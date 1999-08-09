Александра проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Старинная Массандра

Вы узнаете о дворцово-парковом проекте французского архитектора, запущенном в 80-е годы позапрошлого века, позднейших модификациях других авторов и владельцах имения – князе Воронцове и императоре Александре III, которым не суждено было пожить в своих владениях. Прогуляетесь 👣 по прекрасному ландшафтному парку и познакомитесь со множеством видом субтропических растений. А также послушаете о судьбе Массандры, которая успела побывать после смены власти в самых разных статусах.

Белый дворец: резиденция последнего императора России

После Александра III Массандра перешла к Николаю II, но он редко сюда приезжал – его любимым местом летнего отдыха стал Ливадийский дворец, построенный специально для императорской семьи. Сюда вы отправитесь во второй части программы. Гуляя по парку и осматривая экспозиции сооружения, узнаете о проекте ялтинского архитектора и масштабе затрат на новую резиденцию. О постреволюционном периоде, когда здесь открыли санаторий для крестьян, а позже лечебный комбинат. А также о визитах известных личностей – Маяковского и Горького – и Ялтинской конференции глав трех держав антигитлеровской коалиции: СССР, США и Великобритании.

Организационные детали