1 отзыв оставили туристы

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Открыть природу горного Крыма

Живописная прогулка по Боткинской и Штангеевской «тропам здоровья» с профессиональным проводником

5
1 отзыв
Александр
Александр – Гид из Алушты
Крым — это не только пляжи и море 🌊, но и величественные скалы, вековые сосновые леса, горные реки и водопады! Вы пройдете по самым вдохновляющим природным тропам нашего региона, подниметесь на вершину скалы Ставри-Кая, рассмотрите редкие растения и услышите о местных традициях и обычаях.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Открыть природу горного Крыма
Открыть природу горного Крыма

Что вас ожидает

Покорения Ставри-Кая
Вы увидите самый высокий водопад Крыма Учан-Су, полюбуетесь рекой Яузлар, пройдете по Чертовому мостику и подниметесь на знаменитую гору Ставри-Кая. Приготовьтесь увидеть с нее фантастическую панораму ялтинского амфитеатра, могучих гор ⛰️ и бескрайнего моря! А я расскажу, каким образом на высоте 692 метров появился деревянный крест и какие легенды связаны с этим загадочным местом.

История и природа Крыма
Боткинская и Штангеевская тропы — первые туристические маршруты России, проложенные еще в конце 19-начале 20 веков. Вы узнаете, в честь кого они названы, кто больше всего повлиял на их развитие и почему в те времена по ним рекомендовали гулять 👣 больным туберкулезом. А также вдохнете фитоциды крымской сосны и познакомитесь с редкими представителями местной флоры.

Организационные детали

  • Общая протяженность маршрута — 7, 5 км. Тропа средней сложности, без резких подъемов.
  • До места начала мы добираемся на общественном транспорте, на вашей машине или на моем автомобиле 🚘 (за дополнительную плату)
Начало и место завершения
🚩 на автовокзале Алушты
Открыть природу горного Крыма
Открыть природу горного Крыма
Открыть природу горного Крыма
Открыть природу горного Крыма
Открыть природу горного Крыма
Открыть природу горного Крыма
Открыть природу горного Крыма
Открыть природу горного Крыма
Открыть природу горного Крыма
Открыть природу горного Крыма
Открыть природу горного Крыма
Открыть природу горного Крыма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
В Алуште я живу 35 лет. Походами увлекаюсь давно, последние 10 лет занимаюсь туризмом профессионально. Больше всего интересуюсь геологией Крымских гор. Буду рад показать гостям Крыма захватывающие высоты и рассказать о невероятной природе, истории и легендах нашего края.
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1 отзыв оставили туристы

15 августа 2020
Вчера была на экскурсии Открыть природу горного Крыма с Александром. До сих пор под впечатлением. Экскурсия и экскурсовод великолепны. У меня была индивидуальная экскурсия. Свой путь мы начали от водопада Учан-Су по Штангеевская тропе. Идет плавный набор высоты и через 30-40 мин открываются потрясающие виды на Ялту. Внизу под нами водопад, а мы идем все выше и выше. Александр подстраивается под ваш ритм движения. Устать не успеете. По пути получите много интересной и познавательной информации. Цель нашего путешествия - подъём к вершине горы Ставри-Кая. Мы прошли по Чертовому мостику и поднялись к Кресту. Обратная наша дорога была вниз по Боткинской тропе. По дороге заглянули и полюбовались каскадом водопадов на реке Яузлар. При желании, можно было искупаться - вода чистейшая. Спустились мы к Поляне Сказок, откуда берет своё начало Боткинская тропа. При спуске навстречу нам попадались несчастные путешественники, идущие на покорение Ставри-Кая от Поляны Сказок. Я им посочувствовала. Маршрут, которым меня вёл Александр, гораздо легче для прохождения и намного интереснее. Очень рекомендую всем эту экскурсию.

Александр проводит ещё 2 экскурсии

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