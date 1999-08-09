Владимир проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Места съемок «Кавказской пленницы»

Мы начнем экскурсию ⛳ с прогулки по центру Алушты, где снимались яркие эпизоды фильма Гайдая. Затем проедем по старой дороге, которую Трус, Балбес и Бывалый перегородили, чтобы остановить машину с Ниной. Вы побываете на «Никулинском орехе», увидите камень, на котором танцевали Наталья Варлей, и посетите другие места съемок фильма. Во время поездки мы расскажем самые интересные факты и закулисные подробности о съемках Кавказской пленницы. А еще вы рассмотрите архивные фотографии 📸 и сможете сравнить, как за прошедшие годы изменились места «Кавказской пленницы».

Путешествие в «Долину Приведений»

Вы очутитесь в знаменитой «Долине Привидений» у подножия горы ⛰️, где проходили натурные съемки фильма. Над долиной возвышаются белые каменные столбы причудливых форм, обладающие особенной энергетикой. В этом загадочном месте снималось немало советских фильмов: вы узнаете, какие киношедевры связаны с этими местами, и по фотографиям определите места их съемок.

Обед в горной крепости

После «Долины Привидений» вы посетите средневековое укрепление – крепость «Фуна». Здесь можно пострелять из лука, погрузиться в атмосферу 15 века и попробовать настоящий горный чай с медом. А гурманы смогут по достоинству оценить крымский шашлык!

Организационные детали