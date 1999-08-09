Александра проводит ещё 6 экскурсий

Керчь сквозь столетия Керчь — самобытный и очень древний город 🏙️. Здесь находили не только образцы античного искусства, но и бивни мамонта. Вы раскроете богатую историю 📖 этих мест, погуляете по живописному центру и увидите главные достопримечательности 🏛️. В программе экскурсии:
Церковь Иоанна Предтечи — один из старейших христианских храмов не только Крымского полуострова, но и всей Европы. Вы полюбуетесь его нарядным обликом и услышите о традициях византийской архитектуры.
Гора Митридат — главная достопримечательность города. Преодолев 436 ступеней, вы окажетесь на ее вершине и насладитесь чудесной панорамой керченской бухты.
Обелиск Славы — вы увидите первый памятник на территории СССР, посвященный Великой Отечественной войне.
Античный город Пантикапей — основанный в VII веке до нашей эры греческими переселенцами, он был столицей ⭐️ Боспорского царства. Вы погуляете по руинам некрополя, дошедших до нас с тех времен.
Организационные детали
С собой нужно иметь удостоверение личности (паспорт, свидетельство о рождении)
В Керчи мы сделаем остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!