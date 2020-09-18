6 отзывов оставили туристы

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Закат на вершине Южной Демерджи

Пройти через Долину Привидений и Лунную поляну и проводить солнце за горизонт на смотровой площадке

5
6 отзывов
Наташа
Наташа – представитель из Алушты
Демерджи — или Кузнец-гора — один из красивейших уголков горного Крыма, который вам предстоит покорить.

Во время нашего похода вы откроете легенды Долины Привидений, полюбуетесь пейзажами Солнечной поляны, а в финале подниметесь на вершину Южной Демерджи, чтобы встретить фантастический закат и окончательно влюбиться ❤️ в панорамы Крымских гор ⛰️.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

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Закат на вершине Южной Демерджи
Закат на вершине Южной Демерджи

Что вас ожидает

От Долины Привидений — к Солнечной поляне
В первой части путешествия мы исследуем «визитную карточку» села Лучистое — скопление каменных изваяний на склоне горы ⛰️ удивительных форм и самых разных размеров. Необычный ландшафт Долины Привидений породил немало местных легенд, которыми я непременно поделюсь. После через сказочный реликтовый лес 🌳 мы выйдем на отличную видовую площадку — Солнечную поляну (некоторые называют ее Лунной), окруженную причудливыми каменными глыбами. С сумасшедшей красотой видов, которые откроются с этой точки, смогут поспорить разве что панорамы с вершины Южной Демерджи.

Невероятный закат на скале Аленга
Отдохнув на Солнечной поляне, мы устремимся вверх, к высочайшей точке маршрута — скале Аленга. Возрастающая сложность тропы с лихвой восполнится потрясающими горными пейзажами. Мы будем так часто останавливаться для фото-пауз, что вы не даже не заметите, как мы доберемся до вершины Южной Демерджи — сокровищнице лучших крымских закатов. По дороге рассмотрим со всех сторон скалу, напоминающую профиль Екатерины II, и интересные каменные образования, похожие то на грибы, то на домики гномов. А главной наградой станет, разумеется, закат среди чудесных облаков и горных склонов.

Организационные детали

  • Встречаемся в поселке Лучистое. Лучше всего добираться на своем авто или на такси 🚕. Можно воспользоваться общественным транспортом, но обратно мы возвращаемся после заката, и в это время автобусов уже нет.
  • Протяженность пешеходной части маршрута около 6 км, поход среднего уровня сложности, в пути будем достаточно часто останавливаться. Сам подъем занимает примерно 3-4 часа, в зависимости от уровня подготовки участников
  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в поселке Лучистое
Закат на вершине Южной Демерджи
Закат на вершине Южной Демерджи
Закат на вершине Южной Демерджи
Закат на вершине Южной Демерджи
Закат на вершине Южной Демерджи
Закат на вершине Южной Демерджи
Закат на вершине Южной Демерджи
Закат на вершине Южной Демерджи
Закат на вершине Южной Демерджи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наташа
Наташа
Команда гидов, объединенных одной идеей: делать туры интересными, необычными, запоминающимися. В нашем небольшом коллективе все ведущие — это пейзажные фотографы. Мы знаем места, в которые вас приглашаем, со всех сторон, и понимаем, в какое время и по какому маршруту идти, чтобы получить максимум того, что может предложить нам уникальный по красоте горный Крым. В турах мы внимательно следим за состоянием участников и всегда идем в том темпе, который комфортен именно вам. Не кривя душой, скажем, что на наших маршрутах всегда устанавливается теплая и приятная, по-настоящему дружественная атмосфера. А фантастические пейзажи — награда всем участникам приключения.
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6 отзывов оставили туристы

