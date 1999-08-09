Александра проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Кинематографические места

По дороге из Алушты вы полюбуетесь видами гор ⛰️ и морскими пейзажами с Горно-троллейбусной трассы. Первая остановка будет у Никитских скал, где я напомню вам о кадрах из множества советских и российских приключенческих фильмов, которые здесь снимали: «Сердца трех», «Айболит−66», «Диверсанты», «В поисках капитана Гранта» и других картин.

История поселка

Далее, направляясь в сторону Гурзуфа, поговорим о древней истории 📖 побережья с эпохи Античности до наших дней и о самой деревушке, с 19 века развивавшейся как курорт. Вы узнаете, как изменилась жизнь поселка в советское время и после открытия визитной карточки детских лагерей СССР — «Артека». Как обустраивается Гурзуф сегодня и какими достопримечательностями 🏛️ славится одна из самых благоприятных экологических зон Крыма.

Романтика Гурзуфа

Гуляя по набережной и старинным улочкам, вы также услышите истории о гостивших здесь Пушкине, Чехове и семействе Раевских. Увидите скалу, на которой пел Федор Шаляпин. Откроете великолепный вид на гору Медведь — Аю-Даг — и красивые 🤩 сдвоенные скалы Адалары. И, конечно, вдоволь надышитесь целебным воздухом крымского Южнобережья.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предусмотрено.