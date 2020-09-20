2 отзыва оставили туристы

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Заповедный Крым: трекинг к водопадам Головкинского

Погрузиться в мир крымской природы и отыскать дивные водопады в ущелье Яман-Дере

5
2 отзыва
Алёна
Алёна – Гид из Алушты
Этот несложный трекинг приведет вас к одному из самых уединенных и красивых 🤩 водопадов Крыма.

Через многовековой буковый лес 🌳 мы отправимся в таинственное горное ущелье Яман-Дере, по пути освежимся у святого источника Ай-Йори и полюбуемся Алуштой со старинных развалин.

А после отдохнем у каскадов водопада Головскинского среди хвойного леса и мшистых скал.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 20001 800 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Заповедный Крым: трекинг к водопадам Головкинского
Заповедный Крым: трекинг к водопадам Головкинского

Что вас ожидает

Трекинг сквозь крымский лес
Мы пройдем по нетривиальному эко-маршруту Крыма: он довольно длинный (около 20 км), зато без значительных перепадов высот. Почти весь наш путь пройдет через лес 🌳 с многовековыми буками: вы прогуляетесь 👣 по старинной дороге Падишах-Йол, по которой ездили на охоту российские императрицы, постоите на средневековом мостике и выпьете воды из святого источника Ай-Йори. Мы полюбуемся замечательной панорамой Алушты с развалин древнего укрепления, а затем спустимся в живописное ущелье Яман-Дере, окутанное мистической атмосферой.

Каскады реки Узень-Баш
Шаг за шагом мы достигнем главной цели и окажемся у двух красивейших водопадов Головкинского, которые не пересыхают даже летом. Вы узнаете, в честь кого получили название водопады, полюбуетесь высокими каскадами кристально чистой реки Узень-Баш и вдохнете аромат девственного леса. Шумные потоки воды, хвойные заросли, скальные выступы ущелья и огромные валуны, укутанные мягким мхом: этот волшебный пейзаж станет ярчайшим моментом нашего путешествия.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута — около 20 км, поэтому позаботьтесь об удобной обуви и рассчитайте свои силы
  • С собой нужно взять питьевую воду и перекус
Начало и место завершения
🚩 в селе Виноградное
Заповедный Крым: трекинг к водопадам Головкинского
Заповедный Крым: трекинг к водопадам Головкинского
Заповедный Крым: трекинг к водопадам Головкинского
Заповедный Крым: трекинг к водопадам Головкинского
Заповедный Крым: трекинг к водопадам Головкинского
Заповедный Крым: трекинг к водопадам Головкинского

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алёна
Алёна
Я живу в Ялте, вожу экскурсии с 2017 года в окрестностях Ялты и Алушты. Действующий член Русского Географического Общества. Писательница. Фотограф. Обожаю Крым и с удовольствием влюблю в него вас!
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2 отзыва оставили туристы

20 сентября 2020
Экскурсия понравилась, гид Алёна рассказывала об интересных фактах на протяжении всей экскурсии. Без опытного проводника найти водопады будет нелегко. Сделали много красивых фотографий. Рекомендуем гида в целом и данную экскурсию в частности.
29 августа 2020
Экскурсия удивительная!! Прогулка по лесу, где на пути тут и там тебя встречают чудеса: родники и водопады, старинный мостик, остатки древней дороги и впечатляющий вид на Алушту. Да, путь не близкий, но он стоит того. Маршрут действительно не сложный: пара небольших подъемов, но большей часть по прямой в прохладной тени леса. А за рассказом Алёны время летит незаметно.

Алёна проводит ещё 1 экскурсию

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