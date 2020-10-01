40 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Знаменитые места урочища Демерджи

Проезжая по Демерджи, вы не только полюбуетесь горными ⛰️ склонами, но и остановитесь у любопытных природных и архитектурных объектов. Например, увидите орех Никулина: свою славу это 400-летнее дерево 🌲 получило благодаря сцене из комедии «Кавказская пленница», в которой Юрий Никулин бросается грецкими орехами. Затем отправимся в природный заповедник «Долина привидений», где вас окружат причудливые каменные столбы в форме людей и животных, и поговорим о легендах этого природного феномена. А последним рубежом автомобильного маршрута станет крепость Фуна 14 века, построенная во времена Византийской империи для защиты торговых путей.

Единение с природой у водопада Джурла

Продолжив пеший подъем на Демерджи, вы попадете в затерянный мир ущелья, окружённого реликтовым буковым лесом и разделенного прохладным горным ручьем. К водопаду Джурла мы доберемся по восточной тропе, где когда-то проходил Шёлковый путь и, если верить легендам, обитали разбойники. А после вас встретят прохлада тенистого леса, убаюкивающий шум воды и панорамные площадки с изумительными видами на горные вершины и море 🌊.

Организационные детали

Пеший маршрут исключает сложные подъёмы и имеет начальный уровень сложности

Обязательное условие проведения экскурсии 🧭 — отсутствие врачебных противопоказаний

Что входит в стоимость, а что — нет