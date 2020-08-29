3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Природа заповедного Крыма

На территории биологического заказника вы узнаете о редких эндемических растениях, папоротниках, ягодном тисе и удивительной коллекции крымских орхидей, представленной 2/3 их видов в Крыму. Услышите об образовании Большого каньона и его геологических характеристиках. А на дне рассмотрите красивые 🤩 рельефные пейзажи русла речки Аузун Узень, которая сливаясь с речкой Сары Узень, образует еще одну — Коккозку.

Большой каньон вдоль и поперек

В пути вы полюбуетесь Голубым озером каньона, сможете отведать родниковой водички из источника Пания — одного из крупнейших карстовых источников края. Познакомитесь с реликтовой флорой со времён ледникового периода. Откроете великолепные пейзажи с верхнего борта каньона и искупаетесь в знаменитой Ванне молодости. Прогуляетесь 👣 по буковому и сосновому лесу 🌲, а также отдохнете у дивного горного родника.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается вход на каньон (100-150 руб. ); проезд от Бахчисарая до села Соколиное (50-60 руб. ) и трансфер до каньона в пределах 50 руб.