшой пикник.

Организационные детали

  • Рекомендуем выбрать для экскурсии 🧭 удобную одежду и обувь.
  • Если вы захотите устроить пикник на панорамной горной площадке, заранее захватите с собой всё необходимое.
Джип-тур «Лавандовое море»
Джип-тур «Лавандовое море»
Джип-тур «Лавандовое море»
Джип-тур «Лавандовое море»
Джип-тур «Лавандовое море»
Джип-тур «Лавандовое море»
Джип-тур «Лавандовое море»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Меня зовут Владимир, мне 38 лет, я профессиональный гид в своей сфере. Специализируюсь на активном туризме, джиппинге, а также на исторических экскурсах территорий через которые проходят проложенные нами маршруты. Я вырос в Крыму в Алуште и историю связанную с нашим краем знаю досконально и постоянно чем нибудь дополняю. Индивидуальный и качественный подход к каждому туристу - вот основное мое преимущество. Цель моих экскурсий - разнообразить досуг туриста, сделать Ваш отдых ярче!
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Владимир проводит ещё 2 экскурсии

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