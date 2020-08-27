13 отзывов оставили туристы

Главная христианская святыня горного Крыма Сначала мы отправимся в пещерный Свято-Успенский мужской монастырь, который расположился в живописном урочище Мариам Дере. Вы узнаете историю одного из древнейших монастырей Крыма, который впоследствии стал главным оплотом местного христианского населения во времена Крымского ханства. У подножия монастыря вы сможете набрать воды в целебном источнике, дающем силы и оздоровление.
Колодец Тик-Кую и Кырк-Орский клад Вы осмотрите древнюю гидросистему, колодец Тик-Кую: пройдете по освещенному подземному сооружению, состоящему из наклонной галереи и винтообразного колодца, вырубленного в монолитной скале. Жители пещерного города Чуфут-Кале еще в первых веках нашей эры использовали колодец как ценный источник воды. Также вы услышите о найденном здесь Кырк-Орском кладе с золотыми и серебряными монетами, среди которых были венецианские дукаты, египетские динарии и дирхемы крымского ханства.
Древние символы усыпальницы Балта Тиймез Затем мы посетим караимскую усыпальницу, где на горных склонах в священной дубовой роще находится около 10 тысяч каменных плит с изящным орнаментом и надписями на иврите. Вы увидите солярные и сакральные знаки на надгробиях, рассмотрите обелиски и стелы причудливых форм, а также попробуете расшифровать символы, дошедшие до нас со времен язычества.
История пещерного города Тепе-Кермен На отдельно стоящей конусовидной горе вы посетите пещерный город Тепе-Кермен с его многочисленными криптами-пещерами. Когда-то средневековый Тепе-Кермен был одним из самых населённых пещерных городов на Крымском полуострове. Среди его главных достопримечательностей — пещерная христианская церковь 8 века с алтарём и баптистерием (купелью для крещения). С платообразной вершины горы вам откроется великолепный вид на крымские скалы, плато Чатыр-Даг и лесистые предгорья с лавандовой долиной.
Организационный детали
Рекомендуем взять с собой городской рюкзак на 10-15 литров, теплую одежду, обеденный перекус, питьевую воду 1л или термос с горячим чаем, дождевик, удобную спортивную обувь — кроссовки, туристические ботинки, но не кеды.
Экскурсия начинается на автовокзале Бахчисарая, куда вы добираетесь самостоятельно. Оттуда мы едем на маршрутке в район Староселье, где начинается пешеходная часть маршрута. После посещения Тепе Кермена спускаемся на трассу к селу Машино, откуда на рейсовом автобусе или заказном транспорте уезжаем в Бахчисарай.
Этот маршрут подойдет всем путешественникам, включая детей от 7 лет. Специальной физической подготовки не требуется.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала Староселье. Бахчисарай.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Зовут меня Сергей, мне 39 лет. Я инструктор-проводник горного туризма. Живу в Крыму. Увлекаюсь не только туризмом, но и спелеологией, музыкой, фотосъёмкой. 20 лет своей жизни посвятил горным походам — сейчас это мой стиль жизни. Во время походов я многому научился: прежде всего, любить и беречь природу, ценить её хрупкую красоту. Всех желающих приглашаю в увлекательный мир природы и путешествий!
Шикарная экскурсия для спортивных туристов!! 7 часов красоты по горному Крыму: тенистыми тропами на вершины скал, потом вниз и снова на вершины! Подробные рассказы дополнены иллюстрациями и литографиями. Очень приятно провести весь день в компании Сергея
Павел
14 февраля 2020
5 февраля посетили с любимой экскурсию «Пещерный город Качи Кальон». Данный маршрут был рекомендован Сергеем в связи с тем, что он наиболее подходил к погодным условиям (день был преимущественно дождливым). Несмотря на непогоду, экскурсия удалась на славу. Получили большое удовольствие. Сергей - профессионал своего дела, а самое главное получает удовольствие от своей работы, а значит с ним очень интересно. Маршрут очень красивый, насыщенный, все места необычные, уникальные в своём роде. 5 часов пролетели незаметно, на одном дыхании. Фотоаппарат в телефоне работал не прекращая. Столько интересного узнали, погрузились в историю древних мест, увидели потрясающие красоты с высоты птичьего полёта. Захвалило дух! Всем советуем! Благодарим Трипстер и лично Сергея! Павел и Александра.
