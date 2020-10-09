3 отзыва оставили туристы

Живописная дорога
Из Алушты по Южнобережной трассе мы проедем мимо виноградников Массандры. Вы услышите о растущих здесь сортах мускатного винограда, из которого делают элитное десертное вино 🍷. А также увидите гору Аю-Даг, поселок-курорт Гурзуф и заповедные склоны Главной гряды Крымских гор ⛰️.
Экскурсия по головному заводу Массандры
Вместе с гидом вы пройдете по историческим маршрутам Льва Голицына, основателя «Массандры». Царский подвал с вековыми дубовыми бочками, энотека, цеха выдержки и обработки виноматериалов и вин — посетив эти части завода, вы узнаете, как начиналось российское виноделие и какими винами гордится «Массандра».
Крым в бокале
После вас пригласят на дегустацию девяти марочных вин, расскажут об особенностях каждого и подскажут, как правильно оценить их. По завершении вы сможете купить вина «Массандры» и сувениры 🎁 в фирменном магазине.
Как проходит экскурсия