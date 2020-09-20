2 отзыва оставили туристы

Трекинг сквозь крымский лес Мы пройдем по нетривиальному эко-маршруту Крыма: он довольно длинный (около 20 км), зато без значительных перепадов высот. Почти весь наш путь пройдет через лес 🌳 с многовековыми буками: вы прогуляетесь 👣 по старинной дороге Падишах-Йол, по которой ездили на охоту российские императрицы, постоите на средневековом мостике и выпьете воды из святого источника Ай-Йори. Мы полюбуемся замечательной панорамой Алушты с развалин древнего укрепления, а затем спустимся в живописное ущелье Яман-Дере, окутанное мистической атмосферой.
Каскады реки Узень-Баш Шаг за шагом мы достигнем главной цели и окажемся у двух красивейших водопадов Головкинского, которые не пересыхают даже летом. Вы узнаете, в честь кого получили название водопады, полюбуетесь высокими каскадами кристально чистой реки Узень-Баш и вдохнете аромат девственного леса. Шумные потоки воды, хвойные заросли, скальные выступы ущелья и огромные валуны, укутанные мягким мхом: этот волшебный пейзаж станет ярчайшим моментом нашего путешествия.
Организационные детали
Протяженность маршрута — около 20 км, поэтому позаботьтесь об удобной обуви и рассчитайте свои силы
С собой нужно взять питьевую воду и перекус
Начало и место завершения
🚩 в селе Виноградное
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Экскурсия понравилась, гид Алёна рассказывала об интересных фактах на протяжении всей экскурсии. Без опытного проводника найти водопады будет нелегко. Сделали много красивых фотографий. Рекомендуем гида в целом и данную экскурсию в частности.
Светлана
29 августа 2020
Экскурсия удивительная!! Прогулка по лесу, где на пути тут и там тебя встречают чудеса: родники и водопады, старинный мостик, остатки древней дороги и впечатляющий вид на Алушту. Да, путь не близкий, но он стоит того. Маршрут действительно не сложный: пара небольших подъемов, но большей часть по прямой в прохладной тени леса. А за рассказом Алёны время летит незаметно.