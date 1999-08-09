Александра проводит ещё 6 экскурсий

  1. Экскурсии

Крымский заповедник: по местам царской охоты

Полюбоваться захватывающими видами, посетить исторические места и узнать о природе полуострова

Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
Экскурсия ⛳ по крупнейшему заповеднику Крыма впечатлит каждого путешественника: в нашей программе и смотровые точки для отличных фото, и монастырь, и музеи 🖼, и форелевое хозяйство.

Вы проедете по живописной Романовской дороге, побываете у романтичной Беседки ветров, осмотрите правительственную дачу и даже попьете воды с серебром.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 200 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Крымский заповедник: по местам царской охоты
Крымский заповедник: по местам царской охоты

Что вас ожидает

Путешествие по горной дороге и Беседка ветров
Маршрут экскурсии 🧭 проложен по знаменитому Романовскому шоссе, через самый высокий крымский перевал — Никитский. Во время остановок на смотровых площадках перед вами раскинутся дивные панорамы крымских ландшафтов: виды на высочайшую точку полуострова, гору Роман-Кош, лесистый Чучельский перевал, а также на южный берег с Беседки Ветров. По пути гид расскажет о животном и растительном мире горного Крыма, о создании заповедника, о любимых местах охоты императоров и правителей Советского Союза.

Космо-Дамиановский монастырь и святой источник
В окружении трех гор ⛰️ с середины 19 века стоит монастырь. С этим местом связано много легенд, сюда приезжают неизлечимо больные люди в надежде на выздоровление. Вы услышите чудесные истории 📖 и побываете у источника Савлых-Су. Его приятная на вкус вода содержит ионы серебра и очень полезна для здоровья. По дороге вас также ждет форелевое хозяйство в верховьях реки Альма.

Крым в 20 веке: Правительственная дача и Музей 🖼 партизанской славы
Проехав через ущелье Уч-Кош с горной речкой, вы перенесетесь в советские времена. На правительственной даче рассмотрите шикарную мебель и посуду, оружие, одежду и трофеи. В финале посетите Музей партизанской славы. Активисты и волонтеры собрали здесь вещи, принадлежавшие партизанам в годы Великой Отечественной войны.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается посещение Крымского заповедника: 800 руб. — взрослый, 400 руб. — детский до 12 лет (при предъявлении документов).

Начало и место завершения
🚩 на улице Горького в Алуште
Крымский заповедник: по местам царской охоты
Крымский заповедник: по местам царской охоты
Крымский заповедник: по местам царской охоты
Крымский заповедник: по местам царской охоты
Крымский заповедник: по местам царской охоты
Крымский заповедник: по местам царской охоты
Крымский заповедник: по местам царской охоты
Крымский заповедник: по местам царской охоты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Александра проводит ещё 6 экскурсий

Крым: самое-самое на южном берегу
скидка10%
1400
1 260
11 часов
Крым: самое-самое на южном берегу
14 отзывов
Ай-Петри, Воронцовский парк, Ялта и морская прогулка к Ласточкину гнезду
Шедевры Южного Крыма: Воронцовский дворец и замок «Ласточкино гнездо»
скидка10%
1200
1 080
6 часов
Шедевры Южного Крыма: Воронцовский дворец и замок «Ласточкино гнездо»
6 отзывов
Насладиться блистательной архитектурой и прогулкой по дивному парку
Путешествие из Алушты в Судак и Новый свет
скидка10%
1700
1 530
11 часов
Путешествие из Алушты в Судак и Новый свет
5 отзывов
Средневековая генуэзская крепость, заповедные тропы и грот Галицына на автобусной экскурсии
Сердце Крымского ханства, Бахчисарай!
скидка10%
1600
1 440
10 часов
Сердце Крымского ханства, Бахчисарай!
5 отзывов
Погрузиться в историю Крыма и осмотреть Ханский дворец, Успенский монастырь и пещерный Чуфут-Кале
Никитский ботанический сад
750
4 часа
Никитский ботанический сад
4 отзыва
Познавательная прогулка по парку среди сотен благоухающих растений
Покорение Ай-Петри
1 200
6 часов
Покорение Ай-Петри
3 отзыва
Подняться на вершину горы Ай-Петри по культовой канатной дороге

Еще несколько необычных экскурсий в Алуште

Затерянный мир у водопада Джурла
От 6 000
5.5 часов
Затерянный мир у водопада Джурла
40 отзывов
Автопешеходное путешествие по горному массиву Демерджи, Долине привидений и крепости Фуна
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
От 6 000
6.5 часов
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
35 отзывов
Путешествие на внедорожнике к лавандовым полям, секвойям и горным вершинам
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
4 000
2.5 часа
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
29 отзывов
Посетить места съемок знаменитых фильмов и полюбоваться горными пейзажами на джип-туре
Алушты древний лик
2 000
2 часа
Алушты древний лик
16 отзывов
История курортного города от византийской крепости до наших дней
Трекинг из Алушты к вершине Южной Демерджи
6 500
8 часов
Трекинг из Алушты к вершине Южной Демерджи
10 отзывов
Долина привидений, могучие буки, высокогорное озеро и покорение скалы Аленга
Трекинг «Великий Чатыр-Даг, могучий хан яйлы!»
3 900
8 часов
Трекинг «Великий Чатыр-Даг, могучий хан яйлы!»
7 отзывов
Подняться на восточный отрог горы, открыть вдохновляющие панорамы и познакомиться с историями края