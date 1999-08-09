Александра проводит ещё 6 экскурсий

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Романтика курортного Гурзуфа

Познакомиться с живописным поселком Южнобережья и ощутить уютную атмосферу старинного Крыма

Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
Чтобы разнообразить крымские каникулы, приглашаю вас в небольшое путешествие по окрестностям Ялты.

Вы посетите местную кинематографическую «звезду» — Никитские скалы.

Услышите древнюю историю 📖 побережья и развития курортного поселка Гурзуф, а также пройдете по местам русских литераторов и взглянете на известную всем артековцам гору Аю-Даг.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 17 человек

  • 1 100 ₽ за человека

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Романтика курортного Гурзуфа
Романтика курортного Гурзуфа

Что вас ожидает

Кинематографические места
По дороге из Алушты вы полюбуетесь видами гор ⛰️ и морскими пейзажами с Горно-троллейбусной трассы. Первая остановка будет у Никитских скал, где я напомню вам о кадрах из множества советских и российских приключенческих фильмов, которые здесь снимали: «Сердца трех», «Айболит−66», «Диверсанты», «В поисках капитана Гранта» и других картин.

История поселка
Далее, направляясь в сторону Гурзуфа, поговорим о древней истории 📖 побережья с эпохи Античности до наших дней и о самой деревушке, с 19 века развивавшейся как курорт. Вы узнаете, как изменилась жизнь поселка в советское время и после открытия визитной карточки детских лагерей СССР — «Артека». Как обустраивается Гурзуф сегодня и какими достопримечательностями 🏛️ славится одна из самых благоприятных экологических зон Крыма.

Романтика Гурзуфа
Гуляя по набережной и старинным улочкам, вы также услышите истории о гостивших здесь Пушкине, Чехове и семействе Раевских. Увидите скалу, на которой пел Федор Шаляпин. Откроете великолепный вид на гору Медведь — Аю-Даг — и красивые 🤩 сдвоенные скалы Адалары. И, конечно, вдоволь надышитесь целебным воздухом крымского Южнобережья.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предусмотрено.

Начало и место завершения
🚩 на ул Горького, у кинотеатра "Шторм"
Романтика курортного Гурзуфа
Романтика курортного Гурзуфа
Романтика курортного Гурзуфа
Романтика курортного Гурзуфа
Романтика курортного Гурзуфа
Романтика курортного Гурзуфа
Романтика курортного Гурзуфа
Романтика курортного Гурзуфа
Романтика курортного Гурзуфа
Романтика курортного Гурзуфа
Романтика курортного Гурзуфа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 17 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
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