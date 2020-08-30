2 отзыва оставили туристы

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Величие Крыма: Балаклава и Севастополь

За один день познакомиться с историей и природой двух гордых городов

3.5
2 отзыва
Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
Вы окажетесь в самых значимых местах Южного Крыма: прогуляетесь 👣 по скалистой бухте Балаклавы, улицам военной славы Севастополя и величественным руинам Херсонеса.

Увидите места съемок «Человека-амфибии» и узнаете, где находится секретная база подводных лодок.

А главное: целый день будете наслаждаться великими крымскими пейзажами, где море 🌊 и горы ⛰️ ежесекундно соревнуются друг с другом за первое место по красоте и величию.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 16001 440 ₽ за человекаскидка10%

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Величие Крыма: Балаклава и Севастополь
Величие Крыма: Балаклава и Севастополь

Что вас ожидает

Живописная дорога по Южному берегу Крыма
Дорога из Алушты в Севастополь проходит по местам невероятной красоты. Из окна комфортабельного автобуса вы увидите: Медведь-гору, Ялту, Ай-Петри, гору Кошку. И самое интересное: проедете через двухсотметровый тоннель в горе Дракон. Считается, что если путешественник разбудит дракона, его заветное желание сбудется. Как это сделать? Все очень просто: заезжая в тоннель, затаите дыхание и громко хлопайте в ладоши. Если успеете до конца тоннеля хлопнуть 33 раза — ждите исполнения задуманного!

Прогулка по гордой Балаклаве
Наша первая остановка — в легендарной Балаклаве. Вы увидите места съемок знаменитого советского фильма «Человек-амфибия». Зайдете в романтичную скалистую бухту, из которой открывается чудесный вид на охотничий домик князя Юсупова и христианский Храм 12 апостолов. Прогуляетесь 👣 по красивейшей набережной Назукина, откуда сможете увидеть настоящую базу подводных лодок. Не бойтесь сурового приморского ветра! Бухта расположена так удачно, что даже в самую ненастную погоду в ней стоит штиль. На выезде из Балаклавы мы сделаем небольшую остановку в одном из лучших заводов крымских шампанских вин «Золотая Балка».

Знакомство со славным Севастополем
Вы увидите все главные военные достопримечательности 🏛️ Севастополя, а я расскажу о его боевой славе в Крымской и Великой Отечественной войнах. Монументальные сооружения Севастополя помогут узнать не только современность, но и историю 📖 города, то, чем он живет и дышит. Кроме того, вы сможете прогуляться по величественным руинам Херсонеса — знаменитой на весь мир греческой колонии. Археологи нашли и воссоздали там театр, акрополь, монетный двор, множество жилых домов, мастерские, остатки базилик с мозаиками и даже часть крепостных стен.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: посещение Херсонеса — 300 рублей, экскурсия ⛳ на катере по бухте — от 350 рублей
  • Экскурсия предполагает 1 час свободного времени в Севастополе, в районе Графской пристани
Начало и место завершения
🚩 на улице Горького у кинотеатра Шторм
Величие Крыма: Балаклава и Севастополь
Величие Крыма: Балаклава и Севастополь
Величие Крыма: Балаклава и Севастополь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
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2 отзыва оставили туристы

30 августа 2020
Мало времени в Севастополе, некомфортный транспорт
28 августа 2020
Экскурсия понравилась, Экскурсовод вела себя очень профессионально с группой, интересно рассказывала, отвечала на все вопросы. Мы посетили интересные места и с помощью экскурсовода прониклись героическим прошлым тех мест. Хотела отметить, что экскурсовод и водитель работали как настоящая команда, что очень понравилось. Особое спасибо за музыку на обратной дороге: редко, когда ставят спокойную и мелодичную подборку, а это было именно то, что нужно, чтобы насладиться обратной дорогой. Единственное, что не понравилось, это морская прогулка в Балаклаве Было видно, что молодой человек, пытающийся что-то рассказать - моряк, а не экскурсовод.

Александра проводит ещё 6 экскурсий

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