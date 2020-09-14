1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Полная историй и легенд земля

По красивейшему серпантину вдоль побережья мы отправимся в сторону Коктебеля. Окрестности нынешнего курорта — это древняя земля, одна из первых, заселенных людьми. Вы перенесетесь во времена, когда здесь властвовали кочевники-киммерийцы, племя столь малоизученное, что легенд о нем больше, чем достоверных фактов. Узнаете, что здесь делали скифы, византийцы, генуэзцы и османы. Вспомните «Одиссею» Гомера и даже фэнтезийную сагу Роберта Говарда «Конан из Киммерии». Кстати, я расскажу о писателях и художниках, которых вдохновляли эти края: так, в Коктебеле любили отдыхать Волошин, Булгаков и Цветаева.

Фантазия крымской природы

В этом путешествии будет много прогулок к живописным смотровым точкам, и первая остановка — у мыса Меганом. Это место входит в списки самых таинственных в Крыму. Мы пройдем часть тропы по мысу, и вы выберете понравившиеся легенды — например, о царстве Аида или НЛО.

Следом погуляем по мысу Хамелеон. Ученые до сих пор спорят, как и почему он образовался. Обсуждая версии, дойдем до Тихой бухты.

Наконец, вас ждет Звездопад Воспоминаний. Так называют ротонду на горе, одинокую, романтичную, открытую всем ветрам. Про нее везде пишут — «нужно увидеть своими глазами», а мы добавим — «на закате». Провожая день, вы полюбуетесь долиной, Коктебелем, розовым озером и величественным массивом Кара-Даг. Отсюда же понаблюдаем за звездами и, если повезет, разглядим Млечный путь!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Мы передвигаемся по маршруту на комфортном авто с кондиционером, но будьте готовы, что трасса проходит по великолепному, но сложному горному серпантину.

Вас сопровождают 2 гида, один из которых за рулем

По пути мы заедем на несколько пляжей, где можно искупаться. Пляжи шикарные, равных им в такой близости от цивилизации нет.

Экскурсия также проходит в групповом формате по средам в 12:00 (стоимость участия 4550 руб. с человека)

Что входит в стоимость, а что — нет