Александра проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Заповедные тропы

Наш маршрут проходит по знаменитому Романовскому шоссе, через самый высокий перевал Крыма — Никитский — и головокружительные панорамные площадки. Вы посетите белоснежную Беседку ветров — культовую достопримечательность 🏛️ Гурзуфа на южном склоне гряды Крымских гор ⛰️, поднимитесь к вершине горы Роман-Кош, высота которой 1545 метров, а также увидите древнее ущелье Уч-Кош.

Исторические памятники

Кроме природных красот вас ждет погружение в историю 📖 и культуру региона. Мы посетим пансионат «Глициния» и поговорим о даче № 1 и даче № 2, советских генсеках и зарождении курорта. В Космо-Даминовском монастыре отыщем целительный источник Савлых-Су, о котором сохранилось старинное предание, а в Музее партизанской славы поговорим о подвигах Ялтинского отряда. В завершение увлекательного путешествия отправимся к форелевому хозяйству любоваться каскадом прудов и лакомиться свежей рыбой.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на внедорожнике

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Заказывайте путешествие не менее, чем за 3 дня

Что входит в стоимость, а что — нет