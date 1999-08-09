Еще несколько необычных экскурсий в Алуште

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Трекинг в горы Чатыр-Даг

Прикоснуться к дикой природе Крыма, подняться на вершину Эклизи-бурун и открыть секреты «Горы-шатра»

Анна
Анна – представитель из Алушты
Чатыр-Даг — один из природных хитов Крымского полуострова.

Я расскажу, как называли горный массив разные народы, и познакомлю с древними легендами, окутывающими здешние места.

Вы поднимитесь на Эклизи-бурун, прогуляетесь 👣 по буковому лесу 🌲 и спуститесь в Тисовое ущелье.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 15001 350 ₽ за человекаскидка10%

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Трекинг в горы Чатыр-Даг
Трекинг в горы Чатыр-Даг

Что вас ожидает

Буковый лес
Мы отправляемся в удивительный по красоте трекинг. Живописный Ангарский перевал выведет нас на верхнее плато массива Чатыр-Даг, к Буковой поляне, а после мы продолжим подъем через древний, почти колхидский, буковый лес 🌳, где вам будут встречаться деревянные великаны толщиной в три обхвата.

Вершина Эклизи-Бурун
Самая известная возвышенность в Крыму — горная вершина Эклизи Бурун. Я объясню, почему ее прозвали «Церковный мыс», вспомню интересные мифы и легенды этой удивительной горы ⛰️, а также покажу с высоты главные достопримечательности 🏛️ Крыма: в ясную погоду со смотровой площадки горы видно Симферополь, Алушту, Судак, Изобильненское водохранилище, горы Демерджи, Бабуган-яйла и Меганом. А с верхнего яруса открывается потрясающий вид на нижнее плато.

Тисовое ущелье
После посещения Элизи-Бурун и Ангар-Бурун наш путь идет на спуск через очень красивое 🤩 Тисовое ущелье. Мы пойдем во восточным отрогам Чатыр-Дага и пересечем ручей, который дает начало Ангаре. Минуя родники и балки, сосновый лес и буковую рощу, выйдем на кромку скалистых обрывов. Взору предстанет Ангарская долина, Демерджи и Пахкал Кая, Замана и Сахарка, перетекающая в Ангар Бурун. После фото-паузы на смотровой площадке мы свернем в заповедное ущелье, где произрастают ягодные тисы — редкие растения, возрастом от 2х до 4х тысяч лет. В завершение спустимся на Ангарский перевал, откуда и разъедемся по домам.

Организационные детали

Маршрут начнется от Ангарского перевала, куда легко добраться как из Алушты, так и из Симферополя.

Начало и место завершения
🚩 у Ангарского перевала
Трекинг в горы Чатыр-Даг
Трекинг в горы Чатыр-Даг
Трекинг в горы Чатыр-Даг
Трекинг в горы Чатыр-Даг
Трекинг в горы Чатыр-Даг
Трекинг в горы Чатыр-Даг
Трекинг в горы Чатыр-Даг
Трекинг в горы Чатыр-Даг
Трекинг в горы Чатыр-Даг

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Меня зовут Анна, по образованию я архитектор и ландшафтный дизайнер. Живу в Крыму всю жизнь и очень люблю горы. Мы с дружной командой гидов проводим однодневные и многодневные походы по самым живописным местам нашего края: водопадам, рекам, каньонам, долинам и пещерным городам. Мы «болеем» своим делом и сделаем все, чтобы вам понравилось наше совместное приключение!
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