2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Живописная дорога по Южному берегу Крыма

Дорога из Алушты в Севастополь проходит по местам невероятной красоты. Из окна комфортабельного автобуса вы увидите: Медведь-гору, Ялту, Ай-Петри, гору Кошку. И самое интересное: проедете через двухсотметровый тоннель в горе Дракон. Считается, что если путешественник разбудит дракона, его заветное желание сбудется. Как это сделать? Все очень просто: заезжая в тоннель, затаите дыхание и громко хлопайте в ладоши. Если успеете до конца тоннеля хлопнуть 33 раза — ждите исполнения задуманного!

Прогулка по гордой Балаклаве

Наша первая остановка — в легендарной Балаклаве. Вы увидите места съемок знаменитого советского фильма «Человек-амфибия». Зайдете в романтичную скалистую бухту, из которой открывается чудесный вид на охотничий домик князя Юсупова и христианский Храм 12 апостолов. Прогуляетесь 👣 по красивейшей набережной Назукина, откуда сможете увидеть настоящую базу подводных лодок. Не бойтесь сурового приморского ветра! Бухта расположена так удачно, что даже в самую ненастную погоду в ней стоит штиль. На выезде из Балаклавы мы сделаем небольшую остановку в одном из лучших заводов крымских шампанских вин «Золотая Балка».

Знакомство со славным Севастополем

Вы увидите все главные военные достопримечательности 🏛️ Севастополя, а я расскажу о его боевой славе в Крымской и Великой Отечественной войнах. Монументальные сооружения Севастополя помогут узнать не только современность, но и историю 📖 города, то, чем он живет и дышит. Кроме того, вы сможете прогуляться по величественным руинам Херсонеса — знаменитой на весь мир греческой колонии. Археологи нашли и воссоздали там театр, акрополь, монетный двор, множество жилых домов, мастерские, остатки базилик с мозаиками и даже часть крепостных стен.

Организационные детали