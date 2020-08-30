2 отзыва оставили туристы

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Живописный Южный берег: дворцы и парки

Прикоснуться к историческому прошлому Крыма и его роскошному архитектурному наследию

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 9 часов
  • 👥 Группа не более 30 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на ул. Горького, у кинотеатра "Шторм"
  • Заказать экскурсию

1500 за человека

У этой экскурсии2 отзыва
5
Александра
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Александра – экскурсионное агентство в Алуште
Эта экскурсия ⛳ откроет вам настоящий калейдоскоп рукотворных красот полуострова — архитектурных памятников и парковых ансамблей Южного побережья.

Императоры, ценившие прекрасное, не зря облюбовали эти места: убранство и интерьеры Массандровского, Ливадийского и Воронцовского дворцов в окружении зелени и экзотических растений переместят вас в другую эпоху.

Знакомство с ними будет ярким путешествием навстречу роскоши и эстетике.
Живописный Южный берег: дворцы и парки
Живописный Южный берег: дворцы и парки

Что вас ожидает

Архитектурные шедевры полуострова

Дворцы Южного побережья, величественные и прекрасные, многое могут рассказать о судьбе Российской империи и СССР. Вы узнаете, какие важные события происходили прямо в их покоях, рассмотрите богатые и изысканные интерьеры, и, конечно, услышите истории их знатных обитателей. Несмотря на великолепный внешний вид, каждый из дворцов, игравших роль летней резиденции, выглядит по-своему уютным и домашним, особенно когда в ажурные окна светит яркое крымское солнце, а за ними виднеется зелень садов и тропические растения. За время экскурсии вы посетите:

  • Массандровский дворец — «потомок» замков во французской долине Луары. Построенный на месте греческой деревушки, дворец Александра III носит его имя, хотя заказчику так и не удалось увидеть его в завершённом состоянии. В советские годы он имел статус госдачи для самых высоких лиц, а сегодня является музеем.
  • Ливадийский дворец — в статусе императорской резиденции продержался 50 лет. Здание выстроено целиком из инкерманского камня в стиле итальянского Ренессанса, в том же стиле выдержаны и интерьеры. Именно здесь разместилась американская делегация во время Ялтинской конференции, на которой СССР, Великобритания и США обсуждали стратегически важные вопросы.
  • Воронцовский дворец у подножия горы Ай-Петри — самый изящный архитектурный памятник побережья, органично вписанный в ландшафт Крыма. Здесь, после посещения покоев дворца, вы погуляете по великолепному парковому ансамблю, насладитесь видом на Чёрное море с парадной лестницы и узнаете, какие кинофильмы (а их 17 штук!) снимали в Воронцовском.

Организационные детали

  • Входные билеты во дворцы оплачиваются дополнительно (около 1250 р. за взрослого)
  • Трансфер включён в стоимость экскурсии, которая начинается и заканчивается в Алуште
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Живописный Южный берег: дворцы и парки
Живописный Южный берег: дворцы и парки
Живописный Южный берег: дворцы и парки
Живописный Южный берег: дворцы и парки
Живописный Южный берег: дворцы и парки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Место встречи для начала на ул. Горького, у кинотеатра "Шторм".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва оставили туристы

30 августа 2020
Уникальные дворцы, больше всех понравился Воронцовский. Спасибо
12 августа 2019
Добрый день! 3. 08. 19 побывали на экскурсии "Живописный Южный берег: дворцы и парки Замечательная экскурсия охватывающая разные эпохи, разные периоды жизни страны. Александра очень интересный рассказчик, глубоко знает и разбирается в материале.

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