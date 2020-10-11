4 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Никитский ботанический сад

Познавательная прогулка по парку среди сотен благоухающих растений

4.8
4 отзыва
Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
Легендарный парк 🌳 Александра I — точка притяжение для путешественников из всех уголков мира.

Плодовые деревья, хвойные, 150 видов тюльпанов и тысячная коллекция роз — смешение ароматов и буйство красок приведёт в восторг 🔥 даже равнодушного гостя.

Вы узнаете самое интересное об истории 📖 сада и его флоре — и сделаете очаровательные снимки!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 22 человек

  • 750 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Никитский ботанический сад
Никитский ботанический сад

Что вас ожидает

Дорога из Алушты
Из города на автобусе 🚌 вы отправитесь в посёлок Никита, где и расположилась главная цель нашей экскурсии 🧭. По дороге узнаете о природе Крыма и его растительном мире. А пейзажи в окнах дополнят рассказ гида горными ⛰️ массивами, природными заповедниками и разнообразным ландшафтом края.

Императорский сад
Никитский ботанический сад — это «живая» энциклопедия растений: здесь собрано более 28000 видов деревьев, цветов и редких трав. Вместе с научным сотрудником парка вы пройдёте по интереснейшему маршруту и рассмотрите обилие растений, привезённых из разных уголков планеты. Гид расскажет любопытные факты о флоре, а также об истории 📖 создания сада. А вы зададите любые интересующие вопросы и, конечно, запечатлеете его красоты.

После экскурсии вы можете пополнить личные садоводческие коллекции, купив семена и саженцы в специальном магазине на территории сада.

Организационные детали

  • Входной билет 🎫 в парк 🌳 не включён в стоимость (400 руб. /чел)
  • По желанию есть время посетить оранжерею с кактусами (150 руб)
Начало и место завершения
🚩 на улице Горького у кинотеатра "Шторм"
Никитский ботанический сад
Никитский ботанический сад
Никитский ботанический сад
Никитский ботанический сад
Никитский ботанический сад
Никитский ботанический сад
Никитский ботанический сад
Никитский ботанический сад
Никитский ботанический сад

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 22 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

4 отзыва оставили туристы

Ольга
11 октября 2020
Хорошая погода. Отличная природа. Коротенько. Ясно. Группа небольшая. Экскурсовод компетентна. Особенно понравился нижний сад, кактусы и райский уголок.
10 октября 2020
Посетила сегодня Никитский ботанический сад) Очень понравилась экскурсовод Татьяна! С первых минут её рассказ показал любовь к родному краю и знание истории. Малоизвестные факты о Южнобережье, рассказанные ею, раскрывают и без того волнующее очарование Крыма! Экскурсия в Никитском ботаническом саду была наполнена интересными историческими фактами, легендами, информацией о полезных свойствах растений и деревьев, общем была очень информативной, познавательной и интересной! Стало понятно, какой титанический труд был проведен поколениями сотрудников Сада! В трудные времена это было действительно подвигом! Приятно видеть, что люди способны создавать и сохранять природу! А скоро в в Ботаническом саду наступит Бал хризантем, и я непременно туда поеду снова! Также приобрела себе милые сувениры, и настоящую, живую косметику из сырья, произрастающего там же, в Никитском саду! Очень понравился автобус, был Мерседес Спринтер - чистый, удобный, с кондиционером. А так же понравился водитель и его стиль вождения- было спокойно и удобно) Организаторам тура говорю - спасибо! С Вами хорошо) Ставлю пять звезд)!
7 октября 2020
Это была вторая экскурсия с компанией. Мы не услышали ничего нового после первой и нас не забирали от отеля. Экскурсию по саду проводил работник сада. До сада Вы можете проехать туда и обратно общественным транспортом максимум за 80 рублей. Транспорт ходит регулярно. И Вам не придётся так рано вставать и торопиться с завтраком. А вот экскурсия на Ай Петри и большой каньон с этим же экскурсоводом прошла на ура. Маршрут подбирался по уровню сложности, был наполнен увлекательными историями и мотивировал на дальнейшие свершения.
Александра
Ответ гида:Добрый день Ольга. Спасибо за Вашу обратную связь. Первая экскурсия у Вас была индивидуальной, поэтому программа разрабатывалась исключительно под Вас и транспорт забирал от отеля. Вторая экскурсия была общей. Общие экскурсии проводятся по утвержденной программе, а посадка на такие экскурсии производится в определенных точках по всему городу и не предусматривает посадку экскурсантов от места их проживания. Общественный транспорт до входа в Никитский Ботанический Сад не ходит, необходимо выйти на остановке на трассе, а затем пройти еще три километра до проходной Никитского Ботанического Сада. Экскурсию по Никитскому Ботаническому Саду действительно проводит научный сотрудник Никитского Ботанического Сада, который может ответить на любые вопросы экскурсантов об особенностях Сада и обо всех растениях, произрастающих в нем. Желаем Вам приятного отдыха в нашем городе!
31 июля 2020
Жанна Васильевна, прекрасный гид! Очень интересно было прогуливаться по саду и слушать истории

Александра проводит ещё 5 экскурсий

Крым: самое-самое на южном берегу
скидка10%
1400
1 260
11 часов
Крым: самое-самое на южном берегу
14 отзывов
Ай-Петри, Воронцовский парк, Ялта и морская прогулка к Ласточкину гнезду
Шедевры Южного Крыма: Воронцовский дворец и замок «Ласточкино гнездо»
скидка10%
1200
1 080
6 часов
Шедевры Южного Крыма: Воронцовский дворец и замок «Ласточкино гнездо»
6 отзывов
Насладиться блистательной архитектурой и прогулкой по дивному парку
Путешествие из Алушты в Судак и Новый свет
скидка10%
1700
1 530
11 часов
Путешествие из Алушты в Судак и Новый свет
5 отзывов
Средневековая генуэзская крепость, заповедные тропы и грот Галицына на автобусной экскурсии
Сердце Крымского ханства, Бахчисарай!
скидка10%
1600
1 440
10 часов
Сердце Крымского ханства, Бахчисарай!
5 отзывов
Погрузиться в историю Крыма и осмотреть Ханский дворец, Успенский монастырь и пещерный Чуфут-Кале
Покорение Ай-Петри
1 200
6 часов
Покорение Ай-Петри
3 отзыва
Подняться на вершину горы Ай-Петри по культовой канатной дороге

Еще несколько необычных экскурсий в Алуште

Затерянный мир у водопада Джурла
От 6 000
5.5 часов
Затерянный мир у водопада Джурла
40 отзывов
Автопешеходное путешествие по горному массиву Демерджи, Долине привидений и крепости Фуна
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
От 6 000
6.5 часов
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
35 отзывов
Путешествие на внедорожнике к лавандовым полям, секвойям и горным вершинам
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
4 000
2.5 часа
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
29 отзывов
Посетить места съемок знаменитых фильмов и полюбоваться горными пейзажами на джип-туре
Алушты древний лик
2 000
2 часа
Алушты древний лик
16 отзывов
История курортного города от византийской крепости до наших дней
Трекинг из Алушты к вершине Южной Демерджи
6 500
8 часов
Трекинг из Алушты к вершине Южной Демерджи
10 отзывов
Долина привидений, могучие буки, высокогорное озеро и покорение скалы Аленга
Трекинг «Великий Чатыр-Даг, могучий хан яйлы!»
3 900
8 часов
Трекинг «Великий Чатыр-Даг, могучий хан яйлы!»
7 отзывов
Подняться на восточный отрог горы, открыть вдохновляющие панорамы и познакомиться с историями края