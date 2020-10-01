40 отзывов оставили туристы

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Затерянный мир у водопада Джурла

Автопешеходное путешествие по горному массиву Демерджи, Долине привидений и крепости Фуна

5
40 отзывов
Андрей
Андрей – Гид из Алушты
Это путешествие для тех, кто хочет спрятаться от туристических групп и отдохнуть в окружении чистейшего горного воздуха и первозданной природы.

Вы окажетесь на восточном склоне горы ⛰️ Демерджи, где струится живописный водопад Джурла, прогуляетесь 👣 по реликтовому буковому лесу 🌲 и поднимитесь на природные панорамные площадки, любуясь горными и морскими пейзажами Крыма.

А по пути увидите места съемок «Кавказской пленницы», загадочную Долину привидений с каменными фигурами и руины византийской крепости.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 6 000 ₽ за экскурсию

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Затерянный мир у водопада Джурла
Затерянный мир у водопада Джурла

Что вас ожидает

Знаменитые места урочища Демерджи
Проезжая по Демерджи, вы не только полюбуетесь горными ⛰️ склонами, но и остановитесь у любопытных природных и архитектурных объектов. Например, увидите орех Никулина: свою славу это 400-летнее дерево 🌲 получило благодаря сцене из комедии «Кавказская пленница», в которой Юрий Никулин бросается грецкими орехами. Затем отправимся в природный заповедник «Долина привидений», где вас окружат причудливые каменные столбы в форме людей и животных, и поговорим о легендах этого природного феномена. А последним рубежом автомобильного маршрута станет крепость Фуна 14 века, построенная во времена Византийской империи для защиты торговых путей.

Единение с природой у водопада Джурла
Продолжив пеший подъем на Демерджи, вы попадете в затерянный мир ущелья, окружённого реликтовым буковым лесом и разделенного прохладным горным ручьем. К водопаду Джурла мы доберемся по восточной тропе, где когда-то проходил Шёлковый путь и, если верить легендам, обитали разбойники. А после вас встретят прохлада тенистого леса, убаюкивающий шум воды и панорамные площадки с изумительными видами на горные вершины и море 🌊.

Организационные детали

  • Пеший маршрут исключает сложные подъёмы и имеет начальный уровень сложности
  • Обязательное условие проведения экскурсии 🧭 — отсутствие врачебных противопоказаний

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Для комфортного прохождения пешеходной части маршрута мы предоставим вам рюкзак (15-20 литров), также в стоимость входят индивидуальный сухпаек, 0, 5 литра воды и ужин на природе
  • Экскурсия по крепости «Фуна» оплачивается отдельно (по желанию): 100 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 в Алуште
Затерянный мир у водопада Джурла
Затерянный мир у водопада Джурла
Затерянный мир у водопада Джурла
Затерянный мир у водопада Джурла
Затерянный мир у водопада Джурла

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей, я родился и вырос в селе Карачарове, на родине Ильи Муромца. В 12 лет с отцом и дядей пошел в наш первый поход, который продолжается уже 20 лет. С тех пор походы стали для меня семейной традицией, а с переездом в 2014 году в Крым — и образом жизни. Дарить эмоции, впечатления и настроение — мое призвание. Имею диплом экскурсовода, немалый опыт, знания и умения, являюсь представителем в республике Крым Всемирной Энциклопедии Путешествий. До встречи в Крыму!
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40 отзывов оставили туристы

