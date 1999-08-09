Наталия проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Древние загадки Таш-Джаргана

Вы осмотрите самую известную достопримечательность 🏛️ хребта — грот Тешкли-Коба, или «дырявый грот». Услышите древнюю легенду, связанную с жертвоприношениями тавров, и узнаете, о чем до сих пор не утихают споры исследователей. Чуть позже, в гроте Кобази, поговорим древних жителях Крыма. А также вы посетите внушительный грот Храма, где, предположительно, было еще одно мистическое святилище.

Сказочные панорамы

На маршруте вы пройдете по краю горного массива, откроете прекрасные виды на долину реки Саблынька, Крымские горы ⛰️ во главе с могучим Чатыр-Дагом и Партизанское водохранилище. Кроме того, вы посетите смотровые площадки на Скифском мысу и оцените необычные формы рельефа на г. Пчелиной. А в завершение подъедете к берегу Партизанского водохранилища, одного из 3-х водоемов, питающих Симферополь.

Организационные детали