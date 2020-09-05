31 отзыв оставили туристы

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Природа и места силы горы Чатыр-Даг

Путешествие на внедорожнике к лавандовым полям, секвойям и горным вершинам

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 6.5 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Алушта
  • Заказать экскурсию

От 6000 за экскурсию

У этой экскурсии31 отзыв
4.97
Андрей
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Андрей – Гид в Алуште
Автопешеходная прогулка 👣 по плато Чатыр-Даг — приключение для тех, кто хочет открыть всю природную красоту Крымских гор ⛰️ и ощутить их невероятную энергию.

Вы соберете ароматный букет на цветущих лавандовых полях, увидите величественные секвойи, узнаете о сражении Кутузова с турецкой армией у озера, названного в его честь.

А главное — подниметесь к древним горным ⛰️ вершинам и полюбуетесь панорамой Алуштинской долины с высоты птичьего полета.
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
Природа и места силы горы Чатыр-Даг

Что вас ожидает

Первозданная природа Крымских гор
Первой остановкой нашего путешествия станут горные лавандовые поля, которые встретят вас тонкими ароматами и атмосферой Прованса. Вы прогуляетесь по цветущим лугам, сделаете чудесные фотографии и сможете нарвать с собой букетик лаванды. Мы поговорим о флоре Крымских гор, которая в любое время года удивляет необыкновенным разнотравьем, пройдем по экспериментальной секвойной роще и реликтовому буковому лесу и отдохнем у красивого Кутузовского озера, где состоялся первый бой великого полководца.

Восхождение к горным вершинам
Вы подниметесь на пик Ангар-Бурун, откуда, с высоты 1453 метра над уровнем моря, открывается захватывающий вид на Ангарский перевал. Эта вершина — самая лавиноопасная в Крыму, что не останавливает зимой многочисленных сноубордистов. Еще одна вершина нашего маршрута — Эклизи-Бурун, в переводе с тюркско-греческого «Церковный мыс». Это одно из мест силы плато Чатыр-Даг: в прежние времена здесь находилась греческая церковь, а стократное восхождение на гору приравнивалось к паломничеству по святым местам. А яркой точкой нашей поездки станет подъем на смотровую площадку с панорамой Алуштинской долины, горы Демерджи и Бабуган.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута от Алушты — 23 км по дороге, 12.8 км по бездорожью, 11 км пешком.
  • Экскурсия проходит на полноприводном экспедиционном внедорожнике.
  • В зависимости от уровня подготовки вы можете выбрать для посещения Ангар-Бурун или Эклизи-Бурун. При выборе обеих вершин необходимо учесть набор высоты 400 метров, а также не иметь врачебных противопоказаний.
  • Лучшее время для поездки к лавандовым полям — период с мая по начало августа.
  • В конце поездки вас ждет ужин на туристической стоянке «Кутузовское озеро» с видом на горы и море.
  • В стоимость экскурсии включены перекус и ужин, дополнительных расходов не предусмотрено.
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
Природа и места силы горы Чатыр-Даг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Алушта.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей, я родился и вырос в селе Карачарове, на родине Ильи Муромца. В 12 лет с отцом и дядей пошел в наш первый поход, который продолжается уже 20 лет. С тех пор походы стали для меня семейной традицией , а с переездом в 2014 году в Крым — и образом жизни. Дарить эмоции, впечатления и настроение — мое призвание. Имею диплом экскурсовода, немалый опыт, знания и умения, являюсь представителем в республике Крым Всемирной Энциклопедии Путешествий. До встречи в Крыму!
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31 отзыв оставили туристы

