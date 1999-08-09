Александра проводит ещё 6 экскурсий

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Из Алушты в Евпаторию: Розовое озеро и Малый Иерусалим

Познакомиться с историческими кварталами и главной фото-локацией Евпатории на автобусной экскурсии

Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
За один день вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ средневековой Евпатории и побываете на удивительном озере Сасык-Сиваш.

Вы соберете мозаику культур в самобытном Малом Иерусалиме, осмотрите храмы и мечети, постройки караимов и дервишей, Стену Плача и Гёзлевские ворота.

А еще откроете секрет соленого розового водоема и отдохнете на морском пляже.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Из Алушты в Евпаторию: Розовое озеро и Малый Иерусалим
Из Алушты в Евпаторию: Розовое озеро и Малый Иерусалим

Что вас ожидает

Прогулка у Розового озера
Озеро Сасык-Сиваш, приютившееся между Евпаторией и курортом Саки, смело можно внести в список самых удивительных и популярных мест Крыма. Вы окажетесь у водоема с розовой и очень соленой водой, узнаете о его происхождении и секрете невероятного цвета. Рассмотрите кристаллы розовой соли и, конечно, сделаете чудесные фотографии 📸 (особенно хорошо на фоне озера смотрится светлая одежда). Не забудьте взять с собой бутылочку воды, чтобы ополоснуть руки и ноги после прогулок по соленой кромке озера!

Улочки Малого Иерусалима
Затем вас окружат аутентичные переулки средневековой Евпатории: мы исследуем старый район города. получивший название Малый Иерусалим. Здесь веками мирно соседствуют памятники дюжины культур и религий. На колоритных улицах вы рассмотрите турецкие Гёзлевские ворота и караимские кенассы, храм святого Николая и мечеть Хан-Джами, Стену Плача и Текие Дервишей. Истории 📖 города от османской эпохи до наших дней, традиции караимов и дервишей, архитектурное многообразие и ароматы специй — все эти детали позволят с головой погрузиться в атмосферу чудом сохранившегося Старого города.

А чтобы отдохнуть и освежиться перед дорогой в Алушту, на обратном пути мы остановимся для купания на широком пляже «Евпаторийский берег».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Дорога до Евпатории займет около 2, 5 часов. На озере мы проведем 40-50 минут, в Евпатории — около 3, 5 часов, остановка на пляже на обратном пути — 40-50 минут.
  • В Евпатории у вас будет время пообедать в одном из кафе города
  • Возвращение в Алушту в 18:30-19:30
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед в кафе (по желанию), а также входные билеты 🎫 на объекты — около 450 руб. за взрослого и 350 руб. за ребенка
  • Стоимость входных билетов ориентировочная и может меняться музеями в зависимости от сезона
Начало и место завершения
🚩 у кинотеатра «Шторм» в Алуште
Из Алушты в Евпаторию: Розовое озеро и Малый Иерусалим
Из Алушты в Евпаторию: Розовое озеро и Малый Иерусалим
Из Алушты в Евпаторию: Розовое озеро и Малый Иерусалим
Из Алушты в Евпаторию: Розовое озеро и Малый Иерусалим
Из Алушты в Евпаторию: Розовое озеро и Малый Иерусалим
Из Алушты в Евпаторию: Розовое озеро и Малый Иерусалим
Из Алушты в Евпаторию: Розовое озеро и Малый Иерусалим
Из Алушты в Евпаторию: Розовое озеро и Малый Иерусалим
Из Алушты в Евпаторию: Розовое озеро и Малый Иерусалим

Экскурсия проводится в воскресенье в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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