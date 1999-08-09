Наташа проводит ещё 5 экскурсий

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Закат на горе Пахкал-Кая

Несложный трекинг по живописному маршруту к вдохновляющим панорамам Крымских гор!

Наташа
Наташа – представитель из Алушты
Это очень простой, но яркий и вдохновляющий маршрут, который охватит живописные точки горного Крыма с древней историей 📖.

Приготовьтесь встретиться с Кудрявой Марьей и Лысым Иваном, полюбоваться с неожиданного ракурса склонами Демерджи, услышать местные легенды, встретить потрясающий закат с видом на Чатыр-Даг и совершить ночной променад по горным ⛰️ тропам.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

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Закат на горе Пахкал-Кая
Закат на горе Пахкал-Кая

Что вас ожидает

«Иван да Марья» горного Крыма
Наш маршрут, хоть и отличается максимальной доступностью, может посоперничать захватывающими видами с лучшими горными ⛰️ тропами. С вершины горы Эльх-Кая (она же Кудрявая Марья) вы полюбуетесь склонами Демерджи, забравшись на Пахкал-Кая (или Лысый Иван), рассмотрите гору Чатыр-Даг, а по пути прогуляетесь 👣 по буковому лесу 🌲 и цветущим лугам, рассмотрите сосновые посадки и отыщете интересные ракурсы Крымских гор. Я покажу вам, где раньше располагался сторожевой пост княжества Феодоро, и расскажу, почему Лысый Иван относится к числу мест силы Крыма.

Закат в панорамной точке
На вершине Пахкал-Кая мы проведем минимум час, наслаждаясь видом на гору Чатыр-Даг и провожая солнце ☀️ за горизонт: закаты здесь всегда фантастически красивые! Вы непременно вдохновитесь на красивые 🤩 фотографии 📸, и я с удовольствием присоединюсь — пофотографирую вас на маршруте и отправлю снимки после экскурсии 🧭 (примерно в течение недели). А после заката вас ждет ночной спуск по другой, более простой и безопасной тропе — еще одно захватывающее приключение на фоне очертаний гор и россыпей звезд.

Кому подойдет трекинг

Путешественникам любого возраста и уровня подготовки: тропа абсолютно безопасна даже во время ночного спуска.

Организационные детали

  • С собой желательно иметь налобный фонарик. Если нет — не беда, моих фонарей хватит для безопасной и красивой прогулки. Обязательно возьмите теплую одежду на вечер, по погоде.
  • Так как мы должны достигнуть вершины к закату, точное время старта оговаривается накануне поездки, но это всегда вторая половина дня
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у Ангарского перевала
Закат на горе Пахкал-Кая
Закат на горе Пахкал-Кая
Закат на горе Пахкал-Кая
Закат на горе Пахкал-Кая
Закат на горе Пахкал-Кая
Закат на горе Пахкал-Кая
Закат на горе Пахкал-Кая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наташа
Наташа
Команда гидов, объединенных одной идеей: делать туры интересными, необычными, запоминающимися. В нашем небольшом коллективе все ведущие — это пейзажные фотографы. Мы знаем места, в которые вас приглашаем, со всех сторон, и понимаем, в какое время и по какому маршруту идти, чтобы получить максимум того, что может предложить нам уникальный по красоте горный Крым. В турах мы внимательно следим за состоянием участников и всегда идем в том темпе, который комфортен именно вам. Не кривя душой, скажем, что на наших маршрутах всегда устанавливается теплая и приятная, по-настоящему дружественная атмосфера. А фантастические пейзажи — награда всем участникам приключения.
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Наташа проводит ещё 5 экскурсий

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