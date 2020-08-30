2 отзыва оставили туристы

Величие Крыма: Балаклава и Севастополь

За один день познакомиться с историей и природой двух гордых городов

Вы окажетесь в самых значимых местах Южного Крыма: прогуляетесь по скалистой бухте Балаклавы, улицам военной славы Севастополя и величественным руинам Херсонеса. Увидите места съемок «Человека-амфибии» и узнаете, где находится секретная база подводных лодок. А главное: целый день будете наслаждаться великими крымскими пейзажами, где море и горы ежесекундно соревнуются друг с другом за первое место по красоте и величию.