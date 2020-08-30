2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает
Архитектурные шедевры полуострова
Дворцы Южного побережья, величественные и прекрасные, многое могут рассказать о судьбе Российской империи и СССР. Вы узнаете, какие важные события происходили прямо в их покоях, рассмотрите богатые и изысканные интерьеры, и, конечно, услышите истории их знатных обитателей. Несмотря на великолепный внешний вид, каждый из дворцов, игравших роль летней резиденции, выглядит по-своему уютным и домашним, особенно когда в ажурные окна светит яркое крымское солнце, а за ними виднеется зелень садов и тропические растения. За время экскурсии вы посетите:
- Массандровский дворец — «потомок» замков во французской долине Луары. Построенный на месте греческой деревушки, дворец Александра III носит его имя, хотя заказчику так и не удалось увидеть его в завершённом состоянии. В советские годы он имел статус госдачи для самых высоких лиц, а сегодня является музеем.
- Ливадийский дворец — в статусе императорской резиденции продержался 50 лет. Здание выстроено целиком из инкерманского камня в стиле итальянского Ренессанса, в том же стиле выдержаны и интерьеры. Именно здесь разместилась американская делегация во время Ялтинской конференции, на которой СССР, Великобритания и США обсуждали стратегически важные вопросы.
- Воронцовский дворец у подножия горы Ай-Петри — самый изящный архитектурный памятник побережья, органично вписанный в ландшафт Крыма. Здесь, после посещения покоев дворца, вы погуляете по великолепному парковому ансамблю, насладитесь видом на Чёрное море с парадной лестницы и узнаете, какие кинофильмы (а их 17 штук!) снимали в Воронцовском.