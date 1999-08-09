Александра проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Прогулка у Розового озера

Озеро Сасык-Сиваш, приютившееся между Евпаторией и курортом Саки, смело можно внести в список самых удивительных и популярных мест Крыма. Вы окажетесь у водоема с розовой и очень соленой водой, узнаете о его происхождении и секрете невероятного цвета. Рассмотрите кристаллы розовой соли и, конечно, сделаете чудесные фотографии 📸 (особенно хорошо на фоне озера смотрится светлая одежда). Не забудьте взять с собой бутылочку воды, чтобы ополоснуть руки и ноги после прогулок по соленой кромке озера!

Улочки Малого Иерусалима

Затем вас окружат аутентичные переулки средневековой Евпатории: мы исследуем старый район города. получивший название Малый Иерусалим. Здесь веками мирно соседствуют памятники дюжины культур и религий. На колоритных улицах вы рассмотрите турецкие Гёзлевские ворота и караимские кенассы, храм святого Николая и мечеть Хан-Джами, Стену Плача и Текие Дервишей. Истории 📖 города от османской эпохи до наших дней, традиции караимов и дервишей, архитектурное многообразие и ароматы специй — все эти детали позволят с головой погрузиться в атмосферу чудом сохранившегося Старого города.

А чтобы отдохнуть и освежиться перед дорогой в Алушту, на обратном пути мы остановимся для купания на широком пляже «Евпаторийский берег».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Дорога до Евпатории займет около 2, 5 часов. На озере мы проведем 40-50 минут, в Евпатории — около 3, 5 часов, остановка на пляже на обратном пути — 40-50 минут.

В Евпатории у вас будет время пообедать в одном из кафе города

Возвращение в Алушту в 18:30-19:30

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы