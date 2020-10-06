1 отзыв оставили туристы

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«Золотой треугольник» восточной Алушты

Посетить древнегреческие поселения и увидеть Каменные грибы, Сырные скалы, ущелья и водопады

5
1 отзыв
Егор
Егор – Гид из Алушты
Вы проедете по основанным в Античности живописным курортным поселкам Солнечногорское, Генеральское и Малореченское, оцените их главные достопримечательности 🏛️ и узнаете о жизни местных.

А также заглянете в настоящую крымскую усадьбу и посетите единственный в мире интерактивный музей 🖼, посвященный катастрофам на воде.
Задать вопросОбычно отвечает за 13 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 50004 500 ₽ за экскурсиюскидка10%

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«Золотой треугольник» восточной Алушты
«Золотой треугольник» восточной Алушты

Что вас ожидает

Водопад Джур-Джур, Каменные грибы и ущелье Хапхал
Вы насладитесь живописными видами на море 🌊 и горы ⛰️ Демерджи и Чатыр-Даг, рассмотрите загадочные Каменные грибы в долине реки Сотера. Пройдете по деревянному мосту над речкой Улу-Узень, погуляете по чарующему крымскому лесу 🌲 и оцените Хапхальское ущелье и самый полноводный водопад полуострова — Джур-Джур. Кроме того, заглянете в усадьбу местного жителя и увидите, как растут оливки, инжир, лавровый лист, миндаль и гранат.

Храм-маяк Святого Николая и скалы Тузлух
Один из главных символов Южного берега — храм-маяк Святого Николая. Вы услышите, что он символизирует, и рассмотрите иконы, оклад которых выполнен в технике макраме-коллапс. А еще посетите расположенный в подклетной части храма интерактивный музей 🖼, посвященный катастрофам на воде. В завершение побываете на скалах Тузлух и узнаете, почему в народе их называют «сырные» и в каких советских фильмах они появляются.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле 🚘. По запросу я могу провести ее на своей машине. В этом случае доплата составит 1500 рублей.
  • Входные билеты 🎫 в музей катастроф на воде не включены в стоимость — 200 рублей с человека. Посещаем интерактивный музей по возможности (в низкий сезон музей работает не каждый день), но наружную экспозицию вы увидите в любом случае.
«Золотой треугольник» восточной Алушты
«Золотой треугольник» восточной Алушты
«Золотой треугольник» восточной Алушты
«Золотой треугольник» восточной Алушты
«Золотой треугольник» восточной Алушты
«Золотой треугольник» восточной Алушты
«Золотой треугольник» восточной Алушты
«Золотой треугольник» восточной Алушты
«Золотой треугольник» восточной Алушты
«Золотой треугольник» восточной Алушты
«Золотой треугольник» восточной Алушты
«Золотой треугольник» восточной Алушты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Егор
Егор
Добрый день! Меня зовут Егор, я гид международного класса и опытный путешественник! Имею диплом учителя Мировой Художественной Культуры. Активно туризмом начал заниматься в 2007 году после университета и первая моя поездка за границу сразу оказалась рабочей. 4 сезона я работал гидом в Турции, год в Киеве и 4 года в Тайланде. В 2015 году я вернулся домой, проехав на автобусах от Тайланда до Новосибирска, через Лаос, весь Китай и Монголию. Опыт проведения экскурсий 13 лет.
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1 отзыв оставили туристы

6 октября 2020
Начало октября отличное время для экскурсий. Из множества разнообразных выбрали «Золотой треугольник» восточной Алушты с Егором. Экскурсовод подъехал за нами на своём автомобиле (договаривались заранее) прям к отелю. Очень начитанный и общительный экскурсовод Егор, рассказал много интересного про окружающие Алушту горы, местную флору и фауну пока мы ехали до первой остановки нашего маршрута. Сама экскурсия была интересная и мы увидели несколько очень необычных природных мест. Егор сопровождал нас везде и про все рассказывал. Если вы хотите необычную экскурсию без лишних людей, то это именно то, что надо.

Егор проводит ещё 2 экскурсии

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