Александра проводит ещё 6 экскурсий

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По заповеднику на внедорожнике

Насладиться крымскими ландшафтами, посетить источники, ущелья и дачу Брежнева

Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
В путешествии по крымскому природному заповеднику мы не только полюбуемся захватывающими панорамами, но и приоткроем секреты прошлых столетий.

Вы услышите предания о святых бессребрениках Косьме и Дамиане, осмотрите дачу Брежнева и познакомитесь с военной историей 📖 полуострова в Музее партизанской славы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🛣Джиппинг
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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По заповеднику на внедорожнике
По заповеднику на внедорожнике

Что вас ожидает

Заповедные тропы
Наш маршрут проходит по знаменитому Романовскому шоссе, через самый высокий перевал Крыма — Никитский — и головокружительные панорамные площадки. Вы посетите белоснежную Беседку ветров — культовую достопримечательность 🏛️ Гурзуфа на южном склоне гряды Крымских гор ⛰️, поднимитесь к вершине горы Роман-Кош, высота которой 1545 метров, а также увидите древнее ущелье Уч-Кош.

Исторические памятники
Кроме природных красот вас ждет погружение в историю 📖 и культуру региона. Мы посетим пансионат «Глициния» и поговорим о даче № 1 и даче № 2, советских генсеках и зарождении курорта. В Космо-Даминовском монастыре отыщем целительный источник Савлых-Су, о котором сохранилось старинное предание, а в Музее партизанской славы поговорим о подвигах Ялтинского отряда. В завершение увлекательного путешествия отправимся к форелевому хозяйству любоваться каскадом прудов и лакомиться свежей рыбой.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на внедорожнике
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Заказывайте путешествие не менее, чем за 3 дня

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Дополнительно оплачивается посещение Крымского заповедника: 800 руб. — взрослый, 400 руб. — детский до 12 лет (при предъявлении документов)
  • Обед на форелевом хозяйстве оплачивается отдельно (по желанию)
По заповеднику на внедорожнике
По заповеднику на внедорожнике
По заповеднику на внедорожнике
По заповеднику на внедорожнике
По заповеднику на внедорожнике
По заповеднику на внедорожнике
По заповеднику на внедорожнике
По заповеднику на внедорожнике
По заповеднику на внедорожнике
По заповеднику на внедорожнике
По заповеднику на внедорожнике
По заповеднику на внедорожнике
По заповеднику на внедорожнике
По заповеднику на внедорожнике

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
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Александра проводит ещё 6 экскурсий

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