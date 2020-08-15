1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Покорения Ставри-Кая

Вы увидите самый высокий водопад Крыма Учан-Су, полюбуетесь рекой Яузлар, пройдете по Чертовому мостику и подниметесь на знаменитую гору Ставри-Кая. Приготовьтесь увидеть с нее фантастическую панораму ялтинского амфитеатра, могучих гор ⛰️ и бескрайнего моря! А я расскажу, каким образом на высоте 692 метров появился деревянный крест и какие легенды связаны с этим загадочным местом.

История и природа Крыма

Боткинская и Штангеевская тропы — первые туристические маршруты России, проложенные еще в конце 19-начале 20 веков. Вы узнаете, в честь кого они названы, кто больше всего повлиял на их развитие и почему в те времена по ним рекомендовали гулять 👣 больным туберкулезом. А также вдохнете фитоциды крымской сосны и познакомитесь с редкими представителями местной флоры.

Организационные детали