1 октября 2020
Андрей, прекрасный доброжелательный профессионал. Человек который искренне любит свою работу и это чувствуется с первых минут общения. К организации экскурсии нет ни единого вопроса, ровно то, что было обещано, то мы и получили. И даже больше!) Абсолютно спокойно могу рекомендовать Андрея всем, кто хочет сходить в Крымские горы, тем кому скучно лежать на пляже целыми днями. Природа Крыма разнообразна и удивительна!
30 сентября 2020
Открыла для себя новый вид отдыха)) Мне 47 лет, офисный работник, и соответственно мне было непросто. Андрей провел инструктаж, как правильно дышать, идти и смотреть. И, о чудо! я справилась. Непередаваемые ощущения, красота невероятная. Рассказ интересный, природа прекрасная, вареники очень вкусно! Обязательно будем повторять на других маршрутах Спасибо!
27 сентября 2020
Экскурсия нам очень понравилась! Организация, подача материала-все Продумано до мелочей! Обязательно будем ещё обращаться к Андрею! Всем советую👌
12 сентября 2020
Мы в восторге от экскурсии в горы! Прогулялись потгоре Димерджи до водопада Джурла. Андрей очень интересный рассказчик, хорошо разбирается в теме экскурсии и маршруте. Маршрут, кстати, очень хорошо продуман. По маршруту распределены остановки на смотровых площадках, откуда открываются потрясающие виды на горы, побережье и море, фото получились огонь!
25 августа 2020
Водопада в это время, конечно, нет, но сама прогулка по лесу выше всяких похвал: очень красивые виды, маршрут доступен для прохождения с любым уровнем подготовки. А после прогулки нас ждали вкуснейшие вареники на базе Андрея. В общем, если вы любите и хотите погулять по лесу, сделать шикарные фотки с видовых площадок и послушать интересные истории от гида, то этот маршрут для вас!
20 августа 2020
Все прошло прекрасно, Андрей настолько ответственно ко всему подходит, что сопоставляет маршрут и погодные условия. В этот день было очень жарко и нам предложили перенести экскурсию с 10. 00 на 14. 00. Это было идеальное решение. Дальше-сказка. Маршрут идеальный, целиком заточен под путешествующих, нет какой-то спешки. Интересен, не перегружен историческими и иными фактами, не сложен. Андрей сочетает в себе прекрасного человека, надёжного проводника, интересного рассказчика. Вы чувствуете такое единение с природой, что как только путешествие заканчивается, мечтаете вернуться обратно. И, да-орешки в дорогу, травяной чай и вареники на ужин-это замечательно. Не забывайте взять с собой лёгкие куртки, кепки и воду. Остальное-сделают за вас и для вас. Маршрут занял 5 часов с заездом в крепость Фуна и Долину привидений. Андрею-спасибо, мы обязательно вернёмся.
18 августа 2020
Маршрут был изменен на плато Чатыр -Даг. Огромное спасибо Андрею за экскурсию. Самые яркие впечатления от нашей поездки в этом году в Крым-это поход!!!! Андрей-профессионал, активно вовлечённый в свою работу, влюблённый в природу Крыма. Настоящий поход! Собранный букетик горной лаванды. Реликтовый буковый лес. . Прогулка по плато Чатыр-Дага с ее невероятной природной красотой и безумной энергетикой, с покорением двух вершин!Пеший маршрут 10 км. Полный восторг! Усталость, но полное удовлетворение. Done! Вкусный чай на привале. И отличное окончание-это домашний ужин с варениками! Спасибо Наташе! Всем рекомендуем, кто хочет увидеть красоту горного Крыма!
4 августа 2020
Очень понравилась экскурсия. Андрей очень интересный рассказчик, с удовольствием его слушали мы взрослые и наша дочка 9 лет. Сама экскурсия очень хорошо организована, Андрей приехал во время, успели побывать во многих красивых местах и в завершении Андрей накормил нас очень вкусными варениками у себя дома. Если будем еще раз в Алуште обязательно обратимся к Андрею, т. к. много еще чего интересного хочется увидеть
1 августа 2020
Нашей семье очень понравилась прогулка и экскурсия! Мы путешествовали семьей с двумя детьми (4 и 9). Девочки запомнили всё, что Андрей нам показал и рассказал. Было интересно потом обсудить нашу экскурсию. Крым прекрасен! Горы, море, поля, прекрасные люди! Спасибо Вам Андрей за чудесный день!!!
17 июля 2020
Экскурсия осень понравилась! В связи с погодными условиями (неожиданным похолоданием) Андрей предложил сменить маршрут на водопад Джур-Джур и мы с удовольствием согласились. Кроме того, наш предусмотрительный гид предложил нам все свои теплые вещи и благодаря этому прогулка прошла комфортно, Сначала мы побывали в крепости, рядом с которой дети постреляли из луков и арбалетов. Далее заехали на смотровую площадку Долины привидений и отправились к водопаду. Пешеходная дорожка к водопаду очень удобная, по деревянному настилу. После весьма кстати было чаепитие с орешками и сухофруктами в тенистом живописном лесу на берегу реки. "Зарядив батарейки" мы продолжили прогулку вдоль реки, которая мне понравилась даже больше чем сам водопад. По моей просьбе Андрей завез нас на горное лавандовое поле. В заключении нашего путешествия, так сказать, вишенкой на торте стал душевный обед на базе, вареники с домашним хлебом, приготовленные Натальей. Я получила огромный заряд позитива и приятных впечатлений! Всем рекомендую экскурсии с Андреем! Если еще приедем в Крым, обязательно съездим с ним в другой маршрут!
16 июля 2020
Прекрасная экскурсия! Мы были с двумя детьми, 1 год и 9 лет. Андрей провел нас потнепопуляреыи местам, и нам удалось насладиться природой. Угостил чаем с сухофруктами на привале у берегов горной реки.
4 января 2020
Очень интересная экскурсия. Особая благодарность Андрею за очень подробный рассказ, грамотно выстроенный маршрут. А домашние вареники и свежеиспеченный хлеб ( прямо из русской печи) потрясающе !!!
2 октября 2019
Все очень понравилось, Андрей замечательный экскурсовод и очень позитивный человек. С ним хоть в разведку, хоть на экскурсию. Однозначно рекомендуем!
Алиса
27 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась! С темой гид очень хорошо знаком, рассказывает интересно. Нам повезло с погодой - не было изнуряющей жары, но довольно тепло, так что пеший маршрут дался не так тяжело, как могло бы. Сам водопад, к сожалению, в это время года почти пересох, но маршрут и рассказы гида нам очень понравились. Возможно, в следующем году, если будем в Крыму, поедем с Андреем на другую экскурсию))
18 сентября 2019
Мы с большим удовольствием погрузились в историю и красоту того Крыма, который раньше не знали! Андрей провел нас по красивой местности, рассказал много интересных исторических фактов. Мы с большим интересом, как будто- то, погрузились в древние времена. О Крыма так много можно узнать, увидеть. Рекомендую всем! А чай и микс из орехов и сладостей - просто великолепны!
Ещё 25 отзывов

Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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