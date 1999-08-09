Александра проводит ещё 6 экскурсий

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Новый Свет, или солнечные тропы рая

Из Алушты на юго-восток Крыма — за здоровьем, дивными видами и знаменитым шампанским!

Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
Этот насыщенный день подарит вам красоту и молодость.

Громкие слова, но, поверьте, в Новом Свете это возможно.

Вы погуляете по экологической тропе Голицына, которая проходит через можжевеловую рощу вдоль моря 🌊 — идеально для дыхательной системы.

В программе также Арпатские водопады в каньоне, отдых на пляже и магазин шампанского Новый Свет.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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Новый Свет, или солнечные тропы рая
Новый Свет, или солнечные тропы рая

Что вас ожидает

Заповедные Арпатские водопады
По пути в уголок Крыма, прозванный Зеленогорьем, автобус остановится у храма-маяка Николая Чудотворца, который так гармонично возвышается над морем. Следом вы окажетесь в небольшом каньоне, в урочище Панагия. Приготовьтесь к прогулке 👣 в горы ⛰️ и фантастическим ландшафтам Арпатских водопадов! Вы услышите легенды этого места и увидите озеро в форме сердца — влюбленные бросают в него монетки, чтобы быть вместе.

Тропа Голицына — идеальные пейзажи и воздух
Этот маршрут создали в 1912 году специально к приезду Николая II. Как и императора, здесь вас ждут красивейшие 🤩 крымские пейзажи, чистейший воздух и целебные ароматы можжевельника, убивающего вирусы и микробы. Тропа плавно опоясывает мыс и ведет к природному гроту Шаляпина. Вы увидите эстраду в глубине грота, где устраивают концерты, и хранилище уникальных голицынских вин. А после спуститесь в бухту, где у вас будет время отдохнуть и искупаться в море 🌊.

Новосветские шампанское и вино
В поселке Новый Свет расположен завод, основанный виноделом Львом Голицыным в конце 19 века. Вы узнаете историю 📖 предприятия и сможете купить знаменитое шампанское и вина в фирменном магазине.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Алуште
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на ул. В. Хромых
Новый Свет, или солнечные тропы рая
Новый Свет, или солнечные тропы рая
Новый Свет, или солнечные тропы рая
Новый Свет, или солнечные тропы рая
Новый Свет, или солнечные тропы рая
Новый Свет, или солнечные тропы рая
Новый Свет, или солнечные тропы рая
Новый Свет, или солнечные тропы рая
Новый Свет, или солнечные тропы рая
Новый Свет, или солнечные тропы рая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
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Александра проводит ещё 6 экскурсий

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