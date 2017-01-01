Илья проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Путешествие в мир природы

Вы погуляете по живописному буковому лесу 🌲 и увидите деревья-великаны, живущие здесь уже не одну сотню лет. Подниметесь на горы ⛰️ Кудрявая Марья и Лысый Иван, услышите связанную с ними знаменитую легенду и насладитесь чудесными видами на Алуштинскую долину, гору Демерджи и массив Чатыр-Даг. Кроме того, посетите таинственную пещеру злого Сатира.

Крым изнутри

В пути я расскажу много интересных историй. Вы узнаете, когда и почему Крым присоединили к Российской империи, чего лишился Кутузов из-за ордена Святого Георгия и как расшифровать необычные названия местных поселков. А также я раскрою, какие травы растут в горной местности, как их правильно собирать и как приготовить настоящий крымский чай.

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