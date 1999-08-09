Владимир проводит ещё 2 экскурсии

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По следам «Кавказской пленницы»

Джип-тур по местам съемок легендарного советского фильма

Владимир
Владимир – представитель из Алушты
Наш авторский маршрут по мотивам «Кавказской пленницы» познакомит вас с природными красотами Алушты и историей 📖 советского кинематографа.

Вы проедетесь на джипах по живописным местам, где снимались сцены легендарного фильма Леонида Гайдая, посетите средневековую крепость «Фуна» и загадочную «Долину Приведений».
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 200 ₽ за экскурсию

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По следам «Кавказской пленницы»
По следам «Кавказской пленницы»

Что вас ожидает

Места съемок «Кавказской пленницы»
Мы начнем экскурсию ⛳ с прогулки по центру Алушты, где снимались яркие эпизоды фильма Гайдая. Затем проедем по старой дороге, которую Трус, Балбес и Бывалый перегородили, чтобы остановить машину с Ниной. Вы побываете на «Никулинском орехе», увидите камень, на котором танцевали Наталья Варлей, и посетите другие места съемок фильма. Во время поездки мы расскажем самые интересные факты и закулисные подробности о съемках Кавказской пленницы. А еще вы рассмотрите архивные фотографии 📸 и сможете сравнить, как за прошедшие годы изменились места «Кавказской пленницы».

Путешествие в «Долину Приведений»
Вы очутитесь в знаменитой «Долине Привидений» у подножия горы ⛰️, где проходили натурные съемки фильма. Над долиной возвышаются белые каменные столбы причудливых форм, обладающие особенной энергетикой. В этом загадочном месте снималось немало советских фильмов: вы узнаете, какие киношедевры связаны с этими местами, и по фотографиям определите места их съемок.

Обед в горной крепости
После «Долины Привидений» вы посетите средневековое укрепление – крепость «Фуна». Здесь можно пострелять из лука, погрузиться в атмосферу 15 века и попробовать настоящий горный чай с медом. А гурманы смогут по достоинству оценить крымский шашлык!

Организационные детали

  • В 2016 году маршрут занял первое место в конкурсе «Лучший туристический маршрут Крыма» в номинации «Лучший туристический маршрут по местам героев кинематографа, посвященный проведению в 2016 году Года Российского кино».
  • Отдельно (по желанию) оплачивается посещение музея крепости Фуна: 100 рублей с человека.
По следам «Кавказской пленницы»
По следам «Кавказской пленницы»
По следам «Кавказской пленницы»
По следам «Кавказской пленницы»
По следам «Кавказской пленницы»
По следам «Кавказской пленницы»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Меня зовут Владимир, мне 38 лет, я профессиональный гид в своей сфере. Специализируюсь на активном туризме, джиппинге, а также на исторических экскурсах территорий через которые проходят проложенные нами маршруты. Я вырос в Крыму в Алуште и историю связанную с нашим краем знаю досконально и постоянно чем нибудь дополняю. Индивидуальный и качественный подход к каждому туристу - вот основное мое преимущество. Цель моих экскурсий - разнообразить досуг туриста, сделать Ваш отдых ярче!
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Владимир проводит ещё 2 экскурсии

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