Александра проводит ещё 6 экскурсий

Старинная Массандра Вы узнаете о дворцово-парковом проекте французского архитектора, запущенном в 80-е годы позапрошлого века, позднейших модификациях других авторов и владельцах имения – князе Воронцове и императоре Александре III, которым не суждено было пожить в своих владениях. Прогуляетесь 👣 по прекрасному ландшафтному парку и познакомитесь со множеством видом субтропических растений. А также послушаете о судьбе Массандры, которая успела побывать после смены власти в самых разных статусах.
Белый дворец: резиденция последнего императора России После Александра III Массандра перешла к Николаю II, но он редко сюда приезжал – его любимым местом летнего отдыха стал Ливадийский дворец, построенный специально для императорской семьи. Сюда вы отправитесь во второй части программы. Гуляя по парку и осматривая экспозиции сооружения, узнаете о проекте ялтинского архитектора и масштабе затрат на новую резиденцию. О постреволюционном периоде, когда здесь открыли санаторий для крестьян, а позже лечебный комбинат. А также о визитах известных личностей – Маяковского и Горького – и Ялтинской конференции глав трех держав антигитлеровской коалиции: СССР, США и Великобритании.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно: во дворец Александра III в Массандре – 400 руб. /взрослого и 100 руб. /ребенка; в Ливадийский дворец – 400 руб. /человека
Для пенсионеров, студентов, школьников и инвалидов действуют льготы на посещение дворцов по предъявлению подтверждающих документов
Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на улице Горького
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 17 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!