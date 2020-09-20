2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Трекинг сквозь крымский лес

Мы пройдем по нетривиальному эко-маршруту Крыма: он довольно длинный (около 20 км), зато без значительных перепадов высот. Почти весь наш путь пройдет через лес 🌳 с многовековыми буками: вы прогуляетесь 👣 по старинной дороге Падишах-Йол, по которой ездили на охоту российские императрицы, постоите на средневековом мостике и выпьете воды из святого источника Ай-Йори. Мы полюбуемся замечательной панорамой Алушты с развалин древнего укрепления, а затем спустимся в живописное ущелье Яман-Дере, окутанное мистической атмосферой.

Каскады реки Узень-Баш

Шаг за шагом мы достигнем главной цели и окажемся у двух красивейших водопадов Головкинского, которые не пересыхают даже летом. Вы узнаете, в честь кого получили название водопады, полюбуетесь высокими каскадами кристально чистой реки Узень-Баш и вдохнете аромат девственного леса. Шумные потоки воды, хвойные заросли, скальные выступы ущелья и огромные валуны, укутанные мягким мхом: этот волшебный пейзаж станет ярчайшим моментом нашего путешествия.

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