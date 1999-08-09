Егор проводит ещё 2 экскурсии

Символы города. Вы увидите визитные карточки Алушты и ее главные туристические уголки: знаменитую набережную с изящной ротондой, фонтан ⛲ с мальчиком и рыбкой и одно из старейших зданий курорта. И, конечно, мы прогуляемся по местам съемок комедии «Кавказская пленница» и сделаем фото у памятника Юрию Никулину.
Следы царской эпохи. Вы увидите усадьбу Голубка, где впервые цесаревич Николай, будущий русский император, впервые встретил принцессу Алису Гессен-Дармштадскую. А во время прогулки по усадебному парку осмотрите особняк купца Стахеева, чья судьба вдохновила авторов романа «12 стульев».
Древняя Алушта. Мы побываем у истоков города: крепостной стены и развалин генуэзской крепости. А кроме того, посетим музей 🖼 под открытым небом «Крепость Алустон», где вы узнаете самое главное из тысячелетней истории 📖 южного берега Крыма, рассмотрите археологические артефакты, реконструкции предметов быта и выставку европейских изобретений 15 века.
Соседство культур и религий — тема, которую мы затронем у главной мечети города, Юхары Джами. А следом полюбуемся архитектурой храма Всех Крымских Святых и Феодора Стратилата 19 века, который напоминает английские сельские храмы — и я непременно расскажу, почему.
Магический Алуштинский кромлех Во второй части путешествия вам откроется совсем другая Алушта — мистическая, неразгаданная и эзотерическая. Мы окажемся на окраине города и совершим небольшой поход к самому энергетически месту всего южного побережья — Алуштинскому кромлеху, история которого насчитывает 5 тысячелетий. Я расскажу, при каких обстоятельствах была обнаружена каменная спираль с могильным ящиком в центре и почему предполагают, что это захоронение жреца. Если верить легендам, пребывание рядом с кромлехом омолаживает организм и избавляет от стресса.
Организационные детали
Экскурсия автомобильно-пешеходная, проводится на автомобиле 🚘 путешественников. По желанию можно использовать машину гида (+500 рублей к стоимости экскурсии).
Дополнительно оплачиваются билеты 🎫 в музей под открытым небом: 200 рублей с человека
Дополнительный бонус — во время экскурсии 🧭 я смогу пофотографировать вас, а после вышлю снимки через интернет
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Егор, я гид международного класса и опытный путешественник! Имею диплом учителя Мировой Художественной Культуры. Активно туризмом начал заниматься в 2007 году после университета и первая моя поездка за границу сразу оказалась рабочей. 4 сезона я работал гидом в Турции, год в Киеве и 4 года в Тайланде. В 2015 году я вернулся домой, проехав на автобусах от Тайланда до Новосибирска, через Лаос, весь Китай и Монголию. Опыт проведения экскурсий 13 лет.