Анна проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Очарование крымской природы

Полуостров, еще с советских времен заслуживший славу самого прекрасного уголка Восточной Европы, покоряет не меркнущей ни летом, ни зимой красотой природы. И главная идея нашего путешествия — показать нерукотворные шедевры, которые трудно сравнить с любыми чудесами, созданными людьми.

Невероятное Хапхальское ущелье

Каньон расположен в юго-восточной части полуострова, в центральной части Крымской гряды, на территории Алуштинского горсовета. Входит в одноименный ландшафтный заказник, включающий само ущелье и окрестности. С запада и востока его окружают величественные яйлы — Демерджи и Тырке, а с севера — острые зубцы Северной Демерджи, напоминающие клыки гигантского хищника (отсюда крымско-татарское название «Волчья пасть»). Хапхал знаменит тем, что является самым крутым по перепаду высот из всех подобных образований в Крыму.

Трекинг, который вы обязательно запомните!

Утром мы встретимся в районе поселка Перевальное и отправимся по ущелью Курюк-Баш вдоль реки Курлюк-Су на гору Хапхал-баш. Подъем по тенистому лесу 🌲 вдоль реки несложный, при желании можно зайти на т/с Курлюк-Баш — остановиться на небольшой привал и пополнить запасы воды из источника.

Далее путь лежит к горе Хапхал-Баш, с которой вам откроется впечатляющий вид на Хапхальское ущелье. Склоны яйл Демерджи и Тырке образуют огромный цирк, на обрывах которого берет начало река Улу-Узень.

Вы также увидите, как в верховьях Хапхал делится на несколько более мелких ущелий, поросших буковым лесом. Тропинок в большинстве из них нет. Здесь вы сможете остановиться на обед и отдохнуть в окружении потрясающих панорам Крымских гор ⛰️.

Маршрут на обратный путь возможен по той же дороге — будет гораздо проще идти на спуск.

Организационные детали