Михаил
10 октября 2019
Очень достойная экскурсия. Сергей профессионал своего дела 👍
светлана
10 июля 2019
Очень понравилось! Это самые незабываемые впечатления!
Ольга
28 июня 2019
Огромное спасибо Сергею за экскурсию-поход. Мы получили разнообразный спектр эмоций: от дикой усталости до умопомрачительного восторга. Те, кто любит комфорт, пусть выбирают автомобиль и доставку с точки до точки с неизбежным быстрым фотографированием. Абсолютно уверена, что ощутить красоту мест, где мы побывали, возможно только в том случае, если весь маршрут вы прошли своими ногами. Сергей потратил на нас больше времени, чем заявлено на сайте, не подгонял нас, давал вволю всё рассмотреть, всюду залезть посмотреть, да и "пофоткаться" (куда уж современному туристу без этого). Наш гид не пытался набиться в друзья, не был назойлив (как большинство экскурсоводов), не пытался понравиться, он просто влюбил нас в те места, в которые повёл, которые хорошо знает, тем не менее почти сразу нашёл с нами общий язык и делился своими предположениями и версиями того, что ещё неточно известно. Сергей - настоящий профессионал, за всё время экскурсии ни разу не перекусил и редко пил, в отличие от нас. Кстати, он нас похвалил, что мы держались молодцами. Хотя порой мне было не легко (все-таки над заниматься физкультурой и фитнесом регулярно, а не время от времени). Все, кто раздумывает: идти или нет, без сомнений идти! Если, конечно, вы не больны и не неженка. Время, деньги, боль в ногах - ничего по сравнению с незабываемыми впечатлениями на всю жизнь. Спасибо.
Елена
17 мая 2019
Были на экскурсии в начале мая. Все очень-очень понравилось:)) захватывающие виды, изумительная природа, интересные места, куда без опытного гида не добраться. Сергей очень много знает из истории Крыма, экскурсия сопровождается интересным рассказом. Рекомендация будущим путешественникам: отнеситесь серьезно к выбору обуви, т. к. значительная часть маршрута проходит по пересеченной местности. Это поможет вам в полной мере насладиться незабываемым путешествием! Очень рекомендую!
Наталья
29 апреля 2019
Сергей очень приятный и интересный рассказчик. Экскурсия проходит по очень живописным местам, прогулка долгая, но это того стоит. Такие красоты горного Крыма открываются, что дух захватывает. Нагулялись, надышались чудесным воздухом и узнали много нового и интересного! Отличная экскурсия, интересный опыт!
Сергей
16 апреля 2019
Незабываемая экскурсия! Сколько километров в молодости исхожено в окрестностях Бахчисарая, но тянет сюда вновь и вновь! Сбылась моя мечта – моя семья наконец-то разделила со мной радость любования фантастическими видами Крымских гор, погружения в загадочный мир пещерных городов, прикосновения к памятникам истории острова от древних времен до недавнего прошлого. Хотя нам и не повезло с погодой – временами шел дождь, было хмуро и пасмурно – это не испортило впечатление, поскольку мы были захвачены увлекательным рассказом нашего гида Сергея, раскрывающим захватывающие странички истории Крыма. Экскурсия прошла на одном дыхании, не то что бы легко (ноги порой расползались на раскисшем грунте), но насыщенно и интересно. И главная заслуга в этом принадлежала Сергею, который так органично «сложил» в маршруте этого похода все природные и исторические шедевры и умело провел по нему, как по естественному музею, дополняя комментариями и любопытными деталями. Благодарны ему и советуем всем присоединиться к его прекрасным экскурсиям!
Юлия
26 марта 2019
Сергей, мы востоге!!! Увидеть красоту горного Крыма, вдохнуть целебный воздух можевельников, прикоснуться к богатейшей истории этого уникального места на Земле!!! Потрясающий мини поход! Мы отлично погуляли!!! Думаю - это будет главным воспоминанием нашей весенней вылазки в Крым!
ОЛЬГА
14 июня 2018
Экскурсия интересная, познавательная и полезная! Сергей хорошо чувствует группу, внимателен ко всем участникам,, данное мероприятие подходит для любого уровня подготовки, кто не ленится. Спасибо Сергею, и до новых встреч!!!
Монастырь среди скал, рисунки древнего человека и восхождение на гору с панорамой Качинской долины
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Пройти по одному из самых зрелищных маршрутов Крымского полуострова в компании опытного проводника
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