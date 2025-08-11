Еще несколько необычных экскурсий в Бахчисарае

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Вы погуляете по скалистым склонам средневекового города-крепости Чуфут-Кале, услышите о крымской правительнице Джанике и представите, как местные ханы боролись на этих землях за независимость от Золотой Орды. А также заедете в пещерный монастырь Качи-Кальон и узнаете, как и когда его построили и кто в нем жил. Кроме того, посетите старинный Свято-Успенский монастырь и заглянете в необычный скит Святой Анастасии, искусно украшенный бисером.

Крым с высоты

Окрестности Бахчисарая славятся не только пещерными городами и монастырями, но и шикарными смотровыми площадками. Вы подниметесь на пять из них и насладитесь видами на Ханский дворец, долину реки Кача, Алимову балку и всю гряду Крымских гор ⛰️. А я расскажу историю 📖 этих мест и поделюсь интересными фактами о традициях, природе, культуре и менталитете нашего чудесного края.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в Чуфут-Кале не включены в стоимость — 200 рублей взрослые, 100 рублей дети.