Александра проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

По Байдарской долине на внедорожнике

Путь к подножью горы ⛰️ Ильяс-Кая мы преодолеем на комфортабельном внедорожнике, в пути любуясь потрясающими панорамами крымских гор. Перед вами раскинутся пейзажи Байдарской долины, Ласпинской седловины и плато Никитская яйла. Мы будем останавливаться на впечатляющих смотровых площадках с видами на знаменитые вершины Аю-Даг, Ай-Петри и Форосский Кант, чтобы сделать эффектные кадры. А по пути поговорим о природе Главной гряды Крымских гор и окружающих её легендах.

Трекинг к Крымскому Стоунхенджу

Далее начнется пешеходная часть маршрута к Ильяс-Кая — вершине удивительной красоты. По горной тропе мы доберемся до легендарного Храма Солнца, одного из известнейших крымских мест силы с мощной энергетикой. Вы откроете секрет внутреннего устройства Крымского Стоунхенджа, найдете на вершине центрального камня алтарь с приношениями. А еще узнаете об эзотерических свойствах Храма Солнца и сможете обратиться с просьбой к высшим силам, оставив здесь монетку или ленточку.

Организационные детали