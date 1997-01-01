Егор проводит ещё 2 экскурсии

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Из Алушты — в Афинеон по самой красивой дороге Крыма

Проехать по сложной и живописной трассе, подняться к крепости и отдохнуть у водопадов

Егор
Егор – Гид из Алушты
Озера, горы ⛰️, водопады, остатки крепостей разных времен — наше приключение по дороге Р29 приоткроет сокровища Крымского полуострова.

Вы насладитесь захватывающими дух панорамами, увидите старинные памятники и познакомитесь с историей 📖, традициями и культурой нашего края.
Задать вопросОбычно отвечает за 41 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Из Алушты — в Афинеон по самой красивой дороге Крыма
Из Алушты — в Афинеон по самой красивой дороге Крыма

Что вас ожидает

Первозданная природа
Мы отправимся на поиски сокровищ по трассе Р29. Первыми вы увидите главные Крымские вершины — Демирджи и Чатыр-Даг, которые возвыщаются вдоль береговой линии. Я вспомню народные легенды и расскажу о древних поселениях — Семидворье и Сотера. Далее вы увидите красивейшие 🤩 памятники крымской природы и культуры, головокружительные панорамы и интересные уголки, скрытые от глаз туристов. В нашей программе:

  • Поселок Лесной, притаившийся у подножия гор ⛰️ в окружении озер. Вы узнаете о жизни местных, отдохнете в тиши и прохладе и прогуляетесь 👣 по земляной дамбе.
  • Храм-маяк св. Николая Чудотворца — самый высокий храм Крыма, который можно читать, будто книгу, по архитектурным символам. Изучив его снаружи и изнутри, вы сможете подняться на смотровую площадку, откуда открывается панорама Алуштинского берега.
  • Скульптура Афалина, у которой мы поговорим о видах дельфинов 🐬 и роли созданий бога Диониса в культуре и жизни людей.
  • Древнее поселение Арпат, спрятанное в урочище Панагия. Мы посетим одно из самых известных озер Крыма, сделаем множество ярких снимков и возможно даже увидим оригинальную наскальную живопись. Прогуливаясь вдоль русла реки Арпат, вы насладитесь шумом водопадов, а после поднимитесь к остаткам генуэзской крепости и башне Чабан Куле, где в феврале и марте можно увидеть краснокнижные крокусы.
  • Поселок Морское, который славится одним из самых протяженных и красивых пляжей южного берега Крыма и считается родиной группы «Кино». Я расскажу о связи с этим местом Виктора Цоя и покажу оригинальный памятник, посвященный первому концерту легендарных музыкантов.
  • Село Весёлое с Весёловской бухтой — вы узнаете об античной истории 📖 этого поселка и поднимитесь к Боспорской крепости Кутлак, построенной при царе Асандре, почти 2000 лет назад.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Алуште
  • Авто-пешеходная экскурсия ⛳ проходит по серпантину, поэтому людям со слабым вестибулярным аппаратом рекомендуется воспользоваться таблетками от укачивания
  • Экскурсия проходит на вашем авто или на машине гида при доплате за транспорт — 2000 рублей
  • Наденьте удобную одежду и обувь, возьмите с собой питьевую воду
  • Во время экскурсии 🧭 я буду делать фотографии 📸, которые отправлю вам после экскурсии
Из Алушты — в Афинеон по самой красивой дороге Крыма
Из Алушты — в Афинеон по самой красивой дороге Крыма
Из Алушты — в Афинеон по самой красивой дороге Крыма
Из Алушты — в Афинеон по самой красивой дороге Крыма
Из Алушты — в Афинеон по самой красивой дороге Крыма
Из Алушты — в Афинеон по самой красивой дороге Крыма
Из Алушты — в Афинеон по самой красивой дороге Крыма
Из Алушты — в Афинеон по самой красивой дороге Крыма
Из Алушты — в Афинеон по самой красивой дороге Крыма
Из Алушты — в Афинеон по самой красивой дороге Крыма
Из Алушты — в Афинеон по самой красивой дороге Крыма
Из Алушты — в Афинеон по самой красивой дороге Крыма
Из Алушты — в Афинеон по самой красивой дороге Крыма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Егор
Егор
Добрый день! Меня зовут Егор, я гид международного класса и опытный путешественник! Имею диплом учителя Мировой Художественной Культуры. Активно туризмом начал заниматься в 2007 году после университета и первая моя поездка за границу сразу оказалась рабочей. 4 сезона я работал гидом в Турции, год в Киеве и 4 года в Тайланде. В 2015 году я вернулся домой, проехав на автобусах от Тайланда до Новосибирска, через Лаос, весь Китай и Монголию. Опыт проведения экскурсий 13 лет.
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Егор проводит ещё 2 экскурсии

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