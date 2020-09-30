7 отзывов оставили туристы

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Трекинг «Великий Чатыр-Даг, могучий хан яйлы!»

Подняться на восточный отрог горы, открыть вдохновляющие панорамы и познакомиться с историями края

5
7 отзывов
Александр
Александр – Гид из Алушты
Горный массив Чатыр-Даг — на севере Алуштинской долины — входит в пятерку высочайших вершин Крыма, и редкий путешественник не мечтает ее покорить.

Со мной вы пройдете по одной из самых живописных тропинок, узнаете о лесообразующих деревьях и целебных крымских травах, явлении карста и роли пещер в водоснабжении полуострова, а также услышите легенды о Шайтан-ягоде и истории 📖 19 века.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Трекинг «Великий Чатыр-Даг, могучий хан яйлы!»
Трекинг «Великий Чатыр-Даг, могучий хан яйлы!»

Что вас ожидает

Восхождение на восточный отрог Чатыр-Дага
Существует множество различных маршрутов на г. Чатыр-Даг. Я предлагаю пройти по одному из наиболее интересных — от Ангарского перевала к Ангар-буруну (высота 1453 м над уровнем моря). После прогулки по нижнему плато Чатырдага можно будет устроить небольшой привал, а затем я проведу вас уже по другой тропе, через буковый лес 🌳. По пути вы откроете вдохновляющие пейзажи, познакомитесь с местной флорой, фауной, геологией и историей 📖 края.

Природа горного Крыма
Вы увидите, как меняется растительность при подъеме к вершинам, и узнаете о лесообразующих деревьях на склонах крымских гор ⛰️ (кизил, дуб, бук). Посетите ущелье с реликтовой тисовой рощей, а на плато полюбуетесь можжевельником полушаровидным. Наслаждаясь ароматами трав, послушаете о целебных растениях, которыми так богат Крым: чабреце, представленном здесь десятком видов, мелиссе, лимоннике и горной землянике. Познакомитесь с карстовыми формами рельефа, узнаете, как формируются пещеры и какую роль они играют в водоснабжении полуострова. А если повезет, увидите местных диких обитателей — косуль, зайцев или парящих грифов.

Местные истории и легенды
Кроме того, вы услышите старинные легенды о пещере Бин-Баш-Коба, или Тысячеголовой, и Шайтан-ягоде — кизиле. Я расскажу, какие известные литераторы воспевали красоты Чатыр-Дага. А также поговорим об исторических событиях горного массива, в том числе, о сражении русской армии с турками у соседнего села Шумы и турприюте Крымского горного клуба — одном из первых в России и сохранившимся до сих пор.

Организационные детали

  • Вам нужно будет самостоятельно добраться до места начала экскурсии 🧭 — Ангарского перевала
  • На маршруте дополнительных расходов нет
  • Учитывая подъем, маршрут не рекомендуется больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 5 лет
Начало и место завершения
🚩 на Ангарском перевале
Трекинг «Великий Чатыр-Даг, могучий хан яйлы!»
Трекинг «Великий Чатыр-Даг, могучий хан яйлы!»
Трекинг «Великий Чатыр-Даг, могучий хан яйлы!»
Трекинг «Великий Чатыр-Даг, могучий хан яйлы!»
Трекинг «Великий Чатыр-Даг, могучий хан яйлы!»
Трекинг «Великий Чатыр-Даг, могучий хан яйлы!»
Трекинг «Великий Чатыр-Даг, могучий хан яйлы!»
Трекинг «Великий Чатыр-Даг, могучий хан яйлы!»
Трекинг «Великий Чатыр-Даг, могучий хан яйлы!»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
В Алуште я живу 35 лет. Походами увлекаюсь давно, последние 10 лет занимаюсь туризмом профессионально. Больше всего интересуюсь геологией Крымских гор. Буду рад показать гостям Крыма захватывающие высоты и рассказать о невероятной природе, истории и легендах нашего края.
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7 отзывов оставили туристы

