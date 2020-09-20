2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Сказочными тропами по буковому лесу

Представьте себе тихую лесную дорогу. Где-то запоет птица. Где-то застрекочут цикады. Солнце ☀️ пробивается через кроны деревьев, образуя ажурную тень. И вы вдыхаете насыщенный лесной аромат… Именно так начнется наше приключение. Через сказочный буковый лес 🌳 я проведу вас к удивительному дереву-символу местной чащи и расскажу легенду о том, как оно спасло жизнь здешнему Лешему.

Иван да Марья

Затем вы подниметесь на вершину Кудрявой Марьи (Эльх-Кая). Откроете чудесные виды на Алушту, с одной стороны, и на гору Лысый Иван (Пахкал-Кая) — с другой. Поговорим о происхождении их названий, а затем пройдемся по небольшому полю, где вы услышите еще одну легенду — о любви и коварстве злого Сатира. С вершины Лысого Ивана вам откроется головокружительный вид на все 360 градусов — на Алушту и Симферополь, Чатыр-Даг и Демерджи. Вы узнаете историю 📖 горы ⛰️, начиная с 10 века, и увидите остатки старинной церкви на вершине. Кроме того, считается, что это одно из самых мощных мест силы в Крыму, поэтому вы сможете использовать время отдыха, чтобы почувствовать энергетику возвышенности.

На обратном пути я проведу вас к роднику с чистой горной водой и сфотографирую на фоне потрясающих пейзажей.

Всесезонный маршрут

Прогулка 👣 по этому маршруту возможна в любое время года, и каждый сезон здесь прекрасен по-своему. Весной вас встретят пышно цветущие деревья. Летом вы насладитесь полями, усеянными ароматным разнотравьем, и цветочным морем. Осенняя тропа приведет нас в золотую сказку крымского леса. А зима встретит восхитительными снежными пейзажами.

Организационные детали