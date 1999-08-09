Александра проводит ещё 6 экскурсий

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Из Алушты — в Сафари-парк «Тайган»!

Увидеть белых львов, тигров и других животных, узнать историю парка и услышать о природе Крыма

Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
Сафари-парк «Тайган» — уникальный частный парк 🌳 львов: здесь в довольстве и достатке проживают белые львы из ЮАР, белые бенгальские тигры и десятая часть популяции амурских тигров, а также ягуары, пумы и черные леопарды.

Вы понаблюдаете за хищниками и другими животными, а мы расскажем о появлении парка и его инфраструктуре
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Группа не более 17 человек

  • 1 400 ₽ за человека

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Из Алушты — в Сафари-парк «Тайган»!
Из Алушты — в Сафари-парк «Тайган»!

Что вас ожидает

Фауна Крымского региона и гости со всего света
Наша дорога лежит через Ангарский перевал, Симферополь, Белогорск и займет около двух часов. По пути вы узнаете об истории 📖, природе и животном мире нашего полуострова. В парке 🌳 вы проведете около 4 часов: во время обзорной экскурсии 🧭 гид расскажет, как появилось это место, с какими трудностями пришлось столкнуться его хозяину, как выбирали животных и какие условия обеспечивают для воспроизведения популяций редких видов.

Парк и зоопарк
Площадь парка — 32 гектара, и из них 20 отведено для хищников, поэтому животные здесь живут вольготно. Вы познакомитесь с обитателями этих территорий и при желании поучаствуете в их кормлении (за дополнительную плату можно приобрести корм). Кроме того, посетите стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк и пообщаетесь с жирафами и верблюдами, ламами, лемурами, обезьянами и другими зверями!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • На территории парка есть кафе, где вы сможете пообедать
  • За дополнительную плату на территории парка вы можете приобрести корм для животных
  • Детский билет 🎫 предоставляется при наличии документа, подтверждающего возраст
Начало и место завершения
🚩 на ул. Горького
Из Алушты — в Сафари-парк «Тайган»!
Из Алушты — в Сафари-парк «Тайган»!
Из Алушты — в Сафари-парк «Тайган»!
Из Алушты — в Сафари-парк «Тайган»!
Из Алушты — в Сафари-парк «Тайган»!
Из Алушты — в Сафари-парк «Тайган»!
Из Алушты — в Сафари-парк «Тайган»!
Из Алушты — в Сафари-парк «Тайган»!
Из Алушты — в Сафари-парк «Тайган»!
Из Алушты — в Сафари-парк «Тайган»!
Из Алушты — в Сафари-парк «Тайган»!
Из Алушты — в Сафари-парк «Тайган»!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 17 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
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Александра проводит ещё 6 экскурсий

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