3 отзыва оставили туристы

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Треккинг по тропам Большого каньона

Пройти по одному из самых зрелищных маршрутов Крымского полуострова в компании опытного проводника

5
3 отзыва
Сергей
Сергей – Гид из Бахчисарая
В природном заповеднике немало туристических маршрутов — со мной вы безопасно пройдете по наиболее живописным тропам и познакомитесь поближе с самым посещаемым ущельем Крыма.

Я расскажу об образовании каньона и его эндемической флоре, проведу к панорамным площадкам и зрелищным местам, а также поделюсь секретами карстового источника и Ванны молодости.
Задать вопросОбычно отвечает за 18 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Треккинг по тропам Большого каньона
Треккинг по тропам Большого каньона

Что вас ожидает

Природа заповедного Крыма
На территории биологического заказника вы узнаете о редких эндемических растениях, папоротниках, ягодном тисе и удивительной коллекции крымских орхидей, представленной 2/3 их видов в Крыму. Услышите об образовании Большого каньона и его геологических характеристиках. А на дне рассмотрите красивые 🤩 рельефные пейзажи русла речки Аузун Узень, которая сливаясь с речкой Сары Узень, образует еще одну — Коккозку.

Большой каньон вдоль и поперек
В пути вы полюбуетесь Голубым озером каньона, сможете отведать родниковой водички из источника Пания — одного из крупнейших карстовых источников края. Познакомитесь с реликтовой флорой со времён ледникового периода. Откроете великолепные пейзажи с верхнего борта каньона и искупаетесь в знаменитой Ванне молодости. Прогуляетесь 👣 по буковому и сосновому лесу 🌲, а также отдохнете у дивного горного родника.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается вход на каньон (100-150 руб. ); проезд от Бахчисарая до села Соколиное (50-60 руб. ) и трансфер до каньона в пределах 50 руб.

Начало и место завершения
🚩 на автостанции Бахчисарай
Треккинг по тропам Большого каньона
Треккинг по тропам Большого каньона
Треккинг по тропам Большого каньона
Треккинг по тропам Большого каньона
Треккинг по тропам Большого каньона
Треккинг по тропам Большого каньона
Треккинг по тропам Большого каньона
Треккинг по тропам Большого каньона
Треккинг по тропам Большого каньона
Треккинг по тропам Большого каньона
Треккинг по тропам Большого каньона
Треккинг по тропам Большого каньона
Треккинг по тропам Большого каньона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Зовут меня Сергей, мне 39 лет. Я инструктор-проводник горного туризма. Живу в Крыму. Увлекаюсь не только туризмом, но и спелеологией, музыкой, фотосъёмкой. 20 лет своей жизни посвятил горным походам — сейчас это мой стиль жизни. Во время походов я многому научился: прежде всего, любить и беречь природу, ценить её хрупкую красоту. Всех желающих приглашаю в увлекательный мир природы и путешествий!
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3 отзыва оставили туристы

29 августа 2020
Наш мини поход был отличный. Прошли в общей сложности семь км. С нами были трое маленьких детей (3, 6, 9). Дети конечно чуть под устали, но мы пошли в поход ради себя, честно, чтобы посмотреть красоты Крыма с опытным проводником. Хотя маршрут заявлен 7+, мы сами попросили Сергея взять с собой детей, с условием, что мы их несём, если они устают. Без приключений скучно, поэтому нас в похоже настиг дождь! Мы не опытные и дождевиков с собой не было, поэтому самому младшему слегу Команды Сергей отдал свой дождевик. за что ему огромное человеческое спасибо. На большом каньоне много людей, ходят как сами, так и с экскурсией. Наша экскурсия выгодно отличалась от остальных своей малолюдностью и тропами вдалеке от основной массы Туристов. Сергей много рассказывал о истории Крыма и о растениях, которые произрастают на территории Большого Каньона. Друзьям уже порекомендовали Сергея, как проводника!
14 августа 2020
Отличный не очень напряжный трекинг. Сергей провёл такой тропой, которой самостоятельно и не пройти, просто не найти туристам, которые впервые в заповеднике. Вы искупаетесь в чистейшей горной реке там, где нет толпы туристов. Многое узнаёте о растениях Крыма. Особенно это полезно детям. Обязательно удобная обувь (не сланцы и не кеды), обязательно вода и перекус. Вниз спуститесь голодными, как волки. Думаю, что с очень маленькими детьми не подойдёт, хотя бы лет с 7-8. Рекомендуем!
22 июля 2020
Отличная получилась прогулка! Во-первых, это реально одно из живописнейших мест Крыма. Скалы и ущелья, водопады и ванны с прозрачнейшей питьевой водой, виды (особенно - с гребня, т. е. с верха каньона), и ты находишься внутри этого всего: лазаешь, мочишь ноги, делаешь шикарные кадры отпускных впечатлений! Во-вторых, нам очень повезло с гидом. Сергей провел нас по таким местам каньона, о которых сам, идя по обозначенному маршруту, просто не догадаешься. Это реальный профессионал и энтузиаст своего дела, проводящий бОльшую часть жизни в горных походах. Темой владеет великолепно, рассказывает увлекательно и практически всю дорогу! В сравнении с другими горными вылазками в Крыму (напр., подъемом на Мангуп-Кале или Голицынской тропой) прогулка по Большому каньону комфортнее, потому как здесь практически все время ты скрыт от палящего солнца лесом либо стенами каньона. Уровень сложности с точки зрения физподготовки в Каньоне каждый может выбрать себе сам (например, можно не лезть в гору, хотя лично я это очень рекомендую!). Семей с детьми самых разных возрастов мы здесь встретили немало, и все, судя по внешнему виду, были довольны. Всю имеющуюся аппаратуру для фото- и видеосъемки лучше брать с собой, не пожалеете!

Сергей проводит ещё 3 экскурсии

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