Анна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Горный трекинг

Наш маршрут стартует от Ангарского Перевала и лежит через тернистый буковый лес 🌳. На пути вам встретятся несколько достопримечательностей: памятник строителям первой дороги, соединившей Симферополь с Южным берегом Крыма, родник Индек-Чокрак и пещера МАН. Вы насладитесь завораживающими видами на скальный уступ Сарпа-Кая, в народе называемый «Козырёк» и гору Кастель — «сестру» знаменитой Медведь-Горы (Аю-Дага). Я расскажу, чем они похожи и поделюсь другими интересными фактами.

Северная Демерджи

Мы вышли на Демерджи-Яйлу — царство трав! Слово «яйла» происходит от обще-тюркского яй/(д)жай, означающего «лето». И это неспроста, ведь в былые времена плоскогорья Главной гряды Крымских гор ⛰️ служили летними пастбищами для скота! Мы взойдем на вершину Пахкал-Кая, откуда с высоты 1138 метров разглядим приметный лесистый хребет Эльх-Кая, Чатыр-Даг и массив Бабуган.

Организационные детали

До места начала экскурсии 🧭 можно добраться на любом общественном транспорте, который следует из Симферополя в Алушту: троллейбусе, маршрутке, автобусе 🚌.