30 сентября 2020
Для нашей семьи отдых в Крыму прошел покоряя горы, поэтому есть с чем сравнить. Горный массив Чатыр-Даг не стал исключением. На сайте в качестве проводника - экскурсовода в Алуште становились на Александре и не пожалели! Для нас это было самое интересное восхождение. А виды, которые нам открывались запечатлены в самых красивых фотографиях. Мы узнали историю Крыма, особенности природы и факты ее происхождения. Посетили грот, в который можно попасть только с опытным проводником! Короче, это не просто восхождение - это информативное путешествие по горным массивам с опытным экскурсоводом! 8 часов пролетели незаметно! Всем рекомендуем!
8 сентября 2020
Александр, спасибо Вам!! Один день в горах, на вершине Чатыр Дага, и мы полюбили другой, необыкновенный Крым. Интереснейший маршрут: величие гор, красота растений и животных. С Александром спокойно, надёжно и очень интересно. Опытный гид, влюблённый в природу и свою профессию человек! Обязательно пойдём с Сашей по другим маршрутам. 180 км гор зовут :))
5 сентября 2020
4 сентября 2020 года совершили пеший подъем на вершину горы Чатыр даг. Очень увлекательное путешествие длиною в день с инструктором Александром. Остались очень довольны! Хорошая проверка своих возможностей и работа в команде. Интересный, опытный инструктор Александр много рассказывал об истории гор. И о Крыме. В конце путешествия были уставшие, но счастливые от полученных впечатлений и приятного общения с Александром. Советуем всем. Будем много интересного. Ринат и лариса {51 год} город ижевск.
30 августа 2020
Потрясающая экскурсия! Александр очень грамотный и интересный рассказчик. Прекрасно ориентируется на местности, знает каждый уголок, каждое растение и умеет предсказывать погоду, благодаря чему не попали в дождь, а переждали его в невероятной красоты тисовом гроте с костром и интересными рассказами. Учитывает подготовку туристов и исходя из нее выбирает маршрут более легкий, либо, наоборот, посложнее. Мы поднимались на самую вершину. Самое сложно в походе конечно подъем. Но внимательное отношение Александра, небольшие остановки при необходимости, если устаешь, много интересной информации, делают этот подъем абсолютно не заметным. А тот вид, который открывается с самой вершины позволяет забыть обо всем на свете! Просто захватывает дух! Невероятные чувства! Очень рекомендую данную экскурсию. Не бойтесь идти на самую вершину, верьте в свои силы и доверяйте проводнику!
30 июля 2020
Мы совершили увлекательное путешествие с Александром, замечательный, эрудированный гид, подбадривал и отвлекал нас рассказами об истории Крыма, геологии и природе на сложных участках маршрута, показал удивительный грот, который прячется, кажется, что в неприступном месте. Рассказал и показал нам травы, мы собрали по замечательному полевому букету, сделал множество чудесных фотографий для нас. На протяжении всего путешествия чувствовали себя за крепкой мужской спиной. Очень рекомендуем!
25 июля 2020
Взяли экскурсию на Чатыр-Даг и были в восторге. Если вначале показалось, что путь будет не подъёмным, то в конце мы были удивлены, как прошли всю гору. После того как мы забрались наверх и увидели красоту этого места, то открылось второе дыхание. Целое поле различных цветов (лимонник, можжевельник, чабрец и пр. ), невероятные виды на горы, лес и море, а также животный мир. Нам повезло, мы даже увидели косулю. Александр по пути подробно рассказывает о местах, которые вы проходите, про природу и историю. Показывает самые живописные места для фотосессий. А ещё поражает его энергия. В общем, мы остались под большим впечатлением. Это был наш первый опыт пешей прогулки в горах и мы не пожалели. Такую экскурсию стоит взять. Особенно молодым.
Алина
4 июля 2020
Замечательное путешествие по красивым местам! :) Мы получили большое удовольствие и массу впечатлений от экскурсии, увидели интересные, загадочные места, в некоторые из которых просто так не попадешь. Тропа очень приятная, но, как сказал Александр, "не детская". Но этот путь того стоит, так как живописные виды на 360 и цветочные поля с вкусными травами на вершине прекрасны. Мы сделали более 500 фотографий, искали вместе фотогеничные места, в этом плане никто никого не торопил. Александр очень внимательный и знающий, кажется, всё гид. Прекрасный рассказчик и интересный человек. Спасибо за этот день)

Александр проводит ещё 2 экскурсии

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