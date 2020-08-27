13 отзывов оставили туристы

Наш маршрут пройдет среди крымских гор ⛰️ по местам, где собраны воедино наследие древних народов, археологические памятники, средневековые монастыри и святые источники. Вы насладитесь природной красотой бахчисарайского края, посетите пещерный Свято-успенский монастырь, осмотрите уникальную гидросистему древнего колодца Тик-Кую, пройдёте в усыпальницу караимов Балта Тиймез и подниметесь на вершину горы ⛰️ в пещерный город 🏙️ Тепе-Кермен.

Что вас ожидает

Главная христианская святыня горного Крыма

Сначала мы отправимся в пещерный Свято-Успенский мужской монастырь, который расположился в живописном урочище Мариам Дере. Вы узнаете историю одного из древнейших монастырей Крыма, который впоследствии стал главным оплотом местного христианского населения во времена Крымского ханства. У подножия монастыря вы сможете набрать воды в целебном источнике, дающем силы и оздоровление.

Колодец Тик-Кую и Кырк-Орский клад

Вы осмотрите древнюю гидросистему, колодец Тик-Кую: пройдете по освещенному подземному сооружению, состоящему из наклонной галереи и винтообразного колодца, вырубленного в монолитной скале. Жители пещерного города Чуфут-Кале еще в первых веках нашей эры использовали колодец как ценный источник воды. Также вы услышите о найденном здесь Кырк-Орском кладе с золотыми и серебряными монетами, среди которых были венецианские дукаты, египетские динарии и дирхемы крымского ханства.

Древние символы усыпальницы Балта Тиймез

Затем мы посетим караимскую усыпальницу, где на горных склонах в священной дубовой роще находится около 10 тысяч каменных плит с изящным орнаментом и надписями на иврите. Вы увидите солярные и сакральные знаки на надгробиях, рассмотрите обелиски и стелы причудливых форм, а также попробуете расшифровать символы, дошедшие до нас со времен язычества.

История пещерного города Тепе-Кермен

На отдельно стоящей конусовидной горе вы посетите пещерный город Тепе-Кермен с его многочисленными криптами-пещерами. Когда-то средневековый Тепе-Кермен был одним из самых населённых пещерных городов на Крымском полуострове. Среди его главных достопримечательностей — пещерная христианская церковь 8 века с алтарём и баптистерием (купелью для крещения). С платообразной вершины горы вам откроется великолепный вид на крымские скалы, плато Чатыр-Даг и лесистые предгорья с лавандовой долиной.

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