5 сентября 2020
Отличная экскурсия. Андрей приятный рассказчик. Экскурсия прошла в очень комфортном темпе и дружелюбной обстановке. Андрей провел нас к вершине, показав великолепные виды. По времени оптимально. После экскурсии устали. Но после нас ждал ужин в приятной атмосфере и с завораживающим и одновременно умиротворяющим видом. Спасибо большое за экскурсию.
1 сентября 2020
Вчера состоялась долгожданная экскурсия на гору Чатыр-Даг. Эмоции от данной экскурсии зашкаливают даже на следующий день. Огромное спасибо говорим мы с мужем гиду Андрею за данную экскурсию. Надо отметить, что у нас это далеко не первая экскурсия, в том числе и индивидуальная. Но проведённая Андреем экскурсия теперь стоит на первом месте в нашем личном рейтинге. О гиде Андрее мы оставляем самые положительные отзывы- доброжелательный, умный, видно, что очень много знает материала и умело, интересно его преподносит, при этом не заезженными словами и историями, а по своему просто, но очень интересно. Лично я Крым знаю давно и довольно много, но узнала ещё больше, а старую информацию узнала ещё и с других сторон. Сразу хочется ещё отметить, что раньше я не была знакома с Крымским лесом, а вчера он мне открылся в такой красе, что просто слов не хватает. Просто побывали в сказочном лесу, со всеми его сказочными героями (если иметь воображение, то их там увидеть легко). Далее. После знакомства с лесом нас ждало знакомство с самой горой. Подъем для нас с мужем не был очень сложным, потому что мы физически готовы были (ранее поднимались на гору Демерджи до самой высокой его точки, ну и в обычной жизни посещаем спортзал). И снова гид Андрей проявил внимательность и знания (грамотно распределил темп по маршруту и остановки). Здесь сразу хотим отметить для других, кто будет читать, советуем прислушиваться к гиду - если он советует идти, то надо идти и не отдыхать, отдохнуть можно и в другом месте (их там предостаточно). Так можно посмотреть больше, что у нас и получилось. Немножко потерпели на подъёме, а наверху нас ждала награда в виде потрясающих видов, которые «пером» описать невозможно, а нужно только своими глазами видеть. Далее на самой высокой точке горы нас ждал замечательный травяной чай от Андрея и ореховый набор для подкрепления. Здесь же отмечаем, что кроме завораживающих горных видов, Андрей рассказал и показал про растения, которых там очень много. А какие там запахи, тоже невозможно описать, а нужно только вдыхать (особенно запах можжевельника). В конце экскурсии нас ждал ужин дома у Андрея - великолепные вареники по домашнему, просто «пальчики облизали» и не потому что проголодались, а потому что по настоящему вкусно. В заключении - Андрей - знаток своего дела, с ним мы обязательно запланируем другую экскурсию. Данную экскурсию с Андреем мы рекомендуем на 100% (заряд эмоций получите на целый год), но советуем готовится к ней как физически, так и настраиваться на терпение.
30 августа 2020
Экскурсия оставила у нас с мужем самые приятные воспоминания. Мы получили массу впечатлений от общения с настоящей, практически первозданной природой Крыма, с диковинным буковым лесом, где каждое дерево имеет удивительный индивидуальный облик и характер. При восхождении в горы после преодоленного подъема испытываешь особые чувства от высоты и красоты окружающего мира. Мы хотим выразить большую благодарность Андрею, который вел нас по этому маршруту. Очень понравилась организация этой экскурсия, Андрей отличный организатор и интересный собеседник, обладающий качествами профессионального гида и трекер-инструктора (он даже позаботился о том, чтобы для восхождения обеспечить нас сухпайком и палками для ходьбы). После спуска с гор его милая жена накормила нас вкусными варениками.
28 августа 2020
Экскурсия «Природа и места силы горы Чатыр-Даг» понравилась и запомнилась ярким впечатлением: интересно, сбалансировано, продумано, профессионально. Во время восхождения мы не только насладились потрясающими видами, но и видели косуль и кабана. Особое спасибо гиду - проводнику Андрею: он не только выбрал оптимальный маршрут, увлек нас рассказом, но и напоил чаем на самой вершине горы! А в конце экскурсии нас ждал вкуснейший ужин с домашними варениками. Очень рекомендуем саму экскурсию и гида Андрея Демина
