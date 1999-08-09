Александра проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Заповедные Арпатские водопады

По пути в уголок Крыма, прозванный Зеленогорьем, автобус остановится у храма-маяка Николая Чудотворца, который так гармонично возвышается над морем. Следом вы окажетесь в небольшом каньоне, в урочище Панагия. Приготовьтесь к прогулке 👣 в горы ⛰️ и фантастическим ландшафтам Арпатских водопадов! Вы услышите легенды этого места и увидите озеро в форме сердца — влюбленные бросают в него монетки, чтобы быть вместе.

Тропа Голицына — идеальные пейзажи и воздух

Этот маршрут создали в 1912 году специально к приезду Николая II. Как и императора, здесь вас ждут красивейшие 🤩 крымские пейзажи, чистейший воздух и целебные ароматы можжевельника, убивающего вирусы и микробы. Тропа плавно опоясывает мыс и ведет к природному гроту Шаляпина. Вы увидите эстраду в глубине грота, где устраивают концерты, и хранилище уникальных голицынских вин. А после спуститесь в бухту, где у вас будет время отдохнуть и искупаться в море 🌊.

Новосветские шампанское и вино

В поселке Новый Свет расположен завод, основанный виноделом Львом Голицыным в конце 19 века. Вы узнаете историю 📖 предприятия и сможете купить знаменитое шампанское и вина в фирменном магазине.

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