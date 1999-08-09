Наталия проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Древний путь к вершине Ай-Йори

Вы узнаете, как издавна люди обживали эти края и какие тайны связывают с окрестными горными ⛰️ массивами. На старинной дороге — Падишах-Йол, или Романовской — я расскажу, какое значение имел путь, что задолго до императорской династии вел с Южного берега, мимо укрепления Сераус, в верховья реки Узень-баш и к перевалу Кебит-Богаз. Вдоль дороги вы встретите источники, в том числе, и самый мощный из них — Ай-Йори (Св. Георгий), возле которого можно будет отдохнуть, перекусить и искупаться в купели. На вершине горы, у памятника партизанам, поговорим о лесных боях близ Алушты в годы Великой Отечественной войны. И, конечно, здесь вы откроете вдохновляющие панорамы Алуштинской долины, Изобильненского водохранилища, гор Чатырдаг и Демерлжи.

Тенистыми тропами — в гости к Сераусу

Помимо исторических заметок, на всем протяжении маршрута вы будете знакомиться с местной флорой и фауной, кроме того, будут и интересные факты из мира геологии, ведь здесь можно наблюдать выход разных пород. Миновав еще несколько родников, вы подниметесь на вершину горы Сераус, где находятся руины средневекового поселения. С небольшой скалы Антон-Кая взглянете на Алушту с необычного ракурса, а затем пешком спуститесь в город 🏙️.

Организационные детали