Еще несколько необычных экскурсий в Бахчисарае

Что вас ожидает

Старый дуб на Юсуповской тропе

Мы начнем прогулку 👣 с Западного маршрута и выйдем к Юсуповской тропе: тенистый лес 🌳 приведет нас к знаменитому Почтовому дубу, которому больше 500 лет. Вы узнаете, почему он получил такое название и какое печальное происшествие случилось с ним в прошлом веке.

Легенды озера

Далее мы выйдем к Голубому озеру, или Озеру любви, окутанному легендами. Оно поражает необычным цветом, а также постоянно меняющимися размерами. На левом берегу вы увидите живописный утес, где устроились крымские сосны с плоскими кронами. Осмотрите «яблочное» урочище Алманчук и отыщите источник «Пания» с родниковой водой.

Рельеф каньона с разных ракурсов

По тропе вдоль берега мы дойдем до самой впечатляющей части каньона: здесь особенно видна работа воды и появляются исполинские котлы — я покажу самый значительный из них, «Ванну молодости». А после по руслу реки Куру-Узень мы выйдем на смотровую площадку с видом на долину Большого каньона. И при желании посетим Коровий грот — сухую пещеру, с которой также открываются отличные панорамы.

Обратный путь пройдет по другому берегу каньона и вдоль реки Коккозки.

Организационные детали

Мы встречаемся в поселке Соколиное, куда можно добраться из Ялты, Севастополя, Симферополя на такси 🚕 или на автобусе; все детали можно оговорить с гидом.