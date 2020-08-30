2 отзыва оставили туристы

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Неизведанная Северная Демерджи

Подняться к Лысому Ивану, осмотреть грот, найденный юными краеведами, и погулять по лавандовому полю

5
2 отзыва
Александр
Александр – Гид из Алушты
Гора Демерджи — звезда Крыма, но даже у этой горы ⛰️ есть свои секреты.

Вы подниметесь по северным склонам и узнаете, где в 19 веке проходила дорога Симферополь-Ялта, насладитесь удивительным видом с вершины Пахкал-каи и узнаете, что стоит за загадочной аббревиатурой МАН.

А в завершение мы прогуляемся по душистым лавандовым полям.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Неизведанная Северная Демерджи
Неизведанная Северная Демерджи

Что вас ожидает

Гора Пахкал-Кая
Красочными тропами мы пройдем от Ангарского перевала к перевалу Фуна, чтобы подняться на вершину горы ⛰️ Пахкал-Кая, что в переводе значит «Торговая гора». Стоя на высоте 1138 метров над уровнем моря 🌊, вы насладитесь панорамным видом на всю Алушту. Я расскажу о купцах и путешественниках былых эпох, поделюсь старинной легендой и объясню, почему местные прозвали вершину Лысым Иваном. Почему здесь возвышается крест и что находилось здесь прежде? Обязательно узнаете!

Пещара МАН
Кто такие МАН и какое отношение они имеют к Демерджи? Правда ли в этом таинственном месте жители поклонялись богам? Мы зайдем внутрь грота, где редко ступает нога туриста, и поговорим о стоянках древних людей, утраченных артефактах, флоре и фауне Крымского полуострова.

Лавандовые поля
Мы отдохнем на уютной солнечной поляне, а затем спустимся к полям горной лаванды и селу Лучистое. По пути вы увидите 500-летние буки, попробуете воду из нескольких горных источников и вдохнете аромат местных трав.

Организационные детали

  • Маршрут начинается от Ангарского перевала, а заканчивается у с. Лучистое. Проезд к месту начала и обратно на общественном транспорте.
  • Сложность маршрута — средняя, необходима удобная обувь с твердой подошвой
Начало и место завершения
🚩 на автовокзале г. Алушта
Неизведанная Северная Демерджи
Неизведанная Северная Демерджи
Неизведанная Северная Демерджи
Неизведанная Северная Демерджи
Неизведанная Северная Демерджи
Неизведанная Северная Демерджи
Неизведанная Северная Демерджи
Неизведанная Северная Демерджи
Неизведанная Северная Демерджи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
В Алуште я живу 35 лет. Походами увлекаюсь давно, последние 10 лет занимаюсь туризмом профессионально. Больше всего интересуюсь геологией Крымских гор. Буду рад показать гостям Крыма захватывающие высоты и рассказать о невероятной природе, истории и легендах нашего края.
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2 отзыва оставили туристы

30 августа 2020
Хочется выразить большую благодарность Александру за прекрасный поход на Демерджи, который превзошел все наши с женой ожидания! Более 8 часов пролетели просто незаметно за увлекательными рассказами Александра об истории и геологии Крыма, местной флоре и фауне, а также потрясающими красотами гор и лесов на нашем маршруте. Хочется отметить высокий профессионализм и эрудированность Александра, а также внимательное отношение к своим туристам: чутко следил за нашим состоянием во время подъема и спуска, предлагал различные маршруты, а также провел отличную фотосессию, что было особенно приятно. Посетили множество экскурсий в Крыму, но настолько энергичных, интересных, профессионально подготовленных и настолько влюбленных в свое дело экскурсоводов как Александр не встречали. Однозначно сходили бы на другие экскурсии с ним и рекомендуем это сделать это всем, кто мечтает об увлекательном путешествии и получении огромного количества новых знаний. Такой поход запомнится на всю жизнь!
8 августа 2020
Это было превосходное путешествие! Наш гид Александр предложил нам на выбор два маршрута, и мы выбрали Великий Чатыр-Даг. Около часа поднимались по волшебному буковому лесу, но когда вышли на плато, то восхищению не было границ! Перед нами открылись бескрайние цветущие луга. Голубое небо, солнце, разноцветные горы вокруг, под ногами зеленые ковры можжевельника! Красота необыкновенная! Александр рассказывал нам много интересных историй об этом крае, обращал наше внимание на удивительные моменты, которые встречали на своём пути. Мы увидели полет чёрных воронов над ущельем, и как гордо высоко дозором над своими бескрайними владениями парил гриф. Мы сделали очень много потрясающих фотографий. И на фоне гор, и в желтом море цветов. После прохода по хребту Чатыр-Дага мы сделали небольшой привал. Далее Александр нас провёл в необыкновенный тисковый грот, который незнающий путешественник вряд ли отыщет. А ещё на своём маршруте мы увидели долину папоротников и гору со сладким названием «Сахарная головка». Да, все не расскажешь! Надо видеть своими глазами! Весь наш поход занял ровно восемь часов. Длительных подъёмов достаточно много, поэтому необходимо точно рассчитать свои силы. Но это, действительно, того стоит! Крым - удивительный богатый край! Приезжаем отдыхать сюда каждый год, и каждый год находим здесь что-то новое, интересное, увлекательное! Приезжайте и вы, а в компании с Александром вам обязательно будут обеспечены новые открытия!

Александр проводит ещё 2 экскурсии

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