Анна проводит ещё 2 экскурсии

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Хапхальское ущелье — первозданная природа Крыма

Поразиться панорамам самых живописных гор, рек и буковых чащ полуострова в трекинге по Тырке-яйле

Анна
Анна – представитель из Алушты
Каньон Хапхал, или «Волчья пасть» — самый крутой по перепаду высот в регионе и, как труднопроходимый, он полностью сохранил обаяние нетронутой природы.

Под руководством опытного сопровождающего вы совершите трекинг к ущелью, обрамленному величественными массивами Демерджи и Тырке.

Увидите заповедную реку Курлюк-Су и заросли сказочного букового леса.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Хапхальское ущелье — первозданная природа Крыма
Хапхальское ущелье — первозданная природа Крыма

Что вас ожидает

Очарование крымской природы
Полуостров, еще с советских времен заслуживший славу самого прекрасного уголка Восточной Европы, покоряет не меркнущей ни летом, ни зимой красотой природы. И главная идея нашего путешествия — показать нерукотворные шедевры, которые трудно сравнить с любыми чудесами, созданными людьми.

Невероятное Хапхальское ущелье
Каньон расположен в юго-восточной части полуострова, в центральной части Крымской гряды, на территории Алуштинского горсовета. Входит в одноименный ландшафтный заказник, включающий само ущелье и окрестности. С запада и востока его окружают величественные яйлы — Демерджи и Тырке, а с севера — острые зубцы Северной Демерджи, напоминающие клыки гигантского хищника (отсюда крымско-татарское название «Волчья пасть»). Хапхал знаменит тем, что является самым крутым по перепаду высот из всех подобных образований в Крыму.

Трекинг, который вы обязательно запомните!

  • Утром мы встретимся в районе поселка Перевальное и отправимся по ущелью Курюк-Баш вдоль реки Курлюк-Су на гору Хапхал-баш. Подъем по тенистому лесу 🌲 вдоль реки несложный, при желании можно зайти на т/с Курлюк-Баш — остановиться на небольшой привал и пополнить запасы воды из источника.
  • Далее путь лежит к горе Хапхал-Баш, с которой вам откроется впечатляющий вид на Хапхальское ущелье. Склоны яйл Демерджи и Тырке образуют огромный цирк, на обрывах которого берет начало река Улу-Узень.
  • Вы также увидите, как в верховьях Хапхал делится на несколько более мелких ущелий, поросших буковым лесом. Тропинок в большинстве из них нет. Здесь вы сможете остановиться на обед и отдохнуть в окружении потрясающих панорам Крымских гор ⛰️.
  • Маршрут на обратный путь возможен по той же дороге — будет гораздо проще идти на спуск.

Организационные детали

  • Добраться до начала маршрута можно как из Алушты и Ялты, так и из Симферополя
  • Стоимость трансфера на такси 🚕 считается индивидуально, можно также воспользоваться общественным транспортом
Начало и место завершения
🚩 в п. Перевальное
Хапхальское ущелье — первозданная природа Крыма
Хапхальское ущелье — первозданная природа Крыма
Хапхальское ущелье — первозданная природа Крыма
Хапхальское ущелье — первозданная природа Крыма
Хапхальское ущелье — первозданная природа Крыма
Хапхальское ущелье — первозданная природа Крыма
Хапхальское ущелье — первозданная природа Крыма
Хапхальское ущелье — первозданная природа Крыма
Хапхальское ущелье — первозданная природа Крыма
Хапхальское ущелье — первозданная природа Крыма
Хапхальское ущелье — первозданная природа Крыма
Хапхальское ущелье — первозданная природа Крыма
Хапхальское ущелье — первозданная природа Крыма

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Меня зовут Анна, по образованию я архитектор и ландшафтный дизайнер. Живу в Крыму всю жизнь и очень люблю горы. Мы с дружной командой гидов проводим однодневные и многодневные походы по самым живописным местам нашего края: водопадам, рекам, каньонам, долинам и пещерным городам. Мы «болеем» своим делом и сделаем все, чтобы вам понравилось наше совместное приключение!
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Анна проводит ещё 2 экскурсии

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