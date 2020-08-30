2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Гора Пахкал-Кая

Красочными тропами мы пройдем от Ангарского перевала к перевалу Фуна, чтобы подняться на вершину горы ⛰️ Пахкал-Кая, что в переводе значит «Торговая гора». Стоя на высоте 1138 метров над уровнем моря 🌊, вы насладитесь панорамным видом на всю Алушту. Я расскажу о купцах и путешественниках былых эпох, поделюсь старинной легендой и объясню, почему местные прозвали вершину Лысым Иваном. Почему здесь возвышается крест и что находилось здесь прежде? Обязательно узнаете!

Пещара МАН

Кто такие МАН и какое отношение они имеют к Демерджи? Правда ли в этом таинственном месте жители поклонялись богам? Мы зайдем внутрь грота, где редко ступает нога туриста, и поговорим о стоянках древних людей, утраченных артефактах, флоре и фауне Крымского полуострова.

Лавандовые поля

Мы отдохнем на уютной солнечной поляне, а затем спустимся к полям горной лаванды и селу Лучистое. По пути вы увидите 500-летние буки, попробуете воду из нескольких горных источников и вдохнете аромат местных трав.

Организационные детали