18 сентября 2020
Добрый день! С мамой имели уникальную возможность посетить экскурсию, точнее я бы назвала это поход в горы. Где не нужно лишних слов и навязчивых рассказов, где важно чувствовать уверенность, опыт впереди идущих гидов, какими и оказались Эмма и Александр. Это не сравнится с 8 часовым поездками в автобусах по экскурсионным объектам, это куда достойнее. Выражаем благодарность за индивидуальный подход к каждому из членов нашей "прогулки". Даже моя мама в свои 65 лет осталась довольной. Если вкратце об экскурсии-это подъем в горы и не менее интересный спуск с них, не для слабаков так скажем, но и если вам хочется насладиться красотой гор, заката на горе, получить энергию от природы, а также в очередной раз поставить для себя рекорд-вам сюда. По пути вы встретите тот знаменитый камень, на котором танцевала Варлей, орешник из Кавказской пленницы, фигуры, сотворенные силой природой - не без тектнонических вмешательств, а еще можно вкусить дикой алычи и шиповника!!!!! Что не подъем - так чудесный кадр для фото! Одним словом фантастика!!!! Можно говорить и говорить..... но это всё не то...... скорее собирайте рюкзак и навстречу к путешествиям МММ!
2 сентября 2020
Отличная экскурсия, великолепные виды!!! Моя мечта - увидеть закат в горах, сбылась! Незабываемое зрелище! Подъем не сложный. Со мной были дети 12 и 7 лет. Выдержали легко. Только если пекло, может быть тяжеловато. Шли с остановками, фотографировались, отдыхали, собирали горные травки, разговаривали. Вглядываясь в горные столбы разных размеров и форм, каждый видел что-то своё. Добравшись до горного плато, перекусили и насладились закатом. На обратном пути наш гид Эмма всем выдала фонарики. Для детей был настоящий квест: как сделать так, чтобы спуститься на ногах, а не съехать на попе. Спуск был сложнее, чем подъем. Но все справились и чувство удовлетворения переполняло. Эмме большое спасибо за чудесное путешествие!
29 августа 2020
Вчера проходили маршрут на Демерджи, немного сложный подъем, но виды все компенсируют!!! Оч красиво, фотографии и видео не передают всю красоту! Стоя там наверху не веришь, что этот путь ты прошёл и добрался до этих видов! Очень понравился экскурсовод, хорошо знает маршрут, очень приятная девушка, ещё и фотограф, сделала столько фоток классных;) спасибо Эмме за этот поход и за фотографии и за эмоции!
11 августа 2020
Все просто здорово. Наталья подготовленный и эрудированный гид-горник. Рекомендую. Даже наша младшая, восьмилетка, без проблем, с интересом и живым участием до полного конца экскурсии все выдержала и не утратила интереса. Здорово ! Наталья - молодец.
10 августа 2020
Подъем на гору семьей с дочкой (12 лет) пешком был впервые. Получили достаточно интересный опыт. День был жаркий, хотя встретились мы с гидом в Алуште в 5 вечера. Машину оставили в посёлке Лучистое и ещё ехали до подножия горы на машине с нашими проводниками минут 15. В начале пути встречалось много туристов. Чем выше подъем - тем меньше, видимо, высоко поднимаются не все. Отличные гиды-Эмма и Александр вели нас по тропам легко, уверенно, останавливаясь на отдых и делясь исторической информацией, предупреждая и помогая на сложных ( для нас) участках. На платто - конечной точке нашего пути - был ветер, одели ветровки и сделали привал с неожиданным подкреплением -перекусом, принесённым Эммой. Виды самих гор, окрестностей и моря, солнце на закате, ветер - дух высоты, удивительная красота и наши эмоции полностью перекрыли всю усталость подъема. Спуск нам понравился больше, чем подъем, он был полегче и пободрее. : Дочка шла обратно с отличным настроением. Выходили уже в конце тропы с фонариками, что тоже добавило впечатлений !!! Рекомендуем обязательно для личного опыта, очень необычных позитивных эмоций и отличных воспоминаний и фотографий! Отличные проводники - доброжелательные, спокойные и уверенные.
4 августа 2020
Потрясающе! Легкие и надежные, с отличным чувством юмора) - Наташа и Алексей, с вашей чуткий поддержкой мы покорили маршрут! Это было ВАУ и по красоте, открывающейся шаг за шагом, как награда и в познании своих возможностей и по яркости впечатлений. Думаю каждый тур уникален, как и наш, и адаптирован под физические возможности, запросы и желания видеть красоту. Наш был в долину приведений на закат с сюрпризами на солнечной поляне и ночным спуском. Со мной был 11 летний сын, осторожный и не очень то доверчивый к новым людям, с каждым шагом он все больше доверял и становился раскованным и с радостью шел дальше за приключениями. Самые мощные эмоции, без сомнения, за эту поездку. Безусловно рекомендую! Личное профессиональное сопровождение, интересные рассказы о Крыме и не только), эмоции и умопомрачительные виды стоят того.

Наташа проводит ещё 5 экскурсий

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