1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Водопад Джур-Джур, Каменные грибы и ущелье Хапхал

Вы насладитесь живописными видами на море 🌊 и горы ⛰️ Демерджи и Чатыр-Даг, рассмотрите загадочные Каменные грибы в долине реки Сотера. Пройдете по деревянному мосту над речкой Улу-Узень, погуляете по чарующему крымскому лесу 🌲 и оцените Хапхальское ущелье и самый полноводный водопад полуострова — Джур-Джур. Кроме того, заглянете в усадьбу местного жителя и увидите, как растут оливки, инжир, лавровый лист, миндаль и гранат.

Храм-маяк Святого Николая и скалы Тузлух

Один из главных символов Южного берега — храм-маяк Святого Николая. Вы услышите, что он символизирует, и рассмотрите иконы, оклад которых выполнен в технике макраме-коллапс. А еще посетите расположенный в подклетной части храма интерактивный музей 🖼, посвященный катастрофам на воде. В завершение побываете на скалах Тузлух и узнаете, почему в народе их называют «сырные» и в каких советских фильмах они появляются.

Организационные детали