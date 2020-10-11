4 отзыва оставили туристы

Дорога из Алушты Из города на автобусе 🚌 вы отправитесь в посёлок Никита, где и расположилась главная цель нашей экскурсии 🧭. По дороге узнаете о природе Крыма и его растительном мире. А пейзажи в окнах дополнят рассказ гида горными ⛰️ массивами, природными заповедниками и разнообразным ландшафтом края.
Императорский сад Никитский ботанический сад — это «живая» энциклопедия растений: здесь собрано более 28000 видов деревьев, цветов и редких трав. Вместе с научным сотрудником парка вы пройдёте по интереснейшему маршруту и рассмотрите обилие растений, привезённых из разных уголков планеты. Гид расскажет любопытные факты о флоре, а также об истории 📖 создания сада. А вы зададите любые интересующие вопросы и, конечно, запечатлеете его красоты.
После экскурсии вы можете пополнить личные садоводческие коллекции, купив семена и саженцы в специальном магазине на территории сада.
Организационные детали
Входной билет 🎫 в парк 🌳 не включён в стоимость (400 руб. /чел)
По желанию есть время посетить оранжерею с кактусами (150 руб)
Начало и место завершения
🚩 на улице Горького у кинотеатра "Шторм"
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 22 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
Хорошая погода. Отличная природа. Коротенько. Ясно. Группа небольшая. Экскурсовод компетентна. Особенно понравился нижний сад, кактусы и райский уголок.
Анна
10 октября 2020
Посетила сегодня Никитский ботанический сад) Очень понравилась экскурсовод Татьяна! С первых минут её рассказ показал любовь к родному краю и знание истории. Малоизвестные факты о Южнобережье, рассказанные ею, раскрывают и без того волнующее очарование Крыма! Экскурсия в Никитском ботаническом саду была наполнена интересными историческими фактами, легендами, информацией о полезных свойствах растений и деревьев, общем была очень информативной, познавательной и интересной! Стало понятно, какой титанический труд был проведен поколениями сотрудников Сада! В трудные времена это было действительно подвигом! Приятно видеть, что люди способны создавать и сохранять природу! А скоро в в Ботаническом саду наступит Бал хризантем, и я непременно туда поеду снова! Также приобрела себе милые сувениры, и настоящую, живую косметику из сырья, произрастающего там же, в Никитском саду! Очень понравился автобус, был Мерседес Спринтер - чистый, удобный, с кондиционером. А так же понравился водитель и его стиль вождения- было спокойно и удобно) Организаторам тура говорю - спасибо! С Вами хорошо) Ставлю пять звезд)!
Ольга
7 октября 2020
Это была вторая экскурсия с компанией. Мы не услышали ничего нового после первой и нас не забирали от отеля. Экскурсию по саду проводил работник сада. До сада Вы можете проехать туда и обратно общественным транспортом максимум за 80 рублей. Транспорт ходит регулярно. И Вам не придётся так рано вставать и торопиться с завтраком. А вот экскурсия на Ай Петри и большой каньон с этим же экскурсоводом прошла на ура. Маршрут подбирался по уровню сложности, был наполнен увлекательными историями и мотивировал на дальнейшие свершения.
Александра
Ответ гида:Добрый день Ольга. Спасибо за Вашу обратную связь. Первая экскурсия у Вас была индивидуальной, поэтому программа разрабатывалась исключительно под Вас и транспорт забирал от отеля. Вторая экскурсия была общей. Общие экскурсии проводятся по утвержденной программе, а посадка на такие экскурсии производится в определенных точках по всему городу и не предусматривает посадку экскурсантов от места их проживания. Общественный транспорт до входа в Никитский Ботанический Сад не ходит, необходимо выйти на остановке на трассе, а затем пройти еще три километра до проходной Никитского Ботанического Сада. Экскурсию по Никитскому Ботаническому Саду действительно проводит научный сотрудник Никитского Ботанического Сада, который может ответить на любые вопросы экскурсантов об особенностях Сада и обо всех растениях, произрастающих в нем. Желаем Вам приятного отдыха в нашем городе!
Александра
31 июля 2020
Жанна Васильевна, прекрасный гид! Очень интересно было прогуливаться по саду и слушать истории