Александр
12 августа 2020
Мы просто шли в гору. Но как же это было круто!;)) Виды, краски, запахи, места! Все что мы встретили по дороге - запоминается навсегда. И сказочный буковый лес, и долгожители секвойи, и навязчивые лошади, и холодные родники! Чай с орехами на самой вершине отличная награда для тех кто смог! ))) Были на экскурсии с детьми. Осилили подъем на полторы тысячи без проблем. Вишенка на торте - ужин варенниками по возвращению в долину. Андрей, спасибо! Это было очень круто!
8 августа 2020
Потрясающая экскурсия, маленькое волшебное путешествие в страну Крымских гор с интереснейшим квалифицированным инструктором по треккингу. Андрей научил нас правильно дышать при подъеме и это оказался полезнейший навык для меня на всю жизнь))Подростки 14 и 10лет отлично справились с маршрутом, орешки и чай на вершине были замечательным дополнением, а вареники на терассе у Андрея вкусным завершением. Рекомендуем!!! Вернемся и не раз, спасибо огромное!!!
6 августа 2020
Спасибо Андрею за замечательную экскурсию. Он не торопил нас на подьеме, давал возможность отдохнуть. Показал всё самое красивое на Чатыр-Даке, помог сделать красивые фотографии.
24 июля 2020
Подъём на горный массив Чатыр-даг - захватывающее и атмосферное приключение. Андрей - профессиональный гид и интересный человек. Ему удалось составить хорошо сбалансированный с точки зрения физической нагрузки и продолжительности маршрут. Автомобильная часть экскурсии не долгая, но очень захватывающая. Сам подъём на вершину включает пару участков, на которых придётся немного поднапрячься, но в целом не составит труда для тех, кто поддерживает хорошую физическую форму. Непринуждённый и интересный рассказ гида о горах, природе и местных особенностях создает особенную атмосферу путешествия. Волшебный буковый лес, величественные секвойи и, конечно, неповторимые зеленые и скалистые вершины невозможно описать, да и фотографии не передают полученных ощущений. Большое спасибо Андрею, будем рекомендовать эту экспедицию всем друзьям!
24 июля 2020
Экскурсию на Чатыр-Даг Андрей организовал для нашей семьи: троих взрослых и подростка. Без преувеличения можно сказать, что этот поход - самое яркое впечатление от Крыма! За несколько часов мы увидели такие места: лавандовые поля, буковый лес, огромные секвойи, о которых даже не знали. И главное - невероятные горы! Экскурсия очень правильно построена: часть пути проходит по бездорожью на оборудованном автомобиле, затем идёт самая сложная, но и самая интересная часть пути - пешая горная тропа около 9, 5 км. Нельзя сказать, что идти легко, особенно сложно даются подъемы в гору, но это того стоит! На вершине горы Андрей угостил нас чаем на травах и орехами с сухофруктами, вкуснее которых мы, казалось, никогда не ели))) Отдельно хочется отметить, что Андрей знает и любит Крым, природу и дело, которым занимается, отчего все получается легко и приятно для туристов. Нам очень хотелось бы попасть на другие экскурсии с Андреем, но, к сожалению, уже пора уезжать. Зато теперь мы знаем, что нам обязательно надо вернуться и продолжить знакомство с неизвестными уголками Крыма, а Андрей нам в этом поможет)))
13 июля 2020
Экскурсия очень понравилась. Гид Андрей - профессионал своего дела, увлечен профессией, любит Крым и покажет его так, что и вы полюбите Крым. Маршрут может преодолеть любой человек без серьёзных противопоказаний по здоровью. Нам очень повезло с погодой, горы были невероятно красивы, а дорога увлекательной. На вершине нужно обязательно посидеть в тишине и послушать природу. Это бесценно. Если будет возможность, обязательно вернусь туда. Настоящее место силы. В качестве бонуса от Андрея -ароматный чай и вареники в завершении пути. Кроме того, у проводника много других маршрутов на любой вкус и уровень физ подготовки. Однозначно рекомендую!!!
Ещё 21 отзыв

Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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