Илья проводит ещё 1 экскурсию

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Прогулка по горам Кудрявая Марья и Лысый Иван

Насладиться красотой крымской природы, услышать местные сказания и получить душевные фото на память

Илья
Илья – Гид из Алушты
Крым — место рождения многих знаменитых историй.

Вы пройдете по следам легенды об Иване-да-Марье, заглянете в таинственную пещеру Сатира и впечатлитесь панорамой горных массивов Демерджи и Чатыр-Даг.

А я не дам вам заскучать в пути и расскажу о крымских традициях, истории 📖 и повседневной жизни.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Прогулка по горам Кудрявая Марья и Лысый Иван
Прогулка по горам Кудрявая Марья и Лысый Иван

Что вас ожидает

Путешествие в мир природы
Вы погуляете по живописному буковому лесу 🌲 и увидите деревья-великаны, живущие здесь уже не одну сотню лет. Подниметесь на горы ⛰️ Кудрявая Марья и Лысый Иван, услышите связанную с ними знаменитую легенду и насладитесь чудесными видами на Алуштинскую долину, гору Демерджи и массив Чатыр-Даг. Кроме того, посетите таинственную пещеру злого Сатира.

Крым изнутри
В пути я расскажу много интересных историй. Вы узнаете, когда и почему Крым присоединили к Российской империи, чего лишился Кутузов из-за ордена Святого Георгия и как расшифровать необычные названия местных поселков. А также я раскрою, какие травы растут в горной местности, как их правильно собирать и как приготовить настоящий крымский чай.

Организационные детали

  • Маршрут кольцевой. До места старта и финиша удобно добираться на общественном транспорте.
  • После экскурсии 🧭 вы получите 10-20 фотографий на память
Начало и место завершения
🚩 на остановке Ангарский перевал
Прогулка по горам Кудрявая Марья и Лысый Иван
Прогулка по горам Кудрявая Марья и Лысый Иван
Прогулка по горам Кудрявая Марья и Лысый Иван
Прогулка по горам Кудрявая Марья и Лысый Иван
Прогулка по горам Кудрявая Марья и Лысый Иван

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Илья
Илья
Экскурсии для вас проведет гид-фотограф Илья, путешественник с богатым опытом пеших походов по горному Крыму. С 2017 года профессионально занимаюсь походами и экскурсиями по горам Крыма.
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Илья проводит ещё 1 экскурсию

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