Александра проводит ещё 6 экскурсий

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Наедине с природой: водопад Джур-Джур

Искупаться в целебных ваннах и почувствовать силу природы рядом с могущественным водопадом

Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
Трехкаскадный полноводный водопад Джур-Джур — чудо природы и визитная карточка Крыма.

Мы отправимся к нему по живописной трассе вдоль моря 🌊, а финальную часть пути пройдем по горной тропе.

Вы узнаете красивые 🤩 крымские легенды, искупаетесь в природных ваннах Радости, Любви и Счастья и совершите прогулку 👣 по чудесному буковому лесу 🌲.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 16 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Наедине с природой: водопад Джур-Джур
Наедине с природой: водопад Джур-Джур

Что вас ожидает

Живописная дорога к водопаду
Дорога из Алушты к водопаду отличается невероятной красотой и почти полностью пролегает вдоль моря 🌊. Во время переезда вы познакомитесь с Главной грядой крымских гор ⛰️ и услышите знаменитые легенды о природных чудесах нашего региона. Мы выйдем из автобуса в селе Генеральское и продолжим путешествие пешком. Маршрут пройдет по горной тропинке, через густой буковый лес 🌳 вдоль реки, и приведет прямо к водопаду.

Величественный водопад
Трехкаскадный водопад Джур-Джур расположен в ущелье реки Улу-Узень. Только представьте: с известнякового уступа высотой в 15 метров вода широким пятиметровым отвесным потоком низвергается в глубокий котлован, откуда устремляется в русло реки. Знаменитое ущелье с водопадом объявлено памятником природы. Его главная особенность — мощный каскад не пересыхает круглый год.

Купание в целебных ваннах
Выше водопада находятся природные ванны с минеральной водой и замечательными «говорящими» названиями, которые дали им местные жители. Ванна Молодости подарит бодрость и энергию, ванна Здоровья заберёт недуги. Также вы сможете окунуться в ванны Радости, Любви и Счастья.

Организационные детали

  • От автобусной стоянки можно подъехать к водопаду на внедорожнике. Стоимость — 200 руб с человека.
  • Купание в водопаде запрещено
  • Для прохождения горной тропы следует надеть удобную обувь
  • Маршрут не рекомендован людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
Начало и место завершения
🚩 на улице В. Хромых
Наедине с природой: водопад Джур-Джур
Наедине с природой: водопад Джур-Джур
Наедине с природой: водопад Джур-Джур
Наедине с природой: водопад Джур-Джур
Наедине с природой: водопад Джур-Джур
Наедине с природой: водопад Джур-Джур
Наедине с природой: водопад Джур-Джур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
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