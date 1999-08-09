Александра проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Живописная дорога до плато

Мы проедем вдоль Южного берега Крыма: мимо горы ⛰️ Медведь, Гурзуфа, Ялты, Алупки, Симеиза. От Фороса дорога уходит в горы к Форосскому храму, расположенному на краю скалы — во время остановки вы сделаете отличные снимки. Далее проедем через Байдарские ворота, спустимся в долину и заедем на частную пивоварню, где можно попробовать и приобрести вкусное холодное пиво.

Наследие средневекового княжества

Добравшись до селения Ходжи-Сала с живописным озером, мы пересядем на внедорожники и по древней дороге поднимемся на плато Мангупа. Ныне разрушенный, город 🏙️ Мангул-Кале в прошлом был центром небольшого княжества Феодоро — мы раскроем его богатую историю 📖. Помимо руин, вы осмотрите пещерные церкви, казематы и даже старую трехэтажную крепость, где жили князья. Заглянете в подземные помещения, осмотрите цитадель — и выясните, в чем археологическая ценность этого места.

Источник силы

Говорят, что на плато есть два мощных места силы — если вы интересуетесь мистикой, мы покажем, как до них дойти. Расскажем предание о тибетском ламе, забредшем сюда с учениками, о Мангупском мальчике — погибшем сыне местного правителя, — и о том, как связан Мангуп и Священный Грааль.

Вдоволь налюбовавшись панорамой горных вершин и долин, открывающейся с плато, спустимся на обед и отдых к озеру, а после вернемся домой.

